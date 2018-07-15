Найти место пересечения перпендикуляра к отрезку - страница 3
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Ну и забыл написать: прибавить к Сх/Су начальное смещение точки А по х и у.
Георгий,
"А мне кажется, публика ничего не требовала... Но, принимая во внимание ваше глубокоуважаемое желание, Аркадий Аполлонович, я, так и быть, произведу разоблачение..." (С)
Формулы - я выше написал.
А код... Может быть, ему еще и ключи от квартиры, где деньги лежат ?
Георгий,
Да ему уже давали все формулы. Это уже третья тема по этому вопросу. Ссылку на первую дали сразу-же, вот вторая https://www.mql5.com/ru/forum/237198
Да ему уже давали все формулы. Это уже третья тема по этому вопросу. Ссылку на первую дали сразу-же, вот вторая https://www.mql5.com/ru/forum/237198
Там искали расстояние от точки. А сейчас место пересечений (цену)
Код мне не нужен, мне бы числа подставленные в формулы что бы я понимал что к чему
Там искали расстояние от точки. А сейчас место пересечений (цену)
Так логично, что первым делом находились точки пересечения, нет?
- скалярно умножаем этот орт на P3-P1 l=((x3-x1)*Ox, (y3-y1)*Oy))
Начал считать, обнаружил еще ошибку. Во второй строчке присвоил числу значение вектора. Вторую строку следует читать так:
l=(x3-x1)*Ox + (y3-y1)*Oy
Там искали расстояние от точки. А сейчас место пересечений (цену)
Код мне не нужен, мне бы числа подставленные в формулы что бы я понимал что к чему
Даны три точки P1 P2 P3 на координатной плоскости x,y, P1 отличается от P2. Найти координаты проекции точки P3 на
ось отрезка P1-P2.
P1 (10,27)
P2 (45,71)
P3 (59,42)
1. len= ((x2-x1)^2 + (y2-y1))^0.5 = ((45-10)^2 + (71-27)^2)^0.5 = (35^2 + 44^2)^0.5 = 3161^0.5 = 56.22277
O = (Ox, Oy) = ((x2-x1)/len, (y2-y1)/len) = (35/len, 44/len) = (0.6225235658230, 0.7826010541775)
2. l = (x3-x1)*Ox + (y3-y1)*Oy = 49*0.6225235658230 + 15*0.7826010541775 = 42.242670538020
3. Pcross=(xcross, ycross)=(x1+l*Ox, y1+l*Oy) = (10+l*0.6225235658230, 27+l*0.7826010541775) = (36.297057893243, 60.059158494346) - совпало с решением https://www.mql5.com/ru/forum/263531/page2#comment_8013116
О price ничего сказать не могу. При совпадении P1 с P2 отрезок вырождается в точку, перпендикуляр строить не к чему, len=0. По сравнению с https://www.mql5.com/ru/forum/237198/page6#comment_7115271 задача несколько проще, нет поворота орта против часовой стрелки, поэтому не требуется, чтобы оси координат образовывали правую тройку.
Даны три точки P1 P2 P3 на координатной плоскости x,y, P1 отличается от P2. Найти координаты проекции точки P3 на
ось отрезка P1-P2.
P1 (10,27)
P2 (45,71)
P3 (59,42)
1. len= ((x2-x1)^2 + (y2-y1))^0.5 = ((45-10)^2 + (71-27)^2)^0.5 = (35^2 + 44^2)^0.5 = 3161^0.5 = 56.22277
O = (Ox, Oy) = ((x2-x1)/len, (y2-y1)/len) = (35/len, 44/len) = (0.6225235658230, 0.7826010541775)
2. l = (x3-x1)*Ox + (y3-y1)*Oy = 49*0.6225235658230 + 15*0.7826010541775 = 42.242670538020
3. Pcross=(xcross, ycross)=(x1+l*Ox, y1+l*Oy) = (10+l*0.6225235658230, 27+l*0.7826010541775) = (36.297057893243, 60.059158494346) - совпало с решением https://www.mql5.com/ru/forum/263531/page2#comment_8013116
О price ничего сказать не могу. При совпадении P1 с P2 отрезок вырождается в точку, перпендикуляр строить не к чему, len=0. По сравнению с https://www.mql5.com/ru/forum/237198/page6#comment_7115271 задача несколько проще, нет поворота орта против часовой стрелки, поэтому не требуется, чтобы оси координат образовывали правую тройку.
Не смущает, что len= ((59-10)^2 + (42-27)^2)^0.5 = 51.2.. что меньше 56.22277. Т.е. гипотенуза большого треугольника меньше части своего катета, что вы тут считаете? Кривое условие, да и автор спасибо не скажет, поберечь лучше бисер.
Не понял, с какой целью координаты точки 3 засунуты в формулу для длины отрезка P1-P2. Изобразите картинку на клетчатой бумаге, может быть, станет яснее.