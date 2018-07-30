Технические работы на MQL5.com: 28 июля с 10:00 до 15:00

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28 июля с 10:00 до 15:00 мы будем проводить техническое обслуживание MQL5.com. В это время сайт может быть недоступен.

Приносим свои извинения за неудобства.

 
А связь с серверами будет? Терминал будет работать?
 

а зачем в субботу связь с сервером? 

или у Вас есть чит коды? 

 
Sergey Savinkin:
А связь с серверами будет? Терминал будет работать?

Все остальное будет работать.

Мы будем апгрейдить только сайт www.mql5.com

 
MetaQuotes Software Corp.:

Все остальное будет работать.

Мы будем апгрейдить только сайт www.mql5.com

Может стоит каждые выходные подобным заниматься. Народ полезными делами дома займется

 
Konstantin Nikitin:

Может стоит каждые выходные подобным заниматься. Народ полезными делами дома займется

Народ на другие форумы свалит )) Форумная ломка хуже героиновой. У некоторых.

 
Связана ли невозможность вывода средств с проведенными работами? На вкладке профиля "Снять со счета" ни одна из платежных систем не выбирается (кнопки недоступны).
 
Ihor Herasko:
Связана ли невозможность вывода средств с проведенными работами? На вкладке профиля "Снять со счета" ни одна из платежных систем не выбирается (кнопки недоступны).
Посмотрел у себя - всё доступно.
 
Artyom Trishkin:
Посмотрел у себя - всё доступно.

У меня также доступно, за 15 секунд снял минимальную сумму на счет Вебмани, для проверки. Средства поступили и зачислились мгновенно.

 
Artyom Trishkin:
Посмотрел у себя - всё доступно.
Yousufkhodja Sultonov:

У меня также доступно, за 15 секунд снял минимальную сумму на счет Вебмани, для проверки. Средства поступили и зачислились мгновенно.

Спасибо. Буду писать в СД завтра, если ничего не изменится.

 
Ihor Herasko:

Спасибо. Буду писать в СД завтра, если ничего не изменится.

А 24 часа ближайшие не снимали? 
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