Найти место пересечения перпендикуляра к отрезку - страница 4

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Itum:
Это выходит что мы нашли координаты пересечения. А как можно узнать цену в месте пересечения если считать что отрезок линейный ?

Я не в состоянии понять Вашу фразу. Попробуйте написать формулу, которая ее выражает, может быть, тогда станет понятнее.

Или говорите как есть, без перехода к математическим (геометрическим) терминам.

 

Рисунок выкладывал, получается A=10:27, B=45:71, D=59:42. Из такого дано выходит, что AB > AD, что невозможно в том прямоугольном треугольнике, которой задан в первом сообщении (гипотенуза меньше части катета?)

ЗЫ: Ну в общем у вас так и получается - пересечение в внутри AB. Я мыслил в рамка представленного рисунка.

 
pavlick_:

Рисунок выкладывал, получается A=10:27, B=45:71, D=59:42. Из такого дано выходит, что AB > AD, что невозможно в том прямоугольном треугольнике, которой задан в первом сообщении (гипотенуза меньше части катета?)

ЗЫ: Ну в общем у вас так и получается - пересечение в внутри AB. Я мыслил в рамка представленного рисунка.

Это традиционная ошибка, идти на поводу у рисунка. На клетчатой бумаге так:


Ошибки ошибками, но все же дам Вам совет. Цените свое слово. Чтобы не приходилось краснеть за "что вы тут считаете? Кривое условие, да и автор спасибо не скажет, поберечь лучше бисер." https://www.mql5.com/ru/forum/263531/page3#comment_8014728
 
Vladimir:

Это традиционная ошибка, идти на поводу у рисунка. На клетчатой бумаге так:


Ошибки ошибками, но все же дам Вам совет. Цените свое слово. Чтобы не приходилось краснеть за "что вы тут считаете? Кривое условие, да и автор спасибо не скажет, поберечь лучше бисер." https://www.mql5.com/ru/forum/263531/page3#comment_8014728

и я о том же

...

 
Itum:

Есть отрезок и точка, как найти место (цену) пересечения перпендикуляра к отрезку проведённому из точки ?



А вам для чего? Если прямая и точка берётся с графика терминала, то возникает вопрос масштаба!
[Удален]  
Вопрос решен. Огромная благодарность Владимиру
 
Itum:
Вопрос решен. Огромная благодарность Владимиру
Как с масштабом решили вопрос)?
От этого зависит смысл "расстояния".
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