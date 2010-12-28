Уважаемые разработчики! Фокусировка на окно.

Я уже писал об этом, но ответа ни в каком виде не получил.

Есть множество команд, которые позволяют оперировать графиками:

  • открывать новый график
  • закрывать график
  • применять к графику шаблон
  • добавлять индикатор
  • удалять индикатор

Но при наличии этих функций не хватает основной - переключится на нужное окно.

Как сделать это с помощью DLL мы нашли, но вот запускать скомпилированный код с разрешением вызывать DLL многие отказываются (и зачастую правильно делают).

Я конечно понимаю, что можно придумать ещё десяток нужных функций - установить размер, расположение и т.д.


Прикладываю небольшое видео (из-за выходного дня там шаблон почему-то сразу не применяется, но это не тема разговора) на котором видно, как связываются между собой несколько графиков (и используются все вышеописанные функции).

Сделайте пожалуйста данную функцию!

Файлы:
20101219_1130_04.zip  485 kb
 
Опять выборочно ответили на вопросы, а меня как всегда проигнорировали

 
AlexSTAL:

Поддерживаю, нужная штука :)
 

Спасибо! Работает замечательно!


Ещё хотелось бы увидеть:

1) Устанавливать размеры окна графика

2) Читать размеры рабочей области головного MDI-окна:


3) Устанавливает координаты левого верхнего угла окна графика

))))))))))))))))))))


 
AlexSTAL:

Спасибо! Работает замечательно!

а за что спасибо ?
 
sergeev:
а за что спасибо ?

MetaTrader 5 Client Terminal build 373

7. MQL5: Добавлено целочисленное свойство графика CHART_BRING_TO_TOP, позволяющее выводить соответствующий график поверх остальных графиков.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков
это хорошо. а я обыскал все справки и все функции в поиске заветного описания... а его еще нету.

 
sergeev:

это хорошо. а я обыскал все справки и все функции в поиске заветного описания... а его еще нету.

Конечно обновим справку. Это свойство только для записи.

ChartSetInteger(chart_id,CHART_BRING_TO_TOP,1);

 

 
alexvd:

Конечно обновим справку. Это свойство только для записи.

 

а почему такая дискриминация? разве плохо если это свойство будет и для чтения?
