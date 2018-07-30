Технические работы на MQL5.com: 28 июля с 10:00 до 15:00
а зачем в субботу связь с сервером?
или у Вас есть чит коды?
А связь с серверами будет? Терминал будет работать?
Все остальное будет работать.
Мы будем апгрейдить только сайт www.mql5.com
Все остальное будет работать.
Мы будем апгрейдить только сайт www.mql5.com
Может стоит каждые выходные подобным заниматься. Народ полезными делами дома займется
Может стоит каждые выходные подобным заниматься. Народ полезными делами дома займется
Народ на другие форумы свалит )) Форумная ломка хуже героиновой. У некоторых.
Связана ли невозможность вывода средств с проведенными работами? На вкладке профиля "Снять со счета" ни одна из платежных систем не выбирается (кнопки недоступны).
Посмотрел у себя - всё доступно.
У меня также доступно, за 15 секунд снял минимальную сумму на счет Вебмани, для проверки. Средства поступили и зачислились мгновенно.
Посмотрел у себя - всё доступно.
У меня также доступно, за 15 секунд снял минимальную сумму на счет Вебмани, для проверки. Средства поступили и зачислились мгновенно.
Спасибо. Буду писать в СД завтра, если ничего не изменится.
Спасибо. Буду писать в СД завтра, если ничего не изменится.
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28 июля с 10:00 до 15:00 мы будем проводить техническое обслуживание MQL5.com. В это время сайт может быть недоступен.
Приносим свои извинения за неудобства.