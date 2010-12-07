Вообще не компилирует.
Есть ли в системе какие-либо антивирусники? Похоже, кто-то блокирует работу компилятора.
Rosh:
Есть ли в системе какие-либо антивирусники? Похоже, кто-то блокирует работу компилятора.
Есть ли в системе какие-либо антивирусники? Похоже, кто-то блокирует работу компилятора.
Да, есть.
Trend Micro OfficeScan
Выключил антивирус, результат тот же.
Да, МТ4 стоит, и работает как нужно (и редактор тоже).
Pingvin-man:Возможно, он удалил или вообще заблокировал работу библиотеки mql5.dll. Есть ли она в каталоге установки MetaTrader 5?
Выключил антивирус, результат тот же.
Выключил антивирус, результат тот же.
Rosh:
Возможно, он удалил или вообще заблокировал работу библиотеки mql5.dll. Есть ли она в каталоге установки MetaTrader 5?
Возможно, он удалил или вообще заблокировал работу библиотеки mql5.dll. Есть ли она в каталоге установки MetaTrader 5?
Снёс МТ5, отключил антивирус, поставил заново.
Проблема не исчезла.
Еще вопрос. Какой процессор? Сам терминал работает нормально?
Да наверно анитивирус внедряет какую-нибудь dll-ку.
Можно попробовать посмотреть Process Explorer например.
А антивирусник при отключении не выгружает библиотеку.
Хотя я с таким антивирусником ни когда не встречался...
Можно попробовать посмотреть Process Explorer например.
А антивирусник при отключении не выгружает библиотеку.
Хотя я с таким антивирусником ни когда не встречался...
alexvd:
Еще вопрос. Какой процессор? Сам терминал работает нормально?
Терминал работает нормально. Сделки открывает, загружает индикаторы.
Что именно посмотреть в процессах?
Можно попробовать посмотреть Process Explorer например
Pingvin-man:
Что именно посмотреть в процессах?
Что именно посмотреть в процессах?
Посмотрите dll с именем/описанием похожим на название антивируса.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Поставил МТ5, build 360.
Редактор ничего не хочет компилировать. Ничего - это значит вообще ни один файл из примеров. Везде сообщает об ошибке 108.
Система : Windows XP Professional , версия 2008, SP3.
Где собака порылась?