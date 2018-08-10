Интересное приветствие!? Как сделать? - страница 4

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Nikolai Semko:

Ведь Вам это нужно для продукта, творцом которого, наверняка,  Вы сами и являетесь. Значит Вы не новичок.
Пытаясь решить такую задачу, Вы конечно же потратите больше времени, но приобретете знания и опыт. 
Лично я не хочу обкрадывать Вас и забирать у Вас этот опыт и знания.

https://www.youtube.com/watch?v=ZihDgEMbGo4

да нет, лучше бы обокрали в данном случае)

 
Nikolai Semko:

Ведь Вам это нужно для продукта, творцом которого, наверняка,  Вы сами и являетесь. Значит Вы не новичок.
Пытаясь решить такую задачу, Вы конечно же потратите больше времени, но приобретете знания и опыт. 
Лично я не хочу обкрадывать Вас и забирать у Вас этот опыт и знания.

https://www.youtube.com/watch?v=ZihDgEMbGo4

Могли бы вы всё же написать хоть малую часть набора текста побуквено, хотя бы 3 буквы, просто для примера, остальное ничего не нужно

 
Nikolai Semko:

Шутник
 
Artyom Trishkin:
Шутник

Никакого стёба. А только лишь для образовательных целей. 
union полезная штука - пусть осваивает. 


 
Nikolai Semko:

Никакого стёба. А только лишь для образовательных целей. 
union полезная штука - пусть осваивает. 


Всё верно.

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