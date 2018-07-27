Странности с МТ4! Невозможно торговать, поможете разобраться?
Всем доброго времени суток. Ниже скриншоты с полноценной версии и веб-терминала. Брокер АМаркетс (это не реклама) писал им в поддержку, никак не смогли прокомментировать. Счёт реальный, без минимального депозита, активный, создал недавно, ранее не торговался, верификация пройдена.
На демо-счете все нормально.
Невозможно выставить ордер, нет доступа к символам, не поменять таймфрейм. Такое чувство, будто торговля просто заблокирована.
Возможно, дело в каком-то пустяке, но тем не менее я уже сутки не могу его найти.
Буду благодарен всей душой, если поможете. Спасибо!
Вообще с балансом в 14 баксов вы много не наторгуете. А в журнале что пишет ?
Вообще с балансом в 14 баксов вы много не наторгуете. А в журнале что пишет ?
ахах, знаю конечно, я их кинул, потому что думал, вдруг нужно пополнить счёт, чтобы это прошло. но нет, не так. а кидать все средства на счёт вот с такими вот чудесами я не решусь. вот скриншоты журнала. говорит Вам о чем-нибудь?
вот скриншоты журнала. говорит Вам о чем-нибудь?
Connect Falled - эта ошибка говорит о том что у Вашего терминала нет связи с сервером. Причин может быть несколько: нет интернета , блокировка счёта в ДЦ и т.д.
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Всем доброго времени суток. Ниже скриншоты с полноценной версии и веб-терминала. Брокер АМаркетс (это не реклама) писал им в поддержку, никак не смогли прокомментировать. Счёт реальный, без минимального депозита, активный, создал недавно, ранее не торговался, верификация пройдена.
На демо-счете все нормально.
Невозможно выставить ордер, нет доступа к символам, не поменять таймфрейм. Такое чувство, будто торговля просто заблокирована.
Возможно, дело в каком-то пустяке, но тем не менее я уже сутки не могу его найти.
Буду благодарен всей душой, если поможете. Спасибо!