MetaTrader 5 Strategy Tester Agent
- Вопрос по распределенным вычислениям MQL5 Cloud Network
- Не работает SendMail при использовании прокси-сервера
- Не используются агенты в MQL Cloud Network
доступ в интернет через прокси сервер, он указан в настройка EI, в окне агентов пишет количество и задачи, подключения самих агентов в облако нету, подскажите что еще и куда должно быть открыто ?
какая версия МТ5?
то есть сам терминал не установлен
про это писали, проблема появилась после последнего июньского апдейта win 10, на остальных ОС вроде все ок. Потом MQ это поправили, надо последнюю версию скачать
Я с этим Agents Manager вообще не понимаю ситуации. Врде агенты подключены, а ни одного теста не пройдено. Проц AMD FX-4170 Quad-Core Processor , 8138 MB;
Разогнан до 4.5 Gz
доступ в интернет через прокси сервер, он указан в настройка EI, в окне агентов пишет количество и задачи, подключения самих агентов в облако нету, подскажите что еще и куда должно быть открыто ?
Я смог настроить только через хамачи, проковырялся со стандартным подходом и плюнул.
Я с этим Agents Manager вообще не понимаю ситуации. Врде агенты подключены, а ни одного теста не пройдено. Проц AMD FX-4170 Quad-Core Processor , 8138 MB;
Разогнан до 4.5 Gz
есть подозрение, что ваш процессор не вписывается по рейтингу
Так Вы продавать решили, а не для собственных нужд?
Так спрос там очень маленький из-за неадекватной ценовой политики. Агенты не топовых компьютеров могут месяцами ждать задания.
Так Вы продавать решили, а не для собственных нужд?
Так спрос там очень маленький из-за неадекватной ценовой политики. Агенты не топовых компьютеров могут месяцами ждать задания.
попробовал чисто из интереса, отключу
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