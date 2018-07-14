ЕС регулятор снижает leverage 1:30 - страница 2

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Привет, 
Это только для ECN, PRO счетах наверно.
А на центах все равно будет 1:1000 хэхэ))😂😂😂
 
igrok333:

а Британия? она же не входит в ЕС.

У меня депозит в Британии все равно меняют плечи . Я торгую через два брокера  и они в Англии .   Перехожу на автралию . Проблема  что и другие регуляторы спать не будут  думаю что пол года и они там тоже зделают . Вероятность комисия будет больше из-за отсутствие  конкуренции. Это будет передел рынка.
 
Хватит тут страсти нагнетать))
 
igrok333:

а Британия? она же не входит в ЕС.

В июне 2016 го был референдум по выходу Британии с ЕС (Brexit).По итогу 52 к 48 % за выход . Сейчас происходит не простой процесс выхода который должен завершиться в марте 2019.Учитывая что UK брокеры приняли поправку ESMA , то значит UK еще рассматривается как член ЕС . 

Хотя выход еще под большим вопросом ,кстати недавняя новость : "

After a dramatic 48 hours in British politics, opportunities have emerged for investors and traders. The political turmoil caused by the resignation of two key pro-Brexit cabinet members has meant a new election or even another Brexit referendum have shot up in probability."

Кто знает , может будет новый Brexit :)

 

Вот ветка в англ части об этом -

ESMA (EU) new regulations for CFDs and binary options to retail investors 

и еще одна (все ветки - на один-два листа) - New ESMA Regulations 

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Можно там читать со встроенным переводчиком (встроенным для каждого поста), и задать вопрос или еще что.

Для информации.

 
Sergey Golubev:

Вот ветка в англ части об этом -

ESMA (EU) new regulations for CFDs and binary options to retail investors 

и еще одна (все ветки - на один-два листа) - New ESMA Regulations 

--------------

Можно там читать со встроенным переводчиком (встроенным для каждого поста), и задать вопрос или еще что.

Для информации.

Кстати, к Елени там можете задать вопрос (на англ - встроенный в форум переводчик вам в помощь) об этом (она в этом разбирается) - вот пост о ней сделал - 

[Удален]  

Не надо паниковать. Ничего страшного. ЕС деградирует. К этому надо относиться философски.


Но существует и совершенно противоположная тенденция к увеличению плеча: 500, 1000, 2000, 3000, а вот последнее предложение  - бесконечное кредитное плечо!

"А это означает, что теперь станет возможно:

  • Использовать кредитное плечо до 1:∞;
  • Торговать с маржой, которая равна нулю;
  • Открывать еще больше позиций и получать еще большие прибыли!;"  (из письма ДЦ)


 

.

Всё будет хорошо.  ;)))

 
выход прост - перерегистрироваться всем брокерам в другой стране. вот в Швейцарии, например, чтобы далеко не ездить. она не входит в ЕС.
 

рынок мировой

так что все будет также как и было, просто не везде

согласен

 

пришло письмо от брокера




они все таки их уменьшат!

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