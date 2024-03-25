Не отображаются сигналы
Подскажите пожалуйста, как сделать так что бы в МТ5 отображались сигналы во вкладке "Сигналы"
Попробуйте сначала к серверу другого брокера (или MQ) подключиться. Сервис сигналов недоступен у некоторых брокеров.
Попробуйте сначала к серверу другого брокера (или MQ) подключиться. Сервис сигналов недоступен у некоторых брокеров.
Даже подключившись к MQ к демо счету и даже реальному счету сигналы не отображаются, хотя по идее должны. Вкладки Маркет и Алерты так же пустые
Linux?
Для сигналов и маркета Windows нужен, в Linux и MacOS с этим проблема.
Windows можно виртуальный, если основную рабочую ОС менять нет желания.
Linux?
Для сигналов и маркета Windows нужен, в Linux и MacOS с этим проблема.
Windows можно виртуальный, если основную рабочую ОС менять нет желания.
в том то и дело что обычная Windows 7. У всех все нормально, у меня одного ничего не отображается. Помогите решить проблему, кто вкурсе.... Не хотелось бы переустанавливать винду из за этого
Обновления на Windows установлены?
Если нет, попробуйте обновления установить, лишним в любом случае не будет.
Или MT переустановить.
Или и то и другое ))
Когда-то писали, что это вина старого браузера в системе, мол отображение в терминале работает через браузер.
Исходя с этого, нужно обновить Explorer
Когда-то писали, что это вина старого браузера в системе, мол отображение в терминале работает через браузер.
Исходя с этого, нужно обновить Explorer
Эти рекомендации неактуальны, они были для XP.
Обновления Windows 7 включают в себя обновления IE.
Когда-то писали, что это вина старого браузера в системе, мол отображение в терминале работает через браузер.
Исходя с этого, нужно обновить Explorer
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования