Что не так с советником ? - страница 2
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На каждом тике будет выводить в журнал код типа открытых позиций и отложенных ордеров если они есть.
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Более правильнее будет получать необходимую информацию об ордерах непосредственно из терминала именно в момент когда это необходимо. Если вы будет работать с информацией ранее сохраненной в массивах могут возникнуть разные коллизии. Например ордер уже давно закрыт, а он еще присутствует в вашем массиве, или в результате переинициализации эксперта ваш массив окажется вообще пустой, а на самом деле есть открытые ордера или позиции.
Я похоже действительно какой-то старый способ использовал )
У меня замысел был таков :
Если тип ордера ==0(т.е. открыт Buy) и есть критерий на закрытие покупки ,
то выдаем сообщение и закрываем .
и так со всеми ОТКРЫТЫМИ ордерами по очереди ,
отложенные я пытался пропустить
Я похоже действительно какой-то старый способ использовал )
У меня замысел был таков :
Если тип ордера ==0(т.е. открыт Buy) и есть критерий на закрытие покупки ,
то выдаем сообщение и закрываем .
и так со всеми ОТКРЫТЫМИ ордерами по очереди ,
отложенные я пытался пропустить
Выше я написал пример. Создайте в редакторе пустой шаблон советника и скопируйте туда этот код вместо if (сигнал на продажу) напишите условия закрытия позиций на покупку.
Вот универсальная функция закрытия всех позиций нужного типа
Закрыть все покупки
Закрыть все продажиПоследний параметр в этой функции это допустимое проскальзывание в пунктах.
Вот универсальная функция закрытия всех позиций нужного типа
Закрыть все покупки
Закрыть все продажиПоследний параметр в этой функции это допустимое проскальзывание в пунктах.
Спасибо )
Попробую переписать по новому все ..
Попробую переписать по новому все ..
Помогу, замучили человека))
Помогу, замучили человека))
Эх. Он же только изучает. А получение сразу всего готового не способствует процессу обучения. :)
Эх. Он же только изучает. А получение сразу всего готового не способствует процессу обучения. :)
Сравнит и хоть будет видеть где были глупости по коду))
Сравнит и хоть будет видеть где были глупости по коду))
FXwin Спасибо большое)
Потом посмотрю ,кода свой напишу ))
FXwin Спасибо большое)
Потом посмотрю ,кода свой напишу ))
Спасибо это мнооого, тыщ пять как раз ;))
шутка, юмор)