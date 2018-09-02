Турецкая лира
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Возможно у вашего брокера нет таких пар... найдите тех брокеров , у которых они есть.
А зачем они вам? Там все равно сейчас делать нечего - лиру дико кошмарит...
Наличие или отсутствие турецкой лиры в Метатрейдере зависит от брокера - какой-то брокер хочет предоставить вам эту пару торговать, другой - нет.
Вот - я тут посмотрел - и навскидку быстро нашел турецкую лиру (вы тоже так же можете то быстро найти в МТ4 или МТ5) -
Салют!
Возможно у вашего брокера нет таких пар... найдите тех брокеров , у которых они есть.
А зачем они вам? Там все равно сейчас делать нечего - лиру дико кошмарит...
Наличие или отсутствие турецкой лиры в Метатрейдере зависит от брокера - какой-то брокер хочет предоставить вам эту пару торговать, другой - нет.
Вот - я тут посмотрел - и навскидку быстро нашел турецкую лиру (вы тоже так же можете то быстро найти в МТ4 или МТ5) -
Раз вы нашли, значит, ваш брокер работает с лирой? Извиняюсь, просто раньше не касался электронных торгов. У меня стоит в проге /демо/ Форексклуб.
И не могу найти лиры. "Показать все" в обзоре рынка я установил. Но лиры нет вообще. Не объясните, плз, как добраться?
Вот у вас слева в середине "NAVIGATOR" - "ACCOUNTS" это все брокеры, у которых вы зарегестрированы, если я правилтно понял?
Раз вы нашли, значит, ваш брокер работает с лирой? Извиняюсь, просто раньше не касался электронных торгов. У меня стоит в проге /демо/ Форексклуб.
И не могу найти лиры. "Показать все" в обзоре рынка я установил. Но лиры нет вообще. Не объясните, плз, как добраться?
Название брокера есть там на картинке. Просто вводите это название (это называется - сервер брокера) - и создаете демо счет (или реальный).
Вот тут почитайте - как открыть демо и другой счет в Метатрейдере (видели на картинке - сколько у меня счетов на одном Метатреейдере? вот ...)
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/startworking/acc_open
а про серверы брокеров - тут - https://www.mql5.com/ru/articles/384#2_1
-----------
Тут все очень просто (совсем просто) - попробуйте.
- www.metatrader5.com
Вот тут почитайте - как открыть демо и другой счет в Метатрейдере (видели на картинке - сколько у меня счетов на одном Метатреейдере? вот ...)
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/startworking/acc_open
а про серверы брокеров - тут - https://www.mql5.com/ru/articles/384#2_1
-----------
Тут все очень просто (совсем просто) - попробуйте
Спасибо большое. Буду осваивать
Замечу - думаю что торговать на лире в настоящий момент ни где не возможно.
На робо, к примеру,- "разрешены только операции закрытия позиций".
Если их президент, Реджеп Эрдоган не прекратит выёживаться, то эту пару с любых торгов вообще снимут. Пара летит лет 10 подряд, никакие анализы не нужны. Жаль. Бычить лиру было прибыльным и предсказуемым делом.
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