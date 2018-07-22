как организовать доступ к файлам на стороннем сервере

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Немогу никак организовать доступ к файлам на стороннем VPS сервере.  Помогите пожалуйста!!

Он там круглые сутки данные собирает в текстовые файлы, а мне они нужны несколько раз в сутки.

Стандартные файловые функции за пределами песочницы не работают. Попробовал WIN API, так она даже внутри компа ничего не копирует. В чем проблема никак не пойму.

#import "kernel32.dll"
int      GetLastError();
bool     CopyFileW(string lpExistingFileName,string lpNewFileName,bool bFailIfExists);
#import

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
   string new_path="D:\\Files\\Text.txt";
   string old_path="D:\\Text.txt";
//--- Win API
 if(!CopyFileW(old_path,new_path,false))
     {
      Print("Error CopyFile ",old_path," to ",new_path);
     }
}

Файлы на своих местах присутствуют. Вот такой простенький код скрипта, а копировать не хочет, куда уж там с сеть залезать.

 
Vladimir Pavlov:

Немогу никак организовать доступ к файлам на стороннем VPS сервере.  Помогите пожалуйста!!

Он там круглые сутки данные собирает в текстовые файлы, а мне они нужны несколько раз в сутки.

Стандартные файловые функции за пределами песочницы не работают. Попробовал WIN API, так она даже внутри компа ничего не копирует. В чем проблема никак не пойму.

Файлы на своих местах присутствуют. Вот такой простенький код скрипта, а копировать не хочет, куда уж там с сеть залезать.

Данный код работает на Win x64, на MetaTarder 5 и если папка D:\Files уже существует на компьютере и когда у пользователя есть права на запись в эту папку. Сто раз проверено. 

А если не работает - то начните хотя бы с распечатки ошибки, которую даёт WinAPI.

 

Открыл новый проект "WinAPI"

Как присоединиться: открыть редактор MetaEditor 5 и найти проект "WinAPI"


дальше правый клик на проекте и "Присоединиться"


Теперь остаётся запустить скрипт. Если будут ошибки - во вкладке "Эксперты" терминала распечатается описание ошибки (если ошибка неизвестна, тогда распечатаются коды).

 
Vladimir Pavlov:
К пректу присоединился, однако ничего не произошло

В проекте есть тестовый скрипт "WinAPI.mq5" - он выполняет одну операцию: копирование файла. Вы запустили скрипт? Какую ошибку распечатал терминал?


Добавлено: не вижу, что Вы присоединились. Нет Вас в проекте.

 
Vladimir Karputov:

В проекте есть тестовый скрипт "WinAPI.mq5" - он выполняет одну операцию: копирование файла. Вы запустили скрипт? Какую ошибку распечатал терминал?


Добавлено: не вижу, что Вы присоединились. Нет Вас в проекте.

Добавление нажимаю, реакция была только в первый раз, попросила ввести пароль на MQL5. Пароль ввел. Через справку на форум вхожу со своим именем. А больше ничего

 
Vladimir Pavlov:

Добавление нажимаю, реакция была только в первый раз, попросила ввести пароль на MQL5. Пароль ввел. Через справку на форум вхожу со своим именем. А больше ничего

После подключения к проекту Вам нужно закачать проект в свой редактор MetaTrader 5:


 

на закладке журнал выскакивает ошибка 

2018.07.19 22:30:10.196 Storage invalid MQL5 login or password

Однако на форум я выхожу и пароль не ругается.  Может здесь какой-то другой пароль  надо


 

пошло дело

 
Vladimir Pavlov:

на закладке журнал выскакивает ошибка 

2018.07.19 22:30:10.196 Storage invalid MQL5 login or password

Однако на форум я выхожу и пароль не ругается.  Может здесь какой-то другой пароль  надо


А Вы вообще Хранилище подключили? (Ваш профиль на MQL5 - Хранилище - включить галочку "Подключить Хранилище)

 
Vladimir Pavlov:

пошло дело

Давайте скорее тест - я уже с ног валюсь...

 
2018.07.19 22:38:34.916 WinAPI (RTS Splice,H1) WinAPI ERROR ("The file exists") 

файл скопировался
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