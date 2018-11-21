Внимание! Ошибка применения тиков на историю вернулась в 1881 билде МТ5

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в 1880 билде ошибка была устранена, но после обновления на 1881 опять вернулась(

https://www.mql5.com/ru/forum/217489

Тиковая история MetaQuotes-Demo
Тиковая история MetaQuotes-Demo
  • 2017.10.14
  • www.mql5.com
При тестировании экспертов по модели "все тики на основе реальных тиков", обнаружил ошибки в тиковой истории скачанной с MetaQuotes-Demo сервера...
 
Ivan Zaidenberg:

в 1880 билде ошибка была устранена, но после обновления на 1881 опять вернулась(

Скриншот визуализатора покажите пожалуйста
 
Slava:
Скриншот визуализатора покажите пожалуйста

 

Новый билд 1940 выпустили , а ошибку так и не исправили...


 
Ivan Zaidenberg:

Новый билд 1940 выпустили , а ошибку так и не исправили...


Какую ошибку не исправили?

 
Slava:

Какую ошибку не исправили?

Ошибку применения реальных тиков на историю...
Которую мы уже обсуждали здесь:
https://www.mql5.com/ru/forum/217489
Вы можете её увидеть на скриншоте визуализатора, выложенном выше?
 
Ivan Zaidenberg:
Ошибку применения реальных тиков на историю...
Которую мы уже обсуждали здесь:
https://www.mql5.com/ru/forum/217489
Вы можете её увидеть на скриншоте визуализатора, выложенном выше?

На данном скриншоте нет никакой ошибки

 
Slava:

На данном скриншоте нет никакой ошибки

Обратите внимание на окно Market Watch на скриншоте выше,

и на этой картинке:


Как можно объяснить такое разное поведение тиков, если только не ошибкой?

 

И такое поведение тиков наблюдается в разное время на разных тестируемых инструментах. Что в итоге негативно влияет на качество тестов если использовать тики загруженные с сервера метаквотс.

Для себя нашёл решение - кастомные символы. Но как быть с мультивалютными роботами?

 

Тики применяются правильно. Нет никакой ошибки применения тиков - все бары построены на основе этих тиков и соответствуют истории.

Посмотрите на реальные объёмы в этих барах. Вы показали тиковый график, но не показали окно данных (оно у вас - пустое)

Посмотрите также цены бид-аск. В чём ошибка? Что таких цен не было? Что цены скачут?


В 2014 году тиковый график выглядел точно так же

 
Slava:

Тики применяются правильно. Нет никакой ошибки применения тиков - все бары построены на основе этих тиков и соответствуют истории.

Посмотрите на реальные объёмы в этих барах. Вы показали тиковый график, но не показали окно данных (оно у вас - пустое)

Посмотрите также цены бид-аск. В чём ошибка? Что таких цен не было? Что цены скачут?


В 2014 году тиковый график выглядел точно так же

Я сравнивал тиковые данные с другими источниками и только у с сервера меткавотс приходит такая история котировок... Почему вы утверждаете, что тики в 2014 году были именно такими? 

В окне Символы которое вы приложили я вижу лишние тики, которые приходят в одну и ту же миллисекунду с нормальными тиками (причём цены этих лишних тиков одни и теже):


Даже если предположить, что такие цены имели место быть, то бары построенные по цене бид должны их отрисовывать, но этого не происходит:


Получается, что это просто тиковая история у вас на сервере, в которую прокрались лишние "не правильные" тики...

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