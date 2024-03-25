Не отображаются сигналы - страница 2
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Эти рекомендации не актуальны, они были для XP.
Обновления Windows 7 включают в себя обновления IE.
Да, правильно, IE насколько я помню должен быть установлен и не ниже IE 8.
У меня 8, просто установлен, но я им в XP никогда не пользуюсь.
На МТ5 брокера открытие вообще у меня отсутствует вкладка сигналы, хотя у других людей все отображается. Никак не могу понять в чем причина
Вкладки скрывает брокер.
Да, я уже поразбирался в вопросе, прежде чем создать тему, браузер експлорер обновил. МТ5 сносил много раз и переустанавливал. Так же устанавливал МТ4- там то же самое. Обновления виндоус установлены
Попробуйте все файлы *.dat удалить (при выключенном MT).
Где-то там: c:\Users\%username%\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Community\
Да, я уже поразбирался в вопросе, прежде чем создать тему, браузер експлорер обновил. МТ5 сносил много раз и переустанавливал. Так же устанавливал МТ4- там то же самое. Обновления виндоус установлены
МТ4, совсем забытый старый, сейчас открыл - и есть вкладка Сигналы.
Антивирус - 360 Total Security.
Везде есть.
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А у вас точно Виндовс, а не что-то другое? Изначально Виндовс? не VPS?
МТ4, совсем забытый старый, сейчас открыл - и есть вкладка Сигналы.
Антивирус - 360 Total Security.
Везде есть.
----------------
А у вас точно Виндовс, а не что-то другое? Изначально Виндовс? не VPS?
Самый что ни на есть настоящий. Я знаю, что у всех есть и на МТ4 и МТ5. Я раньше думал что дело в брокере и поэтому нет сигналов, но на демо счете и реальном счете mql5 точно же должны они быть...а их нет
Самый что ни на есть настоящий. Я знаю, что у всех есть и на МТ4 и МТ5. Я раньше думал что дело в брокере и поэтому нет сигналов, но на демо счете и реальном счете mql5 точно же должны они быть...а их нет
Удаление файлов *.dat тоже не помогает?
Самый что ни на есть настоящий. Я знаю, что у всех есть и на МТ4 и МТ5. Я раньше думал что дело в брокере и поэтому нет сигналов, но на демо счете и реальном счете mql5 точно же должны они быть...а их нет
Удаление файлов *.dat тоже не помогает?
Нет, удалил всю папку Community, ничего не вышло
Нет, удалил всю папку Community, ничего не вышло
В журналах MT и в журналах Windows ничего подозрительного нет?
Что-то идеи уже заканчиваются.