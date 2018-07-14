ЕС регулятор снижает leverage 1:30 - страница 2
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а Британия? она же не входит в ЕС.
а Британия? она же не входит в ЕС.
В июне 2016 го был референдум по выходу Британии с ЕС (Brexit).По итогу 52 к 48 % за выход . Сейчас происходит не простой процесс выхода который должен завершиться в марте 2019.Учитывая что UK брокеры приняли поправку ESMA , то значит UK еще рассматривается как член ЕС .
Хотя выход еще под большим вопросом ,кстати недавняя новость : "
After a dramatic 48 hours in British politics, opportunities have emerged for investors and traders. The political turmoil caused by the resignation of two key pro-Brexit cabinet members has meant a new election or even another Brexit referendum have shot up in probability."
Кто знает , может будет новый Brexit :)
Вот ветка в англ части об этом -
ESMA (EU) new regulations for CFDs and binary options to retail investors
и еще одна (все ветки - на один-два листа) - New ESMA Regulations
--------------
Можно там читать со встроенным переводчиком (встроенным для каждого поста), и задать вопрос или еще что.
Для информации.
Вот ветка в англ части об этом -
ESMA (EU) new regulations for CFDs and binary options to retail investors
и еще одна (все ветки - на один-два листа) - New ESMA Regulations
--------------
Можно там читать со встроенным переводчиком (встроенным для каждого поста), и задать вопрос или еще что.
Для информации.
Кстати, к Елени там можете задать вопрос (на англ - встроенный в форум переводчик вам в помощь) об этом (она в этом разбирается) - вот пост о ней сделал -
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Познакомился с одной красивой девушкой которая сидит на форекс, спросила, тебе что, так сложно написать для меня робота?
Sergey Golubev, 2018.07.10 20:50А у нас в англ - модератор - девушка.
Помогает всем по сигналам и MQL5 VPS (она в этом - профи) ...
Не надо паниковать. Ничего страшного. ЕС деградирует. К этому надо относиться философски.
Но существует и совершенно противоположная тенденция к увеличению плеча: 500, 1000, 2000, 3000, а вот последнее предложение - бесконечное кредитное плечо!
"А это означает, что теперь станет возможно:
.
Всё будет хорошо. ;)))
рынок мировой
так что все будет также как и было, просто не везде
согласен
пришло письмо от брокера
они все таки их уменьшат!