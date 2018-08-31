По каким парам вы ведете основную торговлю?

Новый комментарий
[Удален]  
  • 34% (44)
  • 18% (23)
  • 8% (10)
  • 18% (23)
  • 10% (13)
  • 6% (8)
  • 6% (8)
Всего проголосовало: 58
 

Ща посмотрю эту экзотику 


UPD 

Не вмещаются в экран D))))


[Удален]  
XAU/USD
 
Ivan Butko:

Ща посмотрю эту экзотику 

Что-то действительно, пары какие-то сверхстранные... Спред там же безбашенный, скорее всего... Да и иррациональных движений больше... Хотя, если торговать скальпером - то пофиг, какие движения... Лишь бы они были побольше...

 
Я всегда торгую на USD/JPY для меня она самая спокойная и понятная. Хотя сколько в интернете не читаю, все говорят что она не логичная. Ну кому как.
 
Большинство все же на евро-баксе
 
по каким толпа:

 
Smokchi Struck:
по каким толпа:

Исключительно EURNZD и исключительно шорты. Больше ничего.

Новый комментарий