Турецкая лира

Новый комментарий
 
Всем доброго времени суток. Подскажите, плз, у кого есть опыт. Искал турецкую лиру в 4ке и в 5ке и не нашел. Может, можно как-то добавить пару Евро/Лира. Доллар/лира тоже неплохо. Заранее благодарен.
 
Салют!

Возможно у вашего брокера нет таких пар... найдите тех брокеров , у которых они есть.

А зачем они вам? Там все равно сейчас делать нечего - лиру дико кошмарит...
 

Наличие или отсутствие турецкой лиры в Метатрейдере зависит от брокера - какой-то брокер хочет предоставить вам эту пару торговать, другой - нет.

Вот - я тут посмотрел - и навскидку быстро нашел турецкую лиру (вы тоже так же можете то быстро найти в МТ4 или МТ5) - 


 
Yevhenii Levchenko:
Салют!

Возможно у вашего брокера нет таких пар... найдите тех брокеров , у которых они есть.

А зачем они вам? Там все равно сейчас делать нечего - лиру дико кошмарит...
Ага, поищу брокера с лирой. Спасибо за совет. Когда кошмарит, веселее :)
 
Sergey Golubev:

Наличие или отсутствие турецкой лиры в Метатрейдере зависит от брокера - какой-то брокер хочет предоставить вам эту пару торговать, другой - нет.

Вот - я тут посмотрел - и навскидку быстро нашел турецкую лиру (вы тоже так же можете то быстро найти в МТ4 или МТ5) - 


Раз вы нашли, значит, ваш брокер работает с лирой? Извиняюсь, просто раньше не касался электронных торгов. У меня стоит в проге /демо/ Форексклуб.

И не могу найти лиры. "Показать все" в обзоре рынка я установил. Но лиры нет вообще. Не объясните, плз, как добраться?

Вот у вас слева в середине "NAVIGATOR" - "ACCOUNTS" это все брокеры, у которых вы зарегестрированы, если я правилтно понял?

 
Eda68:

Раз вы нашли, значит, ваш брокер работает с лирой? Извиняюсь, просто раньше не касался электронных торгов. У меня стоит в проге /демо/ Форексклуб.

И не могу найти лиры. "Показать все" в обзоре рынка я установил. Но лиры нет вообще. Не объясните, плз, как добраться?

Название брокера есть там на картинке. Просто вводите это название (это называется - сервер брокера) - и создаете демо счет (или реальный).

 

Вот тут почитайте - как открыть демо и другой счет в Метатрейдере (видели на картинке - сколько у меня счетов на одном Метатреейдере? вот ...)

https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/startworking/acc_open

а про серверы брокеров - тут - https://www.mql5.com/ru/articles/384#2_1

-----------

Тут все очень просто (совсем просто) - попробуйте.

Открытие счетов - Начало работы - MetaTrader 5
Открытие счетов - Начало работы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая платформа позволяет работать с двумя видами счетов: демонстрационными (демо) и реальными. Демонстрационные счета дают возможность работать в тренировочном режиме без реальных денег, но при этом качественно отработать торговую стратегию. Они обладают теми же функциональными возможностями, что и реальные счета. Отличие состоит в том, что...
 
Sergey Golubev:

Вот тут почитайте - как открыть демо и другой счет в Метатрейдере (видели на картинке - сколько у меня счетов на одном Метатреейдере? вот ...)

https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/startworking/acc_open

а про серверы брокеров - тут - https://www.mql5.com/ru/articles/384#2_1

-----------

Тут все очень просто (совсем просто) - попробуйте

Спасибо большое. Буду осваивать

 

Замечу - думаю что торговать на лире в настоящий момент ни где не возможно.

На робо, к примеру,- "разрешены только операции закрытия позиций".

Если их президент, Реджеп Эрдоган не прекратит выёживаться, то  эту пару с любых торгов вообще снимут. Пара  летит  лет 10 подряд, никакие анализы не нужны. Жаль. Бычить лиру было прибыльным и предсказуемым делом.


Новый комментарий