Проблема с тестером

Привет всем !

Подскажите , что не так в работе тестера , по умолчанию советник - Expert3EMA , по EURUSD H1 выдает:

и все , тестирование не происходит .......в чем дело ?! 

 

Надо смотреть логи агента.

 
На сколько я понял ети логи ?
 
Да.

Судя по логам, агент не может закачать историю. По какой причине, надо разбираться. Будем разбираться. 

 
Странно , щас удалил старую и перезакачал :  

и всеравно не хочет ........... 

 

Агенту кто-то рвёт связь. Как раз в процессе синхронизации истории.

 
а кто ето может делать ?....попробывал вырубил Firewall , Nod32 .....и всеравно также все , по идее больше некому рвать .....
 

Разбираемся. Пытаемся воспроизвести у себя.
 
хорошо , буду ждать результатов
 
У меня другая проблема возникла: при оптимизации некоторые проходы занимают от 10 до 30 секунд а некоторые занимают 2000 мс в среднем. Причем если проход исчислялся в мс, то ни одной сделки оптимизатор типа не совершил. При подстановке "нулевых" значений в тестер и запуске одиночного теста сделки совершаются, результаты как положительные так и отрицательные... Как устранить проблему ? 
 
вы логи агента посмотрите. найдёте там сообщение, что прогон вернул 0 поскольку тиков в истории 0.

это всё одна и та же проблема - агент не смог полностью получить историю.

разработчикам нужно повысить отказоустойчивость этой процедуры. 

