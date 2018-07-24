Розыск самого непопулярного индикатора из стандартной поставки. - страница 2

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все кроме ишимоку, ма-шки, параболика, стохастика, фракталов и АТР

вообще, как вариант усреднить сигнал от всех, если терминал не загнется

 
Renat Akhtyamov:

все кроме ишимоку, ма-шки, параболика, стохастика, фракталов и АТР

вообще, как вариант усреднить сигнал от всех, если терминал не загнется

Если и усреднять - так уж лучше брать какой-то один индикатор, но с разных таймфреймов. И для каждого таймфрейма вводить коэффициент. 

 
Vladimir Karputov:

Если и усреднять - так уж лучше брать какой-то один индикатор, но с разных таймфреймов. И для каждого таймфрейма вводить коэффициент. 

тоже вариант

в данном случае можно применить визуальный переключатель выбора индикатора

будет удобнее тестировать
 
Denis Sartakov:

iWPR

Williams' Percent Range


выше (-5)- Sell, 100% profit

ниже (-95) - Buy, 100% profit

ну, можно еще поиграться с периодом и таймфреймами...

бывает не повезет, тогда жестко закрывать по SL, и играть дальше...

то есть, проблем написать прибыльный советник, в принципе, никаких нет.

между тем, этот индикатор, пожалуй, самый непопулярный,

наверное, из-за отрицательной шкалы значений - такой ведь пустяк !

смотрю, народ не верит в этот индикатор, а вот посмотрите, как работает ЕА на его основе.

прикрепляю саму ЕА, там никаких DLL, можно пробовать...

 
Denis Sartakov:

смотрю, народ не верит в этот индикатор, а вот посмотрите, как работает ЕА на его основе.

прикрепляю саму ЕА, там никаких DLL, можно пробовать...

ТФ индюка какой7

 
khorosh:

ТФ индюка какой7

ну, это просто шутка такая...

 
Вообще обхожусь без индикаторов. Это как специальные наручные ласты для поглаживания женщины за сиськи. А если просто ручками, а??? Вот и да...
 
Denis Sartakov:

смотрю, народ не верит в этот индикатор, а вот посмотрите, как работает ЕА на его основе.

прикрепляю саму ЕА, там никаких DLL, можно пробовать...

Или открытый код или вообще никакого. Форум - это место обмена идеями, открытым кодами, а не место где п**** меряются.

 
Vladimir Karputov:

Или открытый код или вообще никакого. Форум - это место обмена идеями, открытым кодами, а не место где п**** меряются.

я милого узнаю по походке, модератора - по повадкам.

откуда у вас, у модераторов, такой хамский тон прорезался ?

все-то они знают, всему-то они могут дать оценку !

все что не помещается в из горизонт - надо зарезать на корню и прочитать вдобавок нравоучение !

"Форум - это место обмена идеями, открытым кодами, а не место где п**** меряются"...

замечательно !  я в книжечку свою запишу.

 
MFI Билла Вильямса самый не популярный - инфа 100%, многие даже не понимают как он работает. в интернете про него только то, что написано в книге, потому что никто не разбирался в нем как следует и не пользовался. но только по одному этому индикатору врядли получится написать советника - в моем понимании он используется больше как фильтр в стратегии "торговый хаос".
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