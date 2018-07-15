Найти место пересечения перпендикуляра к отрезку - страница 3

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Ну и забыл написать: прибавить к Сх/Су начальное смещение точки А по х и у.

 
Alexander Ivanov:
Георгий, 
Автору нужны формулы и код.

"А мне кажется, публика ничего не требовала... Но, принимая во внимание ваше глубокоуважаемое желание, Аркадий Аполлонович, я, так и быть, произведу разоблачение..." (С)

Формулы - я выше написал.

А код... Может быть, ему еще и ключи от квартиры, где деньги лежат ?

 
Alexander Ivanov:
Георгий, 
Автору нужны формулы и код.

Да ему уже давали все формулы. Это уже третья тема по этому вопросу. Ссылку на первую дали сразу-же, вот вторая https://www.mql5.com/ru/forum/237198

Расстояние между параллельными линиями
Расстояние между параллельными линиями
  • 2018.04.15
  • www.mql5.com
Есть такие данные есть формула https://math.semestr.ru/line/distance.php как использовать данные из картинки и подставить их в формулу...
[Удален]  
Alexey Viktorov:

Да ему уже давали все формулы. Это уже третья тема по этому вопросу. Ссылку на первую дали сразу-же, вот вторая https://www.mql5.com/ru/forum/237198

Там искали расстояние от точки. А сейчас место пересечений (цену)

Alexander Ivanov:
Автору нужны формулы и код.

Код мне не нужен, мне бы числа подставленные в формулы что бы я понимал что к чему

 
Itum:

Там искали расстояние от точки. А сейчас место пересечений (цену)

Так логично, что первым делом находились точки пересечения, нет?

 
Vladimir:
 

- скалярно умножаем этот орт на P3-P1 l=((x3-x1)*Ox, (y3-y1)*Oy))

Начал считать, обнаружил еще ошибку. Во второй строчке присвоил числу значение вектора. Вторую строку следует читать так:

l=(x3-x1)*Ox + (y3-y1)*Oy

 
Itum:

Там искали расстояние от точки. А сейчас место пересечений (цену)

Код мне не нужен, мне бы числа подставленные в формулы что бы я понимал что к чему

Даны три точки P1 P2 P3 на координатной плоскости x,y, P1 отличается от P2. Найти координаты проекции точки P3 на
ось отрезка P1-P2.

P1 (10,27)
P2 (45,71)
P3 (59,42)

1. len= ((x2-x1)^2 + (y2-y1))^0.5 = ((45-10)^2 + (71-27)^2)^0.5 = (35^2 + 44^2)^0.5 = 3161^0.5 = 56.22277
  O = (Ox, Oy) = ((x2-x1)/len, (y2-y1)/len) = (35/len, 44/len) = (0.6225235658230, 0.7826010541775)
2. l = (x3-x1)*Ox + (y3-y1)*Oy = 49*0.6225235658230 + 15*0.7826010541775 = 42.242670538020
3. Pcross=(xcross, ycross)=(x1+l*Ox, y1+l*Oy) = (10+l*0.6225235658230, 27+l*0.7826010541775) = (36.297057893243, 60.059158494346) - совпало с решением https://www.mql5.com/ru/forum/263531/page2#comment_8013116

О price ничего сказать не могу. При совпадении P1 с P2 отрезок вырождается в точку, перпендикуляр строить не к чему, len=0. По сравнению с https://www.mql5.com/ru/forum/237198/page6#comment_7115271 задача несколько проще, нет поворота орта против часовой стрелки, поэтому не требуется, чтобы оси координат образовывали правую тройку.

 
Не смущает, что len= ((59-10)^2 + (42-27)^2)^0.5 = 51.2.. что меньше 56.22277. Т.е. гипотенуза большого треугольника меньше части своего катета, что вы тут считаете? Кривое условие, да и автор спасибо не скажет, поберечь лучше бисер.
[Удален]  
Vladimir:

Даны три точки P1 P2 P3 на координатной плоскости x,y, P1 отличается от P2. Найти координаты проекции точки P3 на
ось отрезка P1-P2.

P1 (10,27)
P2 (45,71)
P3 (59,42)

1. len= ((x2-x1)^2 + (y2-y1))^0.5 = ((45-10)^2 + (71-27)^2)^0.5 = (35^2 + 44^2)^0.5 = 3161^0.5 = 56.22277
  O = (Ox, Oy) = ((x2-x1)/len, (y2-y1)/len) = (35/len, 44/len) = (0.6225235658230, 0.7826010541775)
2. l = (x3-x1)*Ox + (y3-y1)*Oy = 49*0.6225235658230 + 15*0.7826010541775 = 42.242670538020
3. Pcross=(xcross, ycross)=(x1+l*Ox, y1+l*Oy) = (10+l*0.6225235658230, 27+l*0.7826010541775) = (36.297057893243, 60.059158494346) - совпало с решением https://www.mql5.com/ru/forum/263531/page2#comment_8013116

О price ничего сказать не могу. При совпадении P1 с P2 отрезок вырождается в точку, перпендикуляр строить не к чему, len=0. По сравнению с https://www.mql5.com/ru/forum/237198/page6#comment_7115271 задача несколько проще, нет поворота орта против часовой стрелки, поэтому не требуется, чтобы оси координат образовывали правую тройку.

Это выходит что мы нашли координаты пересечения. А как можно узнать цену в месте пересечения если считать что отрезок линейный ?
 
pavlick_:
Не смущает, что len= ((59-10)^2 + (42-27)^2)^0.5 = 51.2.. что меньше 56.22277. Т.е. гипотенуза большого треугольника меньше части своего катета, что вы тут считаете? Кривое условие, да и автор спасибо не скажет, поберечь лучше бисер.

Не понял, с какой целью координаты точки 3 засунуты в формулу для длины отрезка P1-P2. Изобразите картинку на клетчатой бумаге, может быть, станет яснее.

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