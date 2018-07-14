Вы купили машину, квартиру и поездки за рубеж на оставшуюся жизнь? Форекс дал вам финансовую независимость? - страница 2
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о. форумный ба****ол. 6 лет пишет свои фантазии. а когда его просят показать стейт - начинает морозиться.
А тебя самого не смущает твоя логика?.. Я рассказываю человеку, что "если к двум яблокам прибавить ещё два яблока - получается четыре яблока". А ты мне: "Покажи свои яблоки."
Ты не находишь, то главное в моих словах - не стейт?.. Ты мне лучше на ошибку в моих словах укажи,.. "форумный ба****ол"
igrok333:
чтобы управлять, объемами, все равно нужно знать куда пойдет цена, чтобы знать в какой момент какой объем поставить.
И это всё?.. Больше вариантов у тебя нет?..
А тебя самого не смущает твоя логика?.. Я рассказываю человеку, что "если к двум яблокам прибавить ещё два яблока - получается четыре яблока". А ты мне: "Покажи свои яблоки."
Ты не находишь, то главное в моих словах - не стейт?.. Ты мне лучше на ошибку в моих словах укажи,.. "форумный ба****ол"
И это всё?.. Больше вариантов у тебя нет?..
А тебя самого не смущает твоя логика?.. Я рассказываю человеку, что "если к двум яблокам прибавить ещё два яблока - получается четыре яблока". А ты мне: "Покажи свои яблоки."
Ты не находишь, то главное в моих словах - не стейт?.. Ты мне лучше на ошибку в моих словах укажи,.. "форумный ба****ол"
И это всё?.. Больше вариантов у тебя нет?..
я же говорю, хвастается чем-то, а если что - "докажите мне почему я так не могу")))
Братан, ты уж как-то разберись в мыслях своих: в одном посте ты говоришь, что стейта от меня не дождёшься,.. а здесь - что я расхвастался чем-то. Тебе не помешало бы тогда уж привести примерчик, где это я чем-нибудь хвастаюсь.
И ещё, обычного человека отличает то, что во время обсуждения он разговаривает по сути рассматриваемого вопроса. А ты - с первого же слова кинулся поливать грязью собеседника,.. даже не утруждая себя попытками подвести под свои утверждения хоть какие-нибудь доказательства. Такое поведение характерно либо для "кухонного троля", посаженного сюда "конторами" с целью немедленно забалтывать любые, опасные для "контор", высказывания,.. либо для человека, ещё не достигшего простой человеческой зрелости.
Кем бы в действительности не являлся ты - ты должен понимать, что, с каждой сказанной тобой грязью, в глазах умных людей всё хуже и хуже выглядишь ТЫ,.. а не объект твоих нападок
igrok333:
есть, мартинься дальше))
А ты, по ходу, имеешь что-нибудь против Мартина?..
Конечно существуют. Знаю лично кто с небольших депо увеличивал депо в несколько десятков раз. Купили квартиру, кто свадьбу играл, кто машину покупал. Но большинство как писали выше, сливали. С психокой не справлялись. Нужно иногда останавливаться. Не жалеть, закрывать в минусе,а не ждать с моря надежды.
Видимо, после покупки машины, квартиры и других трат они снова становились бедными. Если Вы поднимите денег на форексе, то покупайте активы! Не трать последние деньги на машину и другие траты...
машина, квартира и поездки за рубеж - это не то, о чем надо думать. Покупай то, что будет приносить доход (для начала). Слив на форексе неизбежен и останешься без ничего, все проешь и прогуляешь "за рубежом"
обычно люди воспринимают форкс как возможность быстро заработать. быстро заработать, положить на депозит и жить на проценты. мало кто рассчитывает научиться торговать и потом торговать всю жизнь, и получать прибыль от форекса как зарплату. это и правильно. потому что рынок очень изменчив, и вероятность того, что то, что работает сейчас - будет работать всю жизнь, очень мала.
Мысль, мне кажется, верная.
Я знал одного трейдера, который, когда форекс только начал свое триумфальное шествие по нашему постсоветскому пространству, несколько лет был очень удачлив. Он действительно жил на широкую ногу, ходил в дорогие рестораны и т.п.. Затем ситуация на рынке изменилась, и он начал столь же круто сливать, думая, что это временное явление и серия досадных неудач, что скоро кончатся. Отказаться от веселой жизни он никак не мог, поэтому влезал в долги, будучи уверенным, что скоро отыграется, чего уже не произошло.
В конечном итоге он все продал, влез в большие долги и уехал из города в котором жил, сменив фамилию.
Знал я, однако, и другого трейдера, что, поначалу, наоборот, сливал. Затем, он нашел неплохой индикатор, что значительно улучшил (вывел в плюсы) его торговлю в ручном режим, а потом он где-то надыбыл прибыльного робота и был очень им доволен. Но надолго ли продлится его благоденствие?
В общем, отношение к заработку на форексе вопрос не простой.
Лучше устроиться на завод
Хороший выбор