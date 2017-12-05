К новому году EUR/USD ближе к отметке

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До Нового года осталось 27 дней. То есть 4 недели, то есть всего 4 недельных свечи:

13 декабря будет решение по процентной ставке по USD, а 14 дек - проц ставка по EUR. Мне кажется (это по моим субъективным ощущениям) ничего серьёзного в эти дни не произойдёт. Поэтому, скорее всего цена к Новому году так и останется в пределах этих двух, названных Вами, отметок: 1.16 и 1.20. Волновики скажут Вам, что они ожидают завершения пятой волны (см график). Но когда это завершение произойдёт неизвестно. Но скорее всего это завершение будет после Нового года.

 

Конечно вверх. В конце сентября писал уже об этом здесь. Пока идет четко по прогнозу.

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