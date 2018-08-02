Как определить цена актива в валюту депозита ?
Привет всем,
У меня такая проблема : Валюта депозита EUR . Торгую примерно GBPUSD. Нужно чтоб експерт мог сам определить какая цена GBP в EUR ?
Тость нужно вычислить курс GBPEUR в МТ5. В примере я знаю что существует EURGBP и GBPEUR=1.0/EURGBP. Но в общем случаe GBP может быть любая валюта.
А в чем проблема? Определяешь в USD, потом переводишь в евро через EURUSD. Надо только правильно спреды считать в зависимости от BUY или SELL
- www.mql5.com
https://www.mql5.com/ru/code/12418
Спрашивали про МТ5, а не МТ4.
Пример есть, а переписать под мт5 всегда можно
Спрашивали про МТ5, а не МТ4.
Я, конечно, не "отличник", а "хорошист", но кажися такой код компилируется МТ5 без замечаний, кажися. Кроссплатформенность!
Я, конечно, не "отличник", а "хорошист", но кажися такой код компилируется МТ5 без замечаний, кажися. Кроссплатформенность!
Это больше похоже на ответ двоечника. В MQL5 нет функции MarketInfo поэтому этот код никак не будет работать в МТ5.
А что-то мне подсказывало: не пиши... блин, маркет есть, а инфо нет-
Это больше похоже на ответ двоечника. В MQL5 нет функции MarketInfo поэтому этот код никак не будет работать в МТ5.
Поэтому все давно в 4-ке не используют MarketInfo, а используют универсальные SymbolInfo****
Поэтому все давно в 4-ке не используют MarketInfo, а используют универсальные SymbolInfo****
Чудовищным напряжением пре-е-е-е-одолев лень, посмотрел все же исходник. Там работы на 10 минут, пусть автор заменит
/* было int OnInit() { // Broker digits point=Point; if((Digits==3) || (Digits==5)) /* //стало int OnInit() { // Broker digits point=_Point; if((_Digits==3) || (_Digits==5)) //............ double PipValue=(((SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)*point)/SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE))*LotSize);
Уфф, устал с непривычки работать, пошел за пывом ))
Может я не очень детально описал вопрос.
1. Пусть валюта депозита DEP
2. Валюта актива ACT
3.Мне нужно вычислить курс ACTDEP в МТ5
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Привет всем,
У меня такая проблема : Валюта депозита EUR . Торгую примерно GBPUSD. Нужно чтоб експерт мог сам определить какая цена GBP в EUR ?
Тость нужно вычислить курс GBPEUR в МТ5. В примере я знаю что существует EURGBP и GBPEUR=1.0/EURGBP. Но в общем случаe GBP может быть любая валюта.