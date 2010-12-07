Вообще не компилирует. - страница 2
mrProF 2010.12.01 10:47 #
Да наверно анитивирус внедряет какую-нибудь dll-ку.
Можно попробовать посмотреть Process Explorer например.
А антивирусник при отключении не выгружает библиотеку.
Хотя я с таким антивирусником ни когда не встречался...
Я выключил антивирус, снёс МТ5, поставил заново, запустил (с выключеным антивирусом). Проблема не исчезла.
Я раньше тоже не встречался с таким антивирусом, но это корпоративная сеть, и выбором антивируса занимается администратор сети.
Раз нельзя комп трогать, установите виртуальную машину, например VirtualBox и на нее личный виндовс :)
Не нашёл я никаких DLL с названием антивируса, просмотрел директорию антивируса, никаких DLL оттуда здесь не встречается.
Ставить виртуальную машину - это уже лишнее. Нужно попытаться найти проблему.
На другой машине всё заработало. Так что дело не в антивирусе.
Не нашёл я никаких DLL с названием антивируса, просмотрел директорию антивируса, никаких DLL оттуда здесь не встречается.
Ставить виртуальную машину - это уже лишнее. Нужно попытаться найти проблему.
Этот скрин загруженных библиотек после попытки компиляции?
да.
Что ещё заметил: уже скомпилированные файлы не запускаются в тестере в терминале.
Пишет следующее:
2010.12.03 10:20:53 ExpertADX-MA Invalid EX5 file 'ExpertADX-MA.ex5'
2010.12.03 10:20:53 Tester loading of C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Advisors\ExpertADX-MA.ex5 failed
Файлы лежат на месте, они не пустые , доступ к папкам отрыт (администратор компьютера).
Pingvin-man, с какого билда начались проблемы?
