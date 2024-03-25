Не отображаются сигналы - страница 2

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На МТ5 брокера открытие вообще у меня отсутствует вкладка сигналы, хотя у других людей все отображается. Никак не могу понять в чем причина
 
Sergey Basov:

Эти рекомендации не актуальны, они были для XP.

Обновления Windows 7 включают в себя обновления IE.

Да, правильно, IE насколько я помню должен быть установлен и не ниже IE 8.
У меня 8, просто установлен, но я им в XP никогда не пользуюсь.

 
fixxxer:
На МТ5 брокера открытие вообще у меня отсутствует вкладка сигналы, хотя у других людей все отображается. Никак не могу понять в чем причина

Вкладки скрывает брокер.

 
fixxxer:
Да, я уже поразбирался в вопросе, прежде чем создать тему, браузер експлорер обновил. МТ5 сносил много раз и переустанавливал. Так же устанавливал МТ4- там то же самое. Обновления виндоус установлены

Попробуйте все файлы *.dat удалить (при выключенном MT).

Где-то там: c:\Users\%username%\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Community\

 
fixxxer:
Да, я уже поразбирался в вопросе, прежде чем создать тему, браузер експлорер обновил. МТ5 сносил много раз и переустанавливал. Так же устанавливал МТ4- там то же самое. Обновления виндоус установлены

МТ4, совсем забытый старый, сейчас открыл - и есть вкладка Сигналы.
Антивирус - 360 Total Security.

Везде есть.


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А у вас точно Виндовс, а не что-то другое? Изначально Виндовс? не VPS?

 
Sergey Golubev:

МТ4, совсем забытый старый, сейчас открыл - и есть вкладка Сигналы.
Антивирус - 360 Total Security.

Везде есть.


----------------

А у вас точно Виндовс, а не что-то другое? Изначально Виндовс? не VPS?

Самый что ни на есть настоящий. Я знаю, что у всех есть и на МТ4 и МТ5. Я раньше думал что дело в брокере и поэтому нет сигналов, но на демо счете и реальном счете mql5 точно же должны они быть...а их нет

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fixxxer:

Самый что ни на есть настоящий. Я знаю, что у всех есть и на МТ4 и МТ5. Я раньше думал что дело в брокере и поэтому нет сигналов, но на демо счете и реальном счете mql5 точно же должны они быть...а их нет

Удаление файлов *.dat тоже не помогает?

 
fixxxer:

Самый что ни на есть настоящий. Я знаю, что у всех есть и на МТ4 и МТ5. Я раньше думал что дело в брокере и поэтому нет сигналов, но на демо счете и реальном счете mql5 точно же должны они быть...а их нет

На mql5 нет реального счета -  только демо.
 
Sergey Basov:

Удаление файлов *.dat тоже не помогает?

Нет, удалил всю папку Community, ничего не вышло

 
fixxxer:

Нет, удалил всю папку Community, ничего не вышло

В журналах MT и в журналах Windows ничего подозрительного нет?

Что-то идеи уже заканчиваются.

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