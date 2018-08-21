Ёмкость рынка - страница 2
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Как определить ёмкость рынка?
На сколько пунктов продвинется рынок при сделке в 1 лот, 10 лотов, 100 лотов?
На биржевом рынке приблизительно можно оценить, есть стакан где видны встречные заявки.
Как быть с форексом? Остается только путём проб и ошибок практические исследования?
Есть у кого опыт в этом деле?
Прошу поделиться.
Интересно было бы провести такой эксперимент, можно ли через дц двигать форекс. Чисто гипотетически можно, ведь ликвидность через есн идет. Если выкупить всю ликвидность, как минимум спред должен расшириться.
Ну, сколько раз, ваши контракты с ДЦ никого кроме вас и ДЦ не касаются - ДЦ заключает контракты с клиентом за свой счет, законодательно. Что там делает-неделает ДЦ для хеджирования своих рисков - это дело исключительно самого ДЦ.
Котировки Форекс никак не зависят от ваших контрактов с ДЦ. Если сам ДЦ их не меняет, а он их может менять по своему усмотрению. Котирование инструментов - законодательно, функция ДЦ.
Ну, сколько раз, ваши контракты с ДЦ никого кроме вас и ДЦ не касаются - ДЦ заключает контракты с клиентом за свой счет, законодательно. Что там делает-неделает ДЦ для хеджирования своих рисков - это дело исключительно самого ДЦ.
Который раз слышу от Вас о каком-то законодательстве, действующем для ДЦ. Это чье законодательство? Когда начало действовать и на какие ДЦ, можно узнать?
Почитайте в инете. Все есть. Поинтересуйтесь мат.частью, прежде чем рассуждать о Форекс как о рынке.
Вот и проверили бы как реально система работает, не просто так ведь спред расширяется во время новостей. Это же бизнес, везде ищется выгода и крупные компании будут минимизировать риски торговые.
Имхо, это и без экспериментов понятно. А тонкостей мы не узнаем, т.к. это внутреннее дело самих ДЦ.
Почитайте в инете. Все есть. Поинтересуйтесь мат.частью, прежде чем рассуждать о Форекс как о рынке.
Чикагская товарная биржа, 1970-е — на бирже начала функционировать торговля фьючерсами на мировые валюты.
Котировки которые мы видим в терминале, ничем не отличаются от CME, так что не нужно народ вводить в заблуждение.
Интересно было бы провести такой эксперимент, можно ли через дц двигать форекс. Чисто гипотетически можно, ведь ликвидность через есн идет. Если выкупить всю ликвидность, как минимум спред должен расшириться.
О, уже позитив пошел!
Интересная идея, надо попробовать. Только не набирать группу из 1000 человек, а просто проанализировать сделки сигнала с большими средствами.
Но всё равно хочется чего то более конкретного, количество денег на один пункт.
Чикагская товарная биржа, 1970-е — на бирже начала функционировать торговля фьючерсами на мировые валюты.
Котировки которые мы видим в терминале, ничем не отличаются от CME, так что не нужно народ вводить в заблуждение.
Угу, даже когда СМЕ не работает.
При чем тут СМЕ? Тема была о глубине Форекс. Кстати, тем более, где СМЕ, а где ДЦ.)) ДЦ влияет на СМЕ? Уже смешно.
ЗЫ И если (по вашим словам) котировки со СМЕ полностью совпадают, то это еще одно подтверждение отсутствия какого-либо рынка Форекс как такового.))
Ну, сколько раз, ваши контракты с ДЦ никого кроме вас и ДЦ не касаются - ДЦ заключает контракты с клиентом за свой счет, законодательно. Что там делает-неделает ДЦ для хеджирования своих рисков - это дело исключительно самого ДЦ.