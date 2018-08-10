Интересное приветствие!? Как сделать? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ведь Вам это нужно для продукта, творцом которого, наверняка, Вы сами и являетесь. Значит Вы не новичок.https://www.youtube.com/watch?v=ZihDgEMbGo4
Пытаясь решить такую задачу, Вы конечно же потратите больше времени, но приобретете знания и опыт.
Лично я не хочу обкрадывать Вас и забирать у Вас этот опыт и знания.
да нет, лучше бы обокрали в данном случае)
Ведь Вам это нужно для продукта, творцом которого, наверняка, Вы сами и являетесь. Значит Вы не новичок.https://www.youtube.com/watch?v=ZihDgEMbGo4
Пытаясь решить такую задачу, Вы конечно же потратите больше времени, но приобретете знания и опыт.
Лично я не хочу обкрадывать Вас и забирать у Вас этот опыт и знания.
Могли бы вы всё же написать хоть малую часть набора текста побуквено, хотя бы 3 буквы, просто для примера, остальное ничего не нужно
Шутник
Никакого стёба. А только лишь для образовательных целей.
union полезная штука - пусть осваивает.
Никакого стёба. А только лишь для образовательных целей.
union полезная штука - пусть осваивает.
Всё верно.