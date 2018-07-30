Технические работы на MQL5.com: 28 июля с 10:00 до 15:00 - страница 2

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Vladislav Andruschenko:
А 24 часа ближайшие не снимали? 

Нет, не снимал.

Сейчас вот попробовал - пропустили. Все ОК, всем спасибо.

 
Vladislav Andruschenko:
А 24 часа ближайшие не снимали? 

Прошу прощения. Вчера неправильно ответил. Действительно, было небольшое пополнение ePayments впопыхах, что я о нем и забыл. Таким образом, получаем, что операции вывода средств можно производить не чаще, чем раз в 24 часа. Не знал. Спасибо.

 
Ihor Herasko:

Прошу прощения. Вчера неправильно ответил. Действительно, было небольшое пополнение ePayments впопыхах, что я о нем и забыл. Таким образом, получаем, что операции вывода средств можно производить не чаще, чем раз в 24 часа. Не знал. Спасибо.


Да я тоже иногда забываю. а потом высчитываю время, чтобы не пропустить...

 

А зачем, скажите пожалуйста, метить своё сообщение как спам и/или сообщать о нарушении в своём сообщении?



И опять попрошу исправить проблему описанную тут:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как Вам новое оформление сайта?

Alexey Viktorov, 2018.02.22 07:53

Похоже что никто не обращает внимания на проблему, или не понимают о чём речь. Вот видео демонстрирующее проблему:




Прошлый раз исправили и опять сломали.

[Удален]  
Ihor Herasko

будьте так милы, зайдите в лс.

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