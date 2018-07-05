В одном индикаторе появилась ошибка деления на ноль - страница 3

Новый комментарий
[Удален]  
Aleksey Vyazmikin:
В общем профилирование на исторических данных ошибок не выявляет.

В общем, когда limit=0 - принт в журнал, в принте - все составляющие, из которых формируется переменная limit.

 
Alexey Kozitsyn:

В общем, когда limit=0 - принт в журнал, в принте - все составляющие, из которых формируется переменная limit.

Что-то меня  глючит сегодня

код

         if (limit==0)
         {
         limit=2;
         Print("start_time - ",TimeToString(start_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES)," stop_time - ",TimeToString(stop_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES));
         Print("start_index=",start_index, " stop_index=",stop_index);
         }


в принте

FO      0       12:14:11.719    IndDrafter (BR Splice,M15)      start_time - 2018.07.04 10:00 stop_time - 2018.07.05 00:00
KL      0       12:14:12.072    IndDrafter (BR Splice,M15)      start_time - 2018.07.04 10:00 stop_time - 2018.07.05 00:00
QQ      0       12:14:12.072    IndDrafter (BR Splice,M15)      start_time - 2018.07.04 10:00 stop_time - 2018.07.05 00:00
GF      0       12:14:12.872    IndDrafter (BR Splice,M15)      start_time - 2018.07.04 10:00 stop_time - 2018.07.05 00:00

А где же принт с start_index?

 
Aleksey Vyazmikin:

Что-то меня  глючит сегодня

код


в принте

А где же принт с start_index?

Либо в логах, либо вообще принты выводятся не из этого места кода.

 
Sergey Savinkin:

Либо в логах, либо вообще принты выводятся не из этого места кода.

Так я открыл файл с логом и там только одна строка. Принтует отсюда - я же сам писал это, и если комментировать первый принт, то больше не принтует.

 
Aleksey Vyazmikin:

Что-то меня  глючит сегодня

код


в принте

А где же принт с start_index?

 
Vladimir Karputov:

А при чём тут оптимизация, лог из терминала ...\MQL5\Logs

Стер лог за сегодня - жду новых данных. Может правда тот принт был не с тем кодом.
 
Aleksey Vyazmikin:

Что-то меня  глючит сегодня

код


в принте

А где же принт с start_index?

Тогда остаются 2 версии:

1. Полтергейст, черная магия, происки врагов-колдунов.

2. Это не та версия индикатора. Возможно, пишете в копии, а на графике другой индюк.

 
Aleksey Vyazmikin:

А при чём тут оптимизация, лог из терминала ...\MQL5\Logs

Если мне память не изменяет, то терминал: окно "Инструменты" - вкладка "Эксперты" принудительно душит слишком ретивых, которые ОЧЕНЬ часто пуляют принты в журнал.

 
Sergey Savinkin:

Тогда остаются 2 версии:

1. Полтергейст, черная магия, происки врагов-колдунов.

2. Это не та версия индикатора. Возможно, пишете в копии, а на графике другой индюк.

Первый вариант выглядит более вероятным, особенно если учитывать, что он может быть причиной второго... :)

 

Полный трэш - опять получил ошибку деления на ноль

2018.07.04 13:29:05.377 IndDrafter (Si-9.18,M15)        zero divide in 'IndDrafter.mq5' (479,56)

Выкладываю код из ME в виде картинки - может я ослеп, но не понимаю что происходит

Ошибка все в той же строке

double d1=(delta_price_high-center_line_point)/(limit/2);
Файл тот, так как строка с ошибкой сместилась из-за добавления кода для принта.
1234567891011
Новый комментарий