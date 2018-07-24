Розыск самого непопулярного индикатора из стандартной поставки. - страница 2
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все кроме ишимоку, ма-шки, параболика, стохастика, фракталов и АТР
вообще, как вариант усреднить сигнал от всех, если терминал не загнется
все кроме ишимоку, ма-шки, параболика, стохастика, фракталов и АТР
вообще, как вариант усреднить сигнал от всех, если терминал не загнется
Если и усреднять - так уж лучше брать какой-то один индикатор, но с разных таймфреймов. И для каждого таймфрейма вводить коэффициент.
Если и усреднять - так уж лучше брать какой-то один индикатор, но с разных таймфреймов. И для каждого таймфрейма вводить коэффициент.
тоже вариант
в данном случае можно применить визуальный переключатель выбора индикаторабудет удобнее тестировать
iWPR
Williams' Percent Range
выше (-5)- Sell, 100% profit
ниже (-95) - Buy, 100% profit
ну, можно еще поиграться с периодом и таймфреймами...
бывает не повезет, тогда жестко закрывать по SL, и играть дальше...
то есть, проблем написать прибыльный советник, в принципе, никаких нет.
между тем, этот индикатор, пожалуй, самый непопулярный,
наверное, из-за отрицательной шкалы значений - такой ведь пустяк !
смотрю, народ не верит в этот индикатор, а вот посмотрите, как работает ЕА на его основе.
прикрепляю саму ЕА, там никаких DLL, можно пробовать...
смотрю, народ не верит в этот индикатор, а вот посмотрите, как работает ЕА на его основе.
прикрепляю саму ЕА, там никаких DLL, можно пробовать...
ТФ индюка какой7
ТФ индюка какой7
ну, это просто шутка такая...
смотрю, народ не верит в этот индикатор, а вот посмотрите, как работает ЕА на его основе.
прикрепляю саму ЕА, там никаких DLL, можно пробовать...
Или открытый код или вообще никакого. Форум - это место обмена идеями, открытым кодами, а не место где п**** меряются.
Или открытый код или вообще никакого. Форум - это место обмена идеями, открытым кодами, а не место где п**** меряются.
я милого узнаю по походке, модератора - по повадкам.
откуда у вас, у модераторов, такой хамский тон прорезался ?
все-то они знают, всему-то они могут дать оценку !
все что не помещается в из горизонт - надо зарезать на корню и прочитать вдобавок нравоучение !
"Форум - это место обмена идеями, открытым кодами, а не место где п**** меряются"...
замечательно ! я в книжечку свою запишу.