По каким парам вы ведете основную торговлю?
- FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
- FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия (Эпизод № 30: Октябрь 2013) Продолжение следует...
- К новому году EUR/USD ближе к отметке
XAU/USD
Ivan Butko:
Ща посмотрю эту экзотику
Ща посмотрю эту экзотику
Что-то действительно, пары какие-то сверхстранные... Спред там же безбашенный, скорее всего... Да и иррациональных движений больше... Хотя, если торговать скальпером - то пофиг, какие движения... Лишь бы они были побольше...
Я всегда торгую на USD/JPY для меня она самая спокойная и понятная. Хотя сколько в интернете не читаю, все говорят что она не логичная. Ну кому как.
Большинство все же на евро-баксе
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь