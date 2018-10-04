Как разместить 6 буферов в одном под окне индиктора
Вариант первый
Так как требуется именно визуализация одновременного отображения шести линий, то:
Индикатор размещается в подокне. Шесть раз добавить на график этот индикатор, но с разными входными параметрами. Добавлять или вручную или создать шаблон графика. Что-то вроде этого:
Вариант 2
Использовать Ваш первоначальный вариант, но только все шесть линий пронормировать или к 1 или к 100%. Возможно тогда линии не будут иметь сильный разброс.
Вариант 2
Использовать Ваш первоначальный вариант, но только все шесть линий пронормировать или в 1 или к 100%. Возможно тогда линии не будут иметь сильный разброс.
Тоже склонясь ко 2 варианту.Готовлю индикатор для маркета так что 1 вариант точно не походит. По 2 варинта получается что то примерно вот так
но это на минутном тайм фрейме. Нижнии 2 линии отвечают за минутки, среднии 2 линии отвечают за 5 минутки, 3 вехнии соотвественно за 5 минутки. Но это тоже не особо красиво. Хотелось конечно разделить окно на 3 части у каждой части свой масштаб))) ну понимаю что этого не сделать.
можно запустить 6 разных индикаторов в одном подокне. у них всех будет разная шкала
хотелось бы что работало без лишних движений, не для себя все таки пишу.
хотелось бы что работало без лишних движений, не для себя все таки пишу.
если не для себя то может спросить у того для кого? а не всякую дичь выдумывать?
если не для себя то может спросить у того для кого? а не всякую дичь выдумывать?
Для маркета готовлю, не у кого спрашивать. Что бы индикатор был информативным, необходимо вывести 6 буферов, за каждый тайм фрейм. Дичь не надо придумывать, просто решил спросить есть ли стандарное решение,а то может я что то упустил.
Для маркета готовлю, не у кого спрашивать.
Дичь не надо придумывать, просто решил спросить есть ли стандарное решение,а то может я что то упустил.
пронормировать относительно максимума\минимума за какой-то промежуток времени.
если ТФ постоянны, иногда даже просто статические коэффициенты спасают
пронормировать относительно максимума\минимума за какой-то промежуток времени.
если ТФ постоянны, иногда даже просто статические коэффициенты спасают
ТФ не статические, можно на любой тф кинуть и он отобразить его и еще 2 старших тайм фрейма. (ну кроме дневного). Статические коэффициенты не подойдут, но динамические к чем можно привязать? Только по условию? если тф такой то коэффициент такой то?
ТФ не статические, можно на любой тф кинуть и он отобразить его и еще 2 старших тайм фрейма. (ну кроме дневного). Статические коэффициенты не подойдут, но динамические к чем можно привязать? Только по условию? если тф такой то коэффициент такой то?
Без костылей вряд ли что-то получится. Как вариант:
1. Делаете фиксированный размер окна (например, 1000 пунктов).
2. На истории (при первом прогоне, когда prev_calculate == 0) делаете предварительный прогон. Получаете максимальное значение индиктора на каждом таймфрейме.
3. Делите или умножаете значение индикатора на коэффициент. Например, максимум индикатора 9 000, при этом высота окна, если делать только этот таймфрейм - 10 000 (получается только опытным путем). Значит, максимальный размер значения в окне - 9000 / 10000 * 1000 = 900 пунктов. Или наоборот, младший таймфрейм - значение индикатора 90, окно при этом 100. Значит, значение индикатора 90 / 100 * 1000 = 900 - тот же размер. В этом случае лучше разные таймфреймы выводить разным цветом.
Минусы:
- Возможны экстремальные значения индикатора, которые делают все остальные значения маленькими и нечитаемыми. Выход - обрезать эти значения при расчете. Пусть выходят за границы окна.
- При прокрутке графика индикатор не будет масштабироваться. Чтобы он масштабировался, нужно делать расчет по п. 2-3 для видимых баров. Если это возможно, то почему бы и нет.
- Пользователь не узнает реальные данные индикатора, только пересчитанные.
- Ситуация может измениться и старые коэффициенты уже не будут работать, индикатор уедет выше окна.
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Пишу мульти тайм фреймный индикатор. У меня получилось 6 буферов. Их все необходимо отразить вместе разом. Отсчет начинается у всех от 0. На текущем тайм фрейме маленькие значения. На тайм фрейме старше чуть выше значения, на еще большем тайм фрейме еще больше значение. И получается такая каша. Как их разместить, какие бывают способы?