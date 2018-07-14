Вы купили машину, квартиру и поездки за рубеж на оставшуюся жизнь? Форекс дал вам финансовую независимость?

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Существуют ли вообще такие люди — прообразы давней рекламы
 
Ivan Butko:
Существуют ли такие люди

Частично помогло купить квартиру БЖ, остальное в кредит. Тогда еще доллар был 30 р., успели.

 
Нет, только иду к этому.)))
 
Aleksandr Yakovlev:
Нет, только иду к этому.)))

и их путь бесконечен...

 
Чаще бывает: продали машину, квартиру и влезли в долги на оставшуюся жизнь.
 
Ivan Butko:
Существуют ли вообще такие люди - проборазы давней рекламы

Исход торговли любого человека по результатам СЕРИИ СДЕЛОК равен:
(сумма пунктов всех прибыльных сделок * средний объём прибыльных сделок) - (сумма пунктов всех убыточных сделок * средний объём убыточных сделок).

Все, кто перестал гоняться за суммами пунктов и перешёл на управление объёмами - как раз и являются искомыми Вами "проборазами" 


 

Есть кому повезло в казино/лотерее/букмекерских ставках. Почему нет, есть много людей кому повезло. Почему бы им не быть и на форексе тоже? Ну наверное раскручивали счета с тысячи до ста тысяч долларов некоторые, и самое главное вовремя останавливались после этого. Вот тебе и машина, квартира и т.д.

Дело в преимуществе (его отсутствии), шансах и вероятности данного удачного события.

Плюс нюансы про то заплатит ли контора.

 
prikolnyjkent:

Исход торговли любого человека по результатам СЕРИИ СДЕЛОК равен:
(сумма пунктов всех прибыльных сделок * средний объём прибыльных сделок) - (сумма пунктов всех убыточных сделок * средний объём убыточных сделок).

Все, кто перестал гоняться за суммами пунктов и перешёл на управление объёмами - как раз и являются искомыми Вами "проборазами" 


о. форумный ба****ол. 6 лет пишет свои фантазии. а когда его просят показать стейт - начинает морозиться.
 
Лучше устроиться на завод
 
prikolnyjkent:

Исход торговли любого человека по результатам СЕРИИ СДЕЛОК равен:
(сумма пунктов всех прибыльных сделок * средний объём прибыльных сделок) - (сумма пунктов всех убыточных сделок * средний объём убыточных сделок).

Все, кто перестал гоняться за суммами пунктов и перешёл на управление объёмами - как раз и являются искомыми Вами "проборазами" 


чтобы управлять, объемами, все равно нужно знать куда пойдет цена, чтобы знать в какой момент какой объем поставить.
 
Ivan Butko:
Существуют ли вообще такие люди - проборазы давней рекламы
обычно люди воспринимают форкс как возможность быстро заработать. быстро заработать, положить на депозит и жить на проценты. мало кто рассчитывает научиться торговать и потом торговать всю жизнь, и получать прибыль от форекса как зарплату. это и правильно. потому что рынок очень изменчив, и вероятность того, что то, что работает сейчас - будет работать всю жизнь, очень мала.
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