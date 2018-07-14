Вы купили машину, квартиру и поездки за рубеж на оставшуюся жизнь? Форекс дал вам финансовую независимость?
- Кто-то себе с трейдинга (не с программирования) купил машину или квартиру?
- Стабильно ли вы зарабатываете на копировании сделок в сервисе "Сигналы"?
- Спасибо всем! Похоже я нашел свой Грааль!
Существуют ли такие люди
Частично помогло купить квартиру БЖ, остальное в кредит. Тогда еще доллар был 30 р., успели.
Нет, только иду к этому.)))
и их путь бесконечен...
Существуют ли вообще такие люди - проборазы давней рекламы
Исход торговли любого человека по результатам СЕРИИ СДЕЛОК равен:
(сумма пунктов всех прибыльных сделок * средний объём прибыльных сделок) - (сумма пунктов всех убыточных сделок * средний объём убыточных сделок).
Все, кто перестал гоняться за суммами пунктов и перешёл на управление объёмами - как раз и являются искомыми Вами "проборазами"
Есть кому повезло в казино/лотерее/букмекерских ставках. Почему нет, есть много людей кому повезло. Почему бы им не быть и на форексе тоже? Ну наверное раскручивали счета с тысячи до ста тысяч долларов некоторые, и самое главное вовремя останавливались после этого. Вот тебе и машина, квартира и т.д.
Дело в преимуществе (его отсутствии), шансах и вероятности данного удачного события.
Плюс нюансы про то заплатит ли контора.
Исход торговли любого человека по результатам СЕРИИ СДЕЛОК равен:
(сумма пунктов всех прибыльных сделок * средний объём прибыльных сделок) - (сумма пунктов всех убыточных сделок * средний объём убыточных сделок).
Все, кто перестал гоняться за суммами пунктов и перешёл на управление объёмами - как раз и являются искомыми Вами "проборазами"
Исход торговли любого человека по результатам СЕРИИ СДЕЛОК равен:
(сумма пунктов всех прибыльных сделок * средний объём прибыльных сделок) - (сумма пунктов всех убыточных сделок * средний объём убыточных сделок).
Все, кто перестал гоняться за суммами пунктов и перешёл на управление объёмами - как раз и являются искомыми Вами "проборазами"
Существуют ли вообще такие люди - проборазы давней рекламы
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования