В Украине запретили WM?

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Читаю на форуме пост жителя Украины - "Недавно у нас запретили Вебмани, а до этого Киви-кошелек и Яндекс-деньги. Скорее всего это сделано по причине того, что власти хотят контролировать доходы населения, которые проходят через интернет. Вот так и зарабатывай после этого."

Что, и ВМ тоже прикрыли? И Киви? Про Яндекс давно знаю.

 
Alexey Volchanskiy:

Читаю на форуме пост жителя Украины - "Недавно у нас запретили Вебмани, а до этого Киви-кошелек и Яндекс-деньги. Скорее всего это сделано по причине того, что власти хотят контролировать доходы населения, которые проходят через интернет. Вот так и зарабатывай после этого."

Что, и ВМ тоже прикрыли? И Киви? Про Яндекс давно знаю.

Не совсем прикрыли. Закрыли только доступ к сайтам, прямо или косвенно ассоциированным с WM. Keeper вполне себе работает, вчера только пользовался. Да, немного дороже стал вывод, т. к. ранее можно было вывести непосредственно через укргаранта, а теперь приходится обменниками пользоваться.

QIWI живет, яндексом никогда не пользовался.

 
Alexey Volchanskiy:

Читаю на форуме пост жителя Украины - "Недавно у нас запретили Вебмани, а до этого Киви-кошелек и Яндекс-деньги. Скорее всего это сделано по причине того, что власти хотят контролировать доходы населения, которые проходят через интернет. Вот так и зарабатывай после этого."

Что, и ВМ тоже прикрыли? И Киви? Про Яндекс давно знаю.

Я уже и забыл про WM. С доброй подачи MetaQuotes, когда начали пересаживать на ePayments. Что, кстати, удобнее, чем WM.

P.S. А от работы с WM ещё до всяких запретов много кто начал отказываться. Похоже, WM себя изжили, как Windows XP, VHS и пейджинговая связь.

P.P.S. По теме. Проверил - обменник, которым пользовался во времена WM, работает (WMZ -> UAH). Кипер в телефоне открывается. Так что "запретили" - это громко сказано.
 
Serhii Shevchuk:

Я уже и забыл про WM. С доброй подачи MetaQuotes, когда начали пересаживать на ePayments. Что, кстати, удобнее, чем WM.

P.S. А от работы с WM ещё до всяких запретов много кто начал отказываться. Похоже, WM себя изжили, как Windows XP, VHS и пейджинговая связь.

P.P.S. По теме. Проверил - обменник, которым пользовался во времена WM, работает (WMZ -> UAH). Кипер в телефоне открывается. Так что "запретили" - это громко сказано.

Вот и меня смутило такое заявление, решил у "своих" узнать, а то с Украиной часто по ВМ расплачивались. Ну и слава богу ))

 
Скорее напротив: использование Webmoney в мире только расширяется. Мало того, что крупные магазины бытовой техники с ними работают, так ещё и недвижимость понемногу начинают продавать. 
 
Sergey Vradiy:
Скорее напротив: использование Webmoney в мире только расширяется. Мало того, что крупные магазины бытовой техники с ними работают, так ещё и недвижимость понемногу начинают продавать. Тут я вижу другое: политический заказ, т.е. перекрытие плохо контролируемых каналов расчётов с Россией. 

Само собой. 

 
Sergey Vradiy:
Скорее напротив: использование Webmoney в мире только расширяется. Мало того, что крупные магазины бытовой техники с ними работают, так ещё и недвижимость понемногу начинают продавать. 

Согласен с вами. А яндекс-деньги "жулики". Мало того, что они пользуются твоими средствами пока они лежат на твоем кошельке, так еще и ввели абонентскую плату. Если два года не пользовался кошельком  с тебя начнут ежемесячно списывать средства. 

 

Политизированные высказывания, приводящие к балагану, удалены Artyom Trishkin

С Webmoney - я давно уже не работал. С их параноидальной системой идентификации - сам черт ногу сломит, по крайней мере, так было раньше. Сейчас как - не знаю.

Про то, что "ежемесячно списывать средства на Яндекс-деньгах" - что-то мне такого неизвестно. Можно ссылочку на пруф ?

Так-то я никакие электронные деньги не люблю, особенно банковские карты - получается, что твой карман находится на кафтане банка, и твои деньги в любой момент могут быть заблокированы - нарушается право распоряжения своей собственностью. Но, для переводов - периодически электронными деньгами приходится пользоваться, и мне Яндекс-деньги вполне себе для этого удобны.

 

Georgiy Merts:

С Webmoney - я давно уже не работал. С их параноидальной системой идентификации - сам черт ногу сломит, по крайней мере, так было раньше. Сейчас как - не знаю.

Про то, что "ежемесячно списывать средства на Яндекс-деньгах" - что-то мне такого неизвестно. Можно ссылочку на пруф ?

Так-то я никакие электронные деньги не люблю, особенно банковские карты - получается, что твой карман находится на кафтане банка, и твои деньги в любой момент могут быть заблокированы - нарушается право распоряжения своей собственностью. Но, для переводов - периодически электронными деньгами приходится пользоваться, и мне Яндекс-деньги вполне себе для этого удобны.

Ссылку не дам, так как там было письмо на почту. Вот скрин части письма, где видно номер пункта соглашения согласно которому яндекс в праве проделать такую штуку с вашим кошельком. Самое прикольное в этом, то, что деньги на вашем кошельке даже если они лежат без движения находятся на счетах яндекса в каком то банке и за это яндекс имеет проценты и при этом еще имеет наглость списывать с вашего кошелька абонентскую плату.


 
Будет дальше обсуждаться политика двух стран и правила наименования территорий - придётся снести ветку.
 
Vitalii Ananev:

Согласен с вами. А яндекс-деньги "жулики". Мало того, что они пользуются твоими средствами пока они лежат на твоем кошельке, так еще и ввели абонентскую плату. Если два года не пользовался кошельком  с тебя начнут ежемесячно списывать средства. 

Тоже мне проблема, взял и перевел на сотовый 10 руб. А если деньги просто так валяются, лучше уж в ДЦ положить, которое дает проценты. А еще лучше перевести мне, я их умножу ))

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