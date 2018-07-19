Странно!!!

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Включаю терминал,сначала всё нормально работает минут так 15,потом замечаю что часы в терминале(стандартные)начинают замедляться.

То есть секунды перескакивают например с 15 секунды подом сразу 37 секунда!...это что такое?В этих промежутках пытался открыть сделку не открывается!

 
stsmotor2:

Включаю терминал,сначала всё нормально работает минут так 15,потом замечаю что часы в терминале(стандартные)начинают замедляться.

То есть секунды перескакивают например с 15 секунды подом сразу 37 секунда!...это что такое?В этих промежутках пытался открыть сделку не открывается!

эм а разве часы не отображают время прихода последнего тика и правило 3 секунд в течении которых последняя полученная цена актуальна а после 3 секунд получим сообщение что нет цены и надо подождать
 
Ночью,это я  понимаю.....но в час дня!И  после закрытие терминала,все начинает подтормаживать на компе.....секунд 30!
 
stsmotor2:
Ночью,это я  понимаю.....но в час дня!И  после закрытие терминала,все начинает подтормаживать на компе.....секунд 30!

а загрузка процессора случаем не 99% в Диспетчере задач? После последних обновлений Windows 10 с этим просто беда, все дико тормозит

 
stsmotor2:

Включаю терминал,сначала всё нормально работает минут так 15,потом замечаю что часы в терминале(стандартные)начинают замедляться.

То есть секунды перескакивают например с 15 секунды подом сразу 37 секунда!...это что такое?В этих промежутках пытался открыть сделку не открывается!

брокера смени

 
Скорее всего глючит VPS сервер , перезагрузите . Посмотрите сколько ресурсов используют программы .
 

Решил проблему,добавил оперативной памяти+вместо винды 10 вернул на 8!

Все нормально...пока....!

 
А где в терминале МТ5 часы?
 
Andy:
А где в терминале МТ5 часы?

Над кукушкой!!!!

 
stsmotor2:

Над кукушкой!!!!

Неправильно! Под кукушкой. Вот пруф :)


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