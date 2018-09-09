По размещению своего робота на Маркете - страница 3

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Vladimir Baskakov:
Смешно, только потом критики первые в очереди с серьезными лицами стоят
Я слишком хорошо отношусь к своим пользователям, чтобы заниматься такой елью. 
[Удален]  
Vladislav Andruschenko:
Я слишком хорошо отношусь у своим пользователям, чтобы заниматься такой елью. 
Я и спросил, насколько дают демо попробовать. Чтобы люди поставили моего бота на демо и все сами увидели
[Удален]  
Alexandr Saprykin:

Вы бы отдали свою машину в сервис слесарю который не шарит в нюансах? Или согласились бы чтобы Вам операцию делал хирург, который не шарит в нюансах?

</div Не важно почему летит самолет, важно что он меня доставить до места
 

Vladimir Baskakov:

Не важно почему летит самолет, важно что он меня доставить до места

Не важно почему Вы в бане, главное чтобы хорошо попарились.

 
Alexandr Saprykin:

Не важно почему Вы в бане, главное чтобы хорошо попарились.

Это модераторы решили продлить жизнь ДЦ ещё на недельку, как минимум. Вдруг все ДЦ сразу обанкротятся и нам ничего не останется.

 
Vladimir Baskakov:
Я его создал в конструкторе энзед называется, за полчаса, одной строкой на покупку и одной на продажу. И все работает как часы. А в нюансах я не шарю

Это Ваши часы? Не уверен, что будет спрос.

 
Vladimir Baskakov:
Я и спросил, насколько дают демо попробовать. Чтобы люди поставили моего бота на демо и все сами увидели
Помниться я этим интересовался. Мне ответили что: "демо версия советника запускается только на демо счете. На рельном метатрейд не даст ему торговать.". Так же я где-то прочел что демо версия может работать только в тестере советников. Хз что первое было. Я решил вопрос просто. Выложил "кастрированую" версию советника в бесплатный доступ.
 
Ну вот, забанили парня, а там грааль был и хрустальный шар в нагрузку :)
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