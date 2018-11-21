Внимание! Ошибка применения тиков на историю вернулась в 1881 билде МТ5
в 1880 билде ошибка была устранена, но после обновления на 1881 опять вернулась(
Новый билд 1940 выпустили , а ошибку так и не исправили...
Какую ошибку не исправили?
Какую ошибку не исправили?
Ошибку применения реальных тиков на историю...
На данном скриншоте нет никакой ошибки
И такое поведение тиков наблюдается в разное время на разных тестируемых инструментах. Что в итоге негативно влияет на качество тестов если использовать тики загруженные с сервера метаквотс.
Для себя нашёл решение - кастомные символы. Но как быть с мультивалютными роботами?
Тики применяются правильно. Нет никакой ошибки применения тиков - все бары построены на основе этих тиков и соответствуют истории.
Посмотрите на реальные объёмы в этих барах. Вы показали тиковый график, но не показали окно данных (оно у вас - пустое)
Посмотрите также цены бид-аск. В чём ошибка? Что таких цен не было? Что цены скачут?
В 2014 году тиковый график выглядел точно так же
Тики применяются правильно. Нет никакой ошибки применения тиков - все бары построены на основе этих тиков и соответствуют истории.
Посмотрите на реальные объёмы в этих барах. Вы показали тиковый график, но не показали окно данных (оно у вас - пустое)
Посмотрите также цены бид-аск. В чём ошибка? Что таких цен не было? Что цены скачут?
В 2014 году тиковый график выглядел точно так же
Я сравнивал тиковые данные с другими источниками и только у с сервера меткавотс приходит такая история котировок... Почему вы утверждаете, что тики в 2014 году были именно такими?
В окне Символы которое вы приложили я вижу лишние тики, которые приходят в одну и ту же миллисекунду с нормальными тиками (причём цены этих лишних тиков одни и теже):
Даже если предположить, что такие цены имели место быть, то бары построенные по цене бид должны их отрисовывать, но этого не происходит:
Получается, что это просто тиковая история у вас на сервере, в которую прокрались лишние "не правильные" тики...
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в 1880 билде ошибка была устранена, но после обновления на 1881 опять вернулась(
https://www.mql5.com/ru/forum/217489