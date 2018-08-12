Копирование сделок. Не работает кнопка "Подписаться"
Доброго дня!
Использовал сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/130958 подключил на демо-счете, попробовал и остался доволен. Хотел перенести на реальный счет эту подписку, а кнопка "Подключить" почему-то не горит, хотя и в "настройках" указаны логин и пароль, и при нажатии на ссылку "Открыть МТ4 и подключить" там есть поле для ввода пароля и кнопка "подключить", но после ввода пароля и нажатия на "Подключить" ничего не происходит.
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
Спасибо!
Правила сервиса Сигналы
III. Порядок создания Сигнала и Подписки на него
12. Сигналы на основе реальных счетов доступны только по платной подписке, сигналы на демосчетах доступны только по бесплатной подписке.
Сигналы на основе центовых счетов не могут иметь платной подписки, такие Сигналы доступны только в терминале MetaTrader на бесплатной основе. Определение центового счета происходит автоматически.
IV. Подписка на Сигналы
11. В витрине терминала для реального счета доступны только Сигналы с реальных счетов, для демосчета доступны только Сигналы с демосчетов.
Торговый счет, указанный при оформлении Подписки, не может быть в последующем изменен. Для использования другого торгового счета необходимо оформить новую подписку.
Правила сервиса Сигналы
III. Порядок создания Сигнала и Подписки на него
12. Сигналы на основе реальных счетов доступны только по платной подписке, сигналы на демосчетах доступны только по бесплатной подписке.
Сигналы на основе центовых счетов не могут иметь платной подписки, такие Сигналы доступны только в терминале MetaTrader на бесплатной основе. Определение центового счета происходит автоматически.
IV. Подписка на Сигналы
11. В витрине терминала для реального счета доступны только Сигналы с реальных счетов, для демосчета доступны только Сигналы с демосчетов.
Торговый счет, указанный при оформлении Подписки, не может быть в последующем изменен. Для использования другого торгового счета необходимо оформить новую подписку.
То есть получается что на этот сигнал нельзя подключить реальный счет? А за каким лешим он тогда вообще нужен? ((((((((((((
То есть получается что на этот сигнал нельзя подключить реальный счет? А за каким лешим он тогда вообще нужен? ((((((((((((
Подмишите демо счет и используйте копировщик сделок для переноса сделок на реальный.
Могу проконсультировать в ЛС
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Доброго дня!
Использовал сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/130958 подключил на демо-счете, попробовал и остался доволен. Хотел перенести на реальный счет эту подписку, а кнопка "Подключить" почему-то не горит, хотя и в "настройках" указаны логин и пароль, и при нажатии на ссылку "Открыть МТ4 и подключить" там есть поле для ввода пароля и кнопка "подключить", но после ввода пароля и нажатия на "Подключить" ничего не происходит.
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
Спасибо!