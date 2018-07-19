Странно!!!
Включаю терминал,сначала всё нормально работает минут так 15,потом замечаю что часы в терминале(стандартные)начинают замедляться.
То есть секунды перескакивают например с 15 секунды подом сразу 37 секунда!...это что такое?В этих промежутках пытался открыть сделку не открывается!
Ночью,это я понимаю.....но в час дня!И после закрытие терминала,все начинает подтормаживать на компе.....секунд 30!
а загрузка процессора случаем не 99% в Диспетчере задач? После последних обновлений Windows 10 с этим просто беда, все дико тормозит
Включаю терминал,сначала всё нормально работает минут так 15,потом замечаю что часы в терминале(стандартные)начинают замедляться.
То есть секунды перескакивают например с 15 секунды подом сразу 37 секунда!...это что такое?В этих промежутках пытался открыть сделку не открывается!
брокера смени
Решил проблему,добавил оперативной памяти+вместо винды 10 вернул на 8!
Все нормально...пока....!
А где в терминале МТ5 часы?
Над кукушкой!!!!
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Включаю терминал,сначала всё нормально работает минут так 15,потом замечаю что часы в терминале(стандартные)начинают замедляться.
То есть секунды перескакивают например с 15 секунды подом сразу 37 секунда!...это что такое?В этих промежутках пытался открыть сделку не открывается!