В Украине запретили WM?
Читаю на форуме пост жителя Украины - "Недавно у нас запретили Вебмани, а до этого Киви-кошелек и Яндекс-деньги. Скорее всего это сделано по причине того, что власти хотят контролировать доходы населения, которые проходят через интернет. Вот так и зарабатывай после этого."
Что, и ВМ тоже прикрыли? И Киви? Про Яндекс давно знаю.
Не совсем прикрыли. Закрыли только доступ к сайтам, прямо или косвенно ассоциированным с WM. Keeper вполне себе работает, вчера только пользовался. Да, немного дороже стал вывод, т. к. ранее можно было вывести непосредственно через укргаранта, а теперь приходится обменниками пользоваться.
QIWI живет, яндексом никогда не пользовался.
Читаю на форуме пост жителя Украины - "Недавно у нас запретили Вебмани, а до этого Киви-кошелек и Яндекс-деньги. Скорее всего это сделано по причине того, что власти хотят контролировать доходы населения, которые проходят через интернет. Вот так и зарабатывай после этого."
Что, и ВМ тоже прикрыли? И Киви? Про Яндекс давно знаю.
Я уже и забыл про WM. С доброй подачи MetaQuotes, когда начали пересаживать на ePayments. Что, кстати, удобнее, чем WM.
P.S. А от работы с WM ещё до всяких запретов много кто начал отказываться. Похоже, WM себя изжили, как Windows XP, VHS и пейджинговая связь.P.P.S. По теме. Проверил - обменник, которым пользовался во времена WM, работает (WMZ -> UAH). Кипер в телефоне открывается. Так что "запретили" - это громко сказано.
Я уже и забыл про WM. С доброй подачи MetaQuotes, когда начали пересаживать на ePayments. Что, кстати, удобнее, чем WM.
P.S. А от работы с WM ещё до всяких запретов много кто начал отказываться. Похоже, WM себя изжили, как Windows XP, VHS и пейджинговая связь.P.P.S. По теме. Проверил - обменник, которым пользовался во времена WM, работает (WMZ -> UAH). Кипер в телефоне открывается. Так что "запретили" - это громко сказано.
Вот и меня смутило такое заявление, решил у "своих" узнать, а то с Украиной часто по ВМ расплачивались. Ну и слава богу ))
Скорее напротив: использование Webmoney в мире только расширяется. Мало того, что крупные магазины бытовой техники с ними работают, так ещё и недвижимость понемногу начинают продавать. Тут я вижу другое: политический заказ, т.е. перекрытие плохо контролируемых каналов расчётов с Россией.
Само собой.
Скорее напротив: использование Webmoney в мире только расширяется. Мало того, что крупные магазины бытовой техники с ними работают, так ещё и недвижимость понемногу начинают продавать.
Согласен с вами. А яндекс-деньги "жулики". Мало того, что они пользуются твоими средствами пока они лежат на твоем кошельке, так еще и ввели абонентскую плату. Если два года не пользовался кошельком с тебя начнут ежемесячно списывать средства.
Политизированные высказывания, приводящие к балагану, удалены Artyom Trishkin
С Webmoney - я давно уже не работал. С их параноидальной системой идентификации - сам черт ногу сломит, по крайней мере, так было раньше. Сейчас как - не знаю.
Про то, что "ежемесячно списывать средства на Яндекс-деньгах" - что-то мне такого неизвестно. Можно ссылочку на пруф ?
Так-то я никакие электронные деньги не люблю, особенно банковские карты - получается, что твой карман находится на кафтане банка, и твои деньги в любой момент могут быть заблокированы - нарушается право распоряжения своей собственностью. Но, для переводов - периодически электронными деньгами приходится пользоваться, и мне Яндекс-деньги вполне себе для этого удобны.
Georgiy Merts:
С Webmoney - я давно уже не работал. С их параноидальной системой идентификации - сам черт ногу сломит, по крайней мере, так было раньше. Сейчас как - не знаю.
Про то, что "ежемесячно списывать средства на Яндекс-деньгах" - что-то мне такого неизвестно. Можно ссылочку на пруф ?
Так-то я никакие электронные деньги не люблю, особенно банковские карты - получается, что твой карман находится на кафтане банка, и твои деньги в любой момент могут быть заблокированы - нарушается право распоряжения своей собственностью. Но, для переводов - периодически электронными деньгами приходится пользоваться, и мне Яндекс-деньги вполне себе для этого удобны.
Ссылку не дам, так как там было письмо на почту. Вот скрин части письма, где видно номер пункта соглашения согласно которому яндекс в праве проделать такую штуку с вашим кошельком. Самое прикольное в этом, то, что деньги на вашем кошельке даже если они лежат без движения находятся на счетах яндекса в каком то банке и за это яндекс имеет проценты и при этом еще имеет наглость списывать с вашего кошелька абонентскую плату.
Согласен с вами. А яндекс-деньги "жулики". Мало того, что они пользуются твоими средствами пока они лежат на твоем кошельке, так еще и ввели абонентскую плату. Если два года не пользовался кошельком с тебя начнут ежемесячно списывать средства.
Тоже мне проблема, взял и перевел на сотовый 10 руб. А если деньги просто так валяются, лучше уж в ДЦ положить, которое дает проценты. А еще лучше перевести мне, я их умножу ))
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Читаю на форуме пост жителя Украины - "Недавно у нас запретили Вебмани, а до этого Киви-кошелек и Яндекс-деньги. Скорее всего это сделано по причине того, что власти хотят контролировать доходы населения, которые проходят через интернет. Вот так и зарабатывай после этого."
Что, и ВМ тоже прикрыли? И Киви? Про Яндекс давно знаю.