Уважаемые разработчики! Фокусировка на окно.

MetaTrader 5 Client Terminal build 373
7. MQL5: Добавлено целочисленное свойство графика CHART_BRING_TO_TOP,
позволяющее выводить соответствующий график поверх остальных графиков.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков - Документация по MQL5
это хорошо. а я обыскал все справки и все функции в поиске заветного описания... а его еще нету.
Конечно обновим справку. Это свойство только для записи.
ChartSetInteger(chart_id,CHART_BRING_TO_TOP,1);
alexvd:а почему такая дискриминация? разве плохо если это свойство будет и для чтения?
Я уже писал об этом, но ответа ни в каком виде не получил.
Есть множество команд, которые позволяют оперировать графиками:
Но при наличии этих функций не хватает основной - переключится на нужное окно.
Как сделать это с помощью DLL мы нашли, но вот запускать скомпилированный код с разрешением вызывать DLL многие отказываются (и зачастую правильно делают).
Я конечно понимаю, что можно придумать ещё десяток нужных функций - установить размер, расположение и т.д.
Прикладываю небольшое видео (из-за выходного дня там шаблон почему-то сразу не применяется, но это не тема разговора) на котором видно, как связываются между собой несколько графиков (и используются все вышеописанные функции).
Сделайте пожалуйста данную функцию!