Как теперь обновлять продукты в Маркете на автомате? - страница 2
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мда, один ваш графический конструктор стратегий на 2-3к $ тянет по стоимости разработки - такие вещи должны продаваться при поддержке админов мкл, про уникальность я вообще молчу - такое в терминал засунуть
Что то близко к 20- 30 К. Но гемору у продавца будет.
Каждый покупатель будет по 2-3 вопроса задавать.
Читаю статью Подготовка проекта к публикации. Радуюсь, что сохранили важную функцию перевода на английский язык модератором.
Когда перешел к заполнению реального описания продукта, обнаружил - галочки для этой функции там нет. Интересно, перевод модераторами ещё сохранился или опубликуют только то, что я напишу на русском языке?
Возвращаюсь к исходной проблеме. Убрав принты (которые по любому не генерятся гигами, если только автотестер сам не плодит системные ошибки из-за тиков (используется история реальных тиков)), я нарвался на другую ошибку - тестирование отваливается по таймауту. Обработка тиков в реал-тайме должна by design отжирать некоторые ресурсы. Полагаю, объяснить суть продукта автотестеру я не смогу. Требуется участие человека.
Прошу модераторов связаться с админами автомаркета по поводу обновления продукта. Обновление не проходит. Алгоритм в продукте не менялся, однако он был опубликован, т.е., насколько я понимаю, автотестер его изначально пропустил.
Возвращаюсь к исходной проблеме. Убрав принты (которые по любому не генерятся гигами, если только автотестер сам не плодит системные ошибки из-за тиков (используется история реальных тиков)), я нарвался на другую ошибку - тестирование отваливается по таймауту. Обработка тиков в реал-тайме должна by design отжирать некоторые ресурсы. Полагаю, объяснить суть продукта автотестеру я не смогу. Требуется участие человека.
Прошу модераторов связаться с админами автомаркета по поводу обновления продукта. Обновление не проходит. Алгоритм в продукте не менялся, однако он был опубликован, т.е., насколько я понимаю, автотестер его изначально пропустил.
если отваливается по таймауту - оптимизируйте то что отжирает ресурсы - глоб переменные/работа с файлами/ куча расчётов/перерасчётов на каждом тике на всю глубину истории, опять же ковыряние в истории ордеров если их много накопилось - рамки для всех одинаковые - режьте функционал если не может в них втиснуться или оптимизируйте код
Немного странно это слышать от человека, который разместил 70+ продуктов :)
к тому же спамя в друзья)
70 рабочих роботов - круто! Автор гений.
если отваливается по таймауту - оптимизируйте то что отжирает ресурсы - глоб переменные/работа с файлами/ куча расчётов/перерасчётов на каждом тике на всю глубину истории, опять же ковыряние в истории ордеров если их много накопилось - рамки для всех одинаковые - режьте функционал если не может в них втиснуться или оптимизируйте код
Отжирает ресурсы то, ради чего продукт написан - анализ тиков в реал-тайме. Пропускать тики нельзя - т.к. воспроизводится лента сделок (используется CopyTicksRange с момента предыдущего считывания). Ничего другого там нет. На старте по умолчанию запрашивается только последний день. И еще раз обращаю внимание, что продукт прошел начальную проверку, а обновление - не хочет - несмотря на отсутствие изменений в алгоритме.
Читаю статью Подготовка проекта к публикации. Радуюсь, что сохранили важную функцию перевода на английский язык модератором.
Когда перешел к заполнению реального описания продукта, обнаружил - галочки для этой функции там нет. Интересно, перевод модераторами ещё сохранился или опубликуют только то, что я напишу на русском языке?
Я думаю, что переводить надо самостоятельно. Раз администрация пошла на сокращение расходов человеко часов, что бы освободить людские ресурсы для других задач, то теперь за вас переводить ни кто не будет.
Рекомендую всем переходить на 100% полное удовлетворение современных требований продвижения в Apple Appstore/Google Play. Требований уровня "на сколько сотен процентов надо сделать больше, чтобы не скатиться вниз рейтинга".
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Мы внедрим сложную формулу оценки приложений вместе с полностью переписанной системой приемки качества программ и контролем накруток.
а партнерку сделаете?