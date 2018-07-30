Технические работы на MQL5.com: 28 июля с 10:00 до 15:00 - страница 2
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А 24 часа ближайшие не снимали?
Нет, не снимал.
Сейчас вот попробовал - пропустили. Все ОК, всем спасибо.
А 24 часа ближайшие не снимали?
Прошу прощения. Вчера неправильно ответил. Действительно, было небольшое пополнение ePayments впопыхах, что я о нем и забыл. Таким образом, получаем, что операции вывода средств можно производить не чаще, чем раз в 24 часа. Не знал. Спасибо.
Прошу прощения. Вчера неправильно ответил. Действительно, было небольшое пополнение ePayments впопыхах, что я о нем и забыл. Таким образом, получаем, что операции вывода средств можно производить не чаще, чем раз в 24 часа. Не знал. Спасибо.
Да я тоже иногда забываю. а потом высчитываю время, чтобы не пропустить...
А зачем, скажите пожалуйста, метить своё сообщение как спам и/или сообщать о нарушении в своём сообщении?
И опять попрошу исправить проблему описанную тут:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как Вам новое оформление сайта?
Alexey Viktorov, 2018.02.22 07:53
Похоже что никто не обращает внимания на проблему, или не понимают о чём речь. Вот видео демонстрирующее проблему:
Прошлый раз исправили и опять сломали.
будьте так милы, зайдите в лс.