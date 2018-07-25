MetaTrader 5 Strategy Tester Agent

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доступ в интернет через прокси сервер, он указан в настройка EI, в окне агентов пишет количество и задачи, подключения самих агентов в облако нету, подскажите что еще и куда должно быть открыто ?
 
Игорь Киселев:
доступ в интернет через прокси сервер, он указан в настройка EI, в окне агентов пишет количество и задачи, подключения самих агентов в облако нету, подскажите что еще и куда должно быть открыто ?

какая версия МТ5?

 
это MetaTrader 5 Strategy Tester Agent простите сразу не указал 
 
то есть сам терминал не установлен 
 
Игорь Киселев:
то есть сам терминал не установлен 

про это писали, проблема появилась после последнего июньского апдейта win 10, на остальных ОС вроде все ок. Потом MQ это поправили, надо последнюю версию скачать

 

Я с этим Agents Manager вообще не понимаю ситуации. Врде агенты подключены, а ни одного теста не пройдено. Проц AMD FX-4170 Quad-Core Processor , 8138 MB;

Разогнан до 4.5 Gz


 
Игорь Киселев:
доступ в интернет через прокси сервер, он указан в настройка EI, в окне агентов пишет количество и задачи, подключения самих агентов в облако нету, подскажите что еще и куда должно быть открыто ?

Я смог настроить только через хамачи, проковырялся со стандартным подходом и плюнул.

 
Alexey Volchanskiy:

Я с этим Agents Manager вообще не понимаю ситуации. Врде агенты подключены, а ни одного теста не пройдено. Проц AMD FX-4170 Quad-Core Processor , 8138 MB;

Разогнан до 4.5 Gz


есть подозрение, что ваш процессор не вписывается по рейтингу

 
Alexander Bereznyak:

есть подозрение, что ваш процессор не вписывается по рейтингу

Вписывается, но как-то временами. В принципе, там центы, ерунда, просто интересно


 

Так Вы продавать решили, а не для собственных нужд?

Так спрос там очень маленький из-за неадекватной ценовой политики. Агенты не топовых компьютеров могут месяцами ждать задания.

 
Aleksey Vyazmikin:

Так Вы продавать решили, а не для собственных нужд?

Так спрос там очень маленький из-за неадекватной ценовой политики. Агенты не топовых компьютеров могут месяцами ждать задания.

попробовал чисто из интереса, отключу

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