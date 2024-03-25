Не отображаются сигналы

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Подскажите пожалуйста, как сделать так что бы в МТ5 отображались сигналы во вкладке "Сигналы"
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fixxxer:
Подскажите пожалуйста, как сделать так что бы в МТ5 отображались сигналы во вкладке "Сигналы"

Попробуйте сначала к серверу другого брокера (или MQ) подключиться. Сервис сигналов недоступен у некоторых брокеров.

 
Andrey Barinov:

Попробуйте сначала к серверу другого брокера (или MQ) подключиться. Сервис сигналов недоступен у некоторых брокеров.

Даже подключившись к MQ  к демо счету и даже реальному счету сигналы не отображаются, хотя по идее должны. Вкладки Маркет и Алерты так же пустые
 
fixxxer:
Даже подключившись к MQ  к демо счету и даже реальному счету сигналы не отображаются, хотя по идее должны. Вкладки Маркет и Алерты так же пустые

Linux?

Для сигналов и маркета Windows нужен, в Linux и MacOS с этим проблема.

Windows можно виртуальный, если основную рабочую ОС менять нет желания.

 
Sergey Basov:

Linux?

Для сигналов и маркета Windows нужен, в Linux и MacOS с этим проблема.

Windows можно виртуальный, если основную рабочую ОС менять нет желания.

в том то и дело что обычная Windows 7. У всех все нормально, у меня одного ничего не отображается. Помогите решить проблему, кто вкурсе.... Не хотелось бы переустанавливать винду из за этого
 

У меня Windows 8.1 (апгрейженая с Windows 8), и все отображается - 


Планшет Asus, и AVG антивирус.

 
fixxxer:
в том то и дело что обычная Windows 7. У всех все нормально, у меня одного ничего не отображается. Помогите решить проблему, кто вкурсе.... Не хотелось бы переустанавливать винду из за этого

Обновления на Windows установлены?

Если нет, попробуйте обновления установить, лишним в любом случае не будет.

Или MT переустановить.

Или и то и другое ))

 

Когда-то писали, что это вина старого браузера в системе, мол отображение в терминале работает через браузер.

Исходя с этого, нужно обновить Explorer

 
Vitaly Muzichenko:

Когда-то писали, что это вина старого браузера в системе, мол отображение в терминале работает через браузер.

Исходя с этого, нужно обновить Explorer

Эти рекомендации неактуальны, они были для XP.

Обновления Windows 7 включают в себя обновления IE.

 

Вот еще - Windows XP (MT5, старый билд, он на этом виндовсе не обновляется) - 


И сигналы есть (я не все там брокеры проверял, но у тех что проверял - везде есть).

 
Vitaly Muzichenko:

Когда-то писали, что это вина старого браузера в системе, мол отображение в терминале работает через браузер.

Исходя с этого, нужно обновить Explorer

Да, я уже поразбирался в вопросе, прежде чем создать тему, браузер експлорер обновил. МТ5 сносил много раз и переустанавливал. Так же устанавливал МТ4- там то же самое. Обновления виндоус установлены
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