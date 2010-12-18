Проблема с тестером
Надо смотреть логи агента.
На сколько я понял ети логи ?
Да.
Судя по логам, агент не может закачать историю. По какой причине, надо разбираться. Будем разбираться.
Странно , щас удалил старую и перезакачал :
и всеравно не хочет ...........
Агенту кто-то рвёт связь. Как раз в процессе синхронизации истории.
Invest777:
а кто ето может делать ?....попробывал вырубил Firewall , Nod32 .....и всеравно также все , по идее больше некому рвать .....
Разбираемся. Пытаемся воспроизвести у себя.
У меня другая проблема возникла: при оптимизации некоторые проходы занимают от 10 до 30 секунд а некоторые занимают 2000 мс в среднем. Причем если проход исчислялся в мс, то ни одной сделки оптимизатор типа не совершил. При подстановке "нулевых" значений в тестер и запуске одиночного теста сделки совершаются, результаты как положительные так и отрицательные... Как устранить проблему ?
вы логи агента посмотрите. найдёте там сообщение, что прогон вернул 0 поскольку тиков в истории 0.
это всё одна и та же проблема - агент не смог полностью получить историю.
разработчикам нужно повысить отказоустойчивость этой процедуры.
Привет всем !
Подскажите , что не так в работе тестера , по умолчанию советник - Expert3EMA , по EURUSD H1 выдает:
и все , тестирование не происходит .......в чем дело ?!