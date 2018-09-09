По размещению своего робота на Маркете - страница 3
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Смешно, только потом критики первые в очереди с серьезными лицами стоят
Я слишком хорошо отношусь у своим пользователям, чтобы заниматься такой елью.
Вы бы отдали свою машину в сервис слесарю который не шарит в нюансах? Или согласились бы чтобы Вам операцию делал хирург, который не шарит в нюансах?</div Не важно почему летит самолет, важно что он меня доставить до места
Vladimir Baskakov:
Не важно почему летит самолет, важно что он меня доставить до места
Не важно почему Вы в бане, главное чтобы хорошо попарились.
Не важно почему Вы в бане, главное чтобы хорошо попарились.
Это модераторы решили продлить жизнь ДЦ ещё на недельку, как минимум. Вдруг все ДЦ сразу обанкротятся и нам ничего не останется.
Я его создал в конструкторе энзед называется, за полчаса, одной строкой на покупку и одной на продажу. И все работает как часы. А в нюансах я не шарю
Это Ваши часы? Не уверен, что будет спрос.
Я и спросил, насколько дают демо попробовать. Чтобы люди поставили моего бота на демо и все сами увидели