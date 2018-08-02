Как определить цена актива в валюту депозита ?

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Привет всем,

У меня такая проблема :  Валюта депозита EUR .  Торгую примерно GBPUSD. Нужно чтоб експерт мог сам определить какая цена GBP в EUR ?

Тость нужно вычислить курс GBPEUR в МТ5. В примере я знаю что существует EURGBP и GBPEUR=1.0/EURGBP. Но в общем случаe GBP может быть любая валюта.

 
Ivan Ivanov:

Привет всем,

У меня такая проблема :  Валюта депозита EUR .  Торгую примерно GBPUSD. Нужно чтоб експерт мог сам определить какая цена GBP в EUR ?

Тость нужно вычислить курс GBPEUR в МТ5. В примере я знаю что существует EURGBP и GBPEUR=1.0/EURGBP. Но в общем случаe GBP может быть любая валюта.

А в чем проблема? Определяешь в USD, потом переводишь в евро через EURUSD. Надо только правильно спреды считать в зависимости от BUY или SELL

 
https://www.mql5.com/ru/code/12418
Simple Pip Value Calculator
Simple Pip Value Calculator
  • www.mql5.com
Этот вопрос часто задается на форуме MQL и на других тематических форумах. Понимание того, скольких единиц валюты депозита может стоить вам движение на 1 пипс (или пункт), — один из важнейших факторов в совершении каждого трейда. Если вы этого не знаете, то как же вы рассчитаете свой риск? Этот простой калькулятор покажет вам стоимость 1 пипса...
 
ingensi:
https://www.mql5.com/ru/code/12418
Спрашивали про МТ5, а не МТ4.
 
Yury Kirillov:
Спрашивали про МТ5, а не МТ4.

Пример есть, а переписать под мт5 всегда можно

 
Yury Kirillov:
Спрашивали про МТ5, а не МТ4.

Я, конечно, не "отличник", а "хорошист", но кажися такой код компилируется МТ5 без замечаний, кажися. Кроссплатформенность! Progger

 
ingensi:

Я, конечно, не "отличник", а "хорошист", но кажися такой код компилируется МТ5 без замечаний, кажися. Кроссплатформенность! 

Это больше похоже на ответ двоечника. В MQL5 нет функции MarketInfo поэтому этот код никак не будет работать в МТ5.
 
Alexey Viktorov:
Это больше похоже на ответ двоечника. В MQL5 нет функции MarketInfo поэтому этот код никак не будет работать в МТ5.

А что-то мне подсказывало: не пиши... блин, маркет есть, а инфо нет-

 
Alexey Viktorov:
Это больше похоже на ответ двоечника. В MQL5 нет функции MarketInfo поэтому этот код никак не будет работать в МТ5.

Поэтому все давно в 4-ке не используют MarketInfo, а используют универсальные SymbolInfo****

 
Alexey Volchanskiy:

Поэтому все давно в 4-ке не используют MarketInfo, а используют универсальные SymbolInfo****

Чудовищным напряжением  пре-е-е-е-одолев лень, посмотрел все же исходник. Там работы на 10 минут, пусть автор заменит

/* было
int OnInit()
  {
// Broker digits
   point=Point;
   if((Digits==3) || (Digits==5))
/*

//стало
int OnInit()
  {
// Broker digits
   point=_Point;
   if((_Digits==3) || (_Digits==5))
//............
double PipValue=(((SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)*point)/SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE))*LotSize);

Уфф, устал с непривычки работать, пошел за пывом ))

 

Может я не очень детально описал вопрос.

1. Пусть валюта депозита DEP

2. Валюта актива ACT

3.Мне нужно вычислить курс ACTDEP в МТ5

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