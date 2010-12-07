Вообще не компилирует.

Поставил МТ5, build 360. 

Редактор ничего не хочет компилировать. Ничего - это значит вообще ни один файл из примеров. Везде сообщает об ошибке 108.

Система : Windows XP Professional , версия 2008, SP3.

Где собака порылась? 

 

Есть ли в системе какие-либо антивирусники? Похоже, кто-то блокирует работу компилятора.

 
Есть ли в системе какие-либо антивирусники? Похоже, кто-то блокирует работу компилятора.

Да, есть. 

Trend Micro    OfficeScan 

 

Выключил антивирус, результат тот же.

 

Да, МТ4 стоит, и работает как нужно (и редактор тоже). 

 
Выключил антивирус, результат тот же.
Возможно, он удалил или вообще заблокировал работу библиотеки mql5.dll. Есть ли она в каталоге установки MetaTrader 5?
 
Возможно, он удалил или вообще заблокировал работу библиотеки mql5.dll. Есть ли она в каталоге установки MetaTrader 5?

 

Снёс МТ5, отключил антивирус, поставил заново.

Проблема не исчезла. 

 

Еще вопрос. Какой процессор? Сам терминал работает нормально?

 
Да наверно анитивирус внедряет какую-нибудь dll-ку.
Можно попробовать посмотреть Process Explorer например.
А антивирусник при отключении не выгружает библиотеку.
Хотя я с таким антивирусником ни когда не встречался...
 
Еще вопрос. Какой процессор? Сам терминал работает нормально?

Терминал работает нормально. Сделки открывает, загружает индикаторы. 

 

 Можно попробовать посмотреть Process Explorer например

Что именно посмотреть в процессах?
 
Что именно посмотреть в процессах?

Посмотрите dll с именем/описанием похожим на название антивируса.

