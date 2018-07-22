как организовать доступ к файлам на стороннем сервере
Немогу никак организовать доступ к файлам на стороннем VPS сервере. Помогите пожалуйста!!
Он там круглые сутки данные собирает в текстовые файлы, а мне они нужны несколько раз в сутки.
Стандартные файловые функции за пределами песочницы не работают. Попробовал WIN API, так она даже внутри компа ничего не копирует. В чем проблема никак не пойму.
Файлы на своих местах присутствуют. Вот такой простенький код скрипта, а копировать не хочет, куда уж там с сеть залезать.
Данный код работает на Win x64, на MetaTarder 5 и если папка D:\Files уже существует на компьютере и когда у пользователя есть права на запись в эту папку. Сто раз проверено.
А если не работает - то начните хотя бы с распечатки ошибки, которую даёт WinAPI.
Открыл новый проект "WinAPI"
Как присоединиться: открыть редактор MetaEditor 5 и найти проект "WinAPI"
дальше правый клик на проекте и "Присоединиться"
Теперь остаётся запустить скрипт. Если будут ошибки - во вкладке "Эксперты" терминала распечатается описание ошибки (если ошибка неизвестна, тогда распечатаются коды).
К пректу присоединился, однако ничего не произошло
В проекте есть тестовый скрипт "WinAPI.mq5" - он выполняет одну операцию: копирование файла. Вы запустили скрипт? Какую ошибку распечатал терминал?
Добавлено: не вижу, что Вы присоединились. Нет Вас в проекте.
В проекте есть тестовый скрипт "WinAPI.mq5" - он выполняет одну операцию: копирование файла. Вы запустили скрипт? Какую ошибку распечатал терминал?
Добавлено: не вижу, что Вы присоединились. Нет Вас в проекте.
Добавление нажимаю, реакция была только в первый раз, попросила ввести пароль на MQL5. Пароль ввел. Через справку на форум вхожу со своим именем. А больше ничего
на закладке журнал выскакивает ошибка
2018.07.19 22:30:10.196 Storage invalid MQL5 login or password
Однако на форум я выхожу и пароль не ругается. Может здесь какой-то другой пароль надо
пошло дело
на закладке журнал выскакивает ошибка
2018.07.19 22:30:10.196 Storage invalid MQL5 login or password
Однако на форум я выхожу и пароль не ругается. Может здесь какой-то другой пароль надо
А Вы вообще Хранилище подключили? (Ваш профиль на MQL5 - Хранилище - включить галочку "Подключить Хранилище)
пошло дело
Давайте скорее тест - я уже с ног валюсь...
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Немогу никак организовать доступ к файлам на стороннем VPS сервере. Помогите пожалуйста!!
Он там круглые сутки данные собирает в текстовые файлы, а мне они нужны несколько раз в сутки.
Стандартные файловые функции за пределами песочницы не работают. Попробовал WIN API, так она даже внутри компа ничего не копирует. В чем проблема никак не пойму.
Файлы на своих местах присутствуют. Вот такой простенький код скрипта, а копировать не хочет, куда уж там с сеть залезать.