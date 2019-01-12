[СЕРВИСДЕСК] Ошибка получения времени старшего ТФ в таймере! - страница 13
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Прочитайте п.1.
Для получения времени открытия бара таймер совсем ни к чему, да любых других данных, если не с другого символа отличного от графика. Хоть каждую миллисекунду его перепроверяйте если это не связано с отличным от текущего графика символом, а интересно именно другой ТФ текущего символа. То пока не придет новые данные он не обновится. А у вас вся работа идет по текущему символу. Так что не забивайте себе голову с таймером. Остальное как таковое уже пережевано по нескольку раз. Тема пошла по кругу.
Для получения времени открытия бара таймер совсем ни к чему, да любых других данных, если не с другого символа отличного от графика. Хоть каждую миллисекунду его перепроверяйте если это не связано с отличным от текущего графика символом, а интересно именно другой ТФ текущего символа. То пока не придет новые данные он не обновится. А у вас вся работа идет по текущему символу. Так что не забивайте себе голову с таймером. Остальное как таковое уже пережевано по нескольку раз. Тема пошла по кругу.
Дружище, Вы явно не въезжаете, в то, что здесь происходит. Дело уже не в таймере, забудьте про него. Таймер относится к моей реальной задаче. Проблема сейчас в ошибке получаемых данных. Пункт 1, который я посоветовал Вам прочитать - он о том, что при наличии IsConnected() индикатор итак подключится к серверу лишь на втором событии OnCalculate(). Т.е. Ваш предыдущий совет бесполезен.
Дружище, Вы явно не въезжаете, в то, что здесь происходит. Дело уже не в таймере, забудьте про него. Таймер относится к моей реальной задаче. Проблема сейчас в ошибке получаемых данных. Пункт 1, который я посоветовал Вам прочитать - он о том, что при наличии IsConnected() индикатор итак подключится к серверу лишь на втором событии OnCalculate(). Т.е. Ваш предыдущий совет бесполезен.
А вы проверяли это опытным путем? Советую проверить. Так перезапустите терминал с тестом.
И что видно?
При первом проходе если есть соединение с сервером все отрабатывает.
А вы проверяли это опытным путем? Советую проверить. Так перезапустите терминал с тестом.
И что видно?
При первом проходе если есть соединение с сервером все отрабатывает.
Кто в здравом уме и трезвой памяти тестирует при неработающем рынке?
И да, я проверял это опытным путем, о чем и написал.
Кто в здравом уме и трезвой памяти тестирует при неработающем рынке?
И да, я проверял это опытным путем, о чем и написал.
А при чем тут работающий, или нет рынок. Индикатор запустился, отработка пошла. Результат первого прохода в комментарии. Вы же говорили
Вам прочитать - он о том, что при наличии IsConnected() индикатор итак подключится к серверу лишь на втором событии OnCalculate(). Т.е. Ваш предыдущий совет бесполезен.
А при чем тут работающий, или нет рынок. Индикатор запустился, отработка пошла. Результат первого прохода в комментарии. Вы же говорили
Мде. Ну хорошо. А теперь выключите терминал с установленным на графике этим Вашим индикатором и запустите снова.
Мде. Ну хорошо. А теперь выключите терминал с установленным на графике этим Вашим индикатором и запустите снова.
Так эта графика
и сделана как раз за пару минут до первой его публикации. То есть сегодня. И именно после перезапуска терминала.
Связь с сервером и в выходные устанавливается. То-же баланс проверить, может последние данные получить, если до закрытия сессии он был отключен.
Так эта графика
и сделана как раз за пару минут до первой его публикации. То есть сегодня. И именно после перезапуска терминала.
Связь с сервером и в выходные устанавливается. То-же баланс проверить, может последние данные получить, если до закрытия сессии он был отключен.
у меня выдает результат:А Ваш код при загрузке никаких комментариев не показывает.
у меня выдает результат:А Ваш код при загрузке никаких комментариев не показывает.
Ну тут возможны варианты. У мня бывает сервер отключают на тех.обслуживание в воскресенье, и то не надолго. Это может быть одной из причин того что отсутствует связь.
Вторая вполне вероятно в том что терминал не успевает связаться с сервером до запуска индикатора.
У меня коннектится сразу.
Ну тут возможны варианты. У мня бывает сервер отключают на тех.обслуживание в воскресенье, и то не надолго. Это может быть одной из причин того что отсутствует связь.
Вторая вполне вероятно в том что терминал не успевает связаться с сервером до запуска индикатора.
У меня коннектится сразу.
Дак тогда сделайте проще: сейчас загрузите мой индикатор со своими правками на чарт. Выключите терминал. Включите в понедельник и посмотрите результат. Дальнейшая дискуссия бесполезна.