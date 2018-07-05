В одном индикаторе появилась ошибка деления на ноль - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В общем профилирование на исторических данных ошибок не выявляет.
В общем, когда limit=0 - принт в журнал, в принте - все составляющие, из которых формируется переменная limit.
В общем, когда limit=0 - принт в журнал, в принте - все составляющие, из которых формируется переменная limit.
Что-то меня глючит сегодня
код
в принте
А где же принт с start_index?
Что-то меня глючит сегодня
код
в принте
А где же принт с start_index?
Либо в логах, либо вообще принты выводятся не из этого места кода.
Либо в логах, либо вообще принты выводятся не из этого места кода.
Так я открыл файл с логом и там только одна строка. Принтует отсюда - я же сам писал это, и если комментировать первый принт, то больше не принтует.
Что-то меня глючит сегодня
код
в принте
А где же принт с start_index?
А при чём тут оптимизация, лог из терминала ...\MQL5\LogsСтер лог за сегодня - жду новых данных. Может правда тот принт был не с тем кодом.
Что-то меня глючит сегодня
код
в принте
А где же принт с start_index?
Тогда остаются 2 версии:
1. Полтергейст, черная магия, происки врагов-колдунов.
2. Это не та версия индикатора. Возможно, пишете в копии, а на графике другой индюк.
А при чём тут оптимизация, лог из терминала ...\MQL5\Logs
Если мне память не изменяет, то терминал: окно "Инструменты" - вкладка "Эксперты" принудительно душит слишком ретивых, которые ОЧЕНЬ часто пуляют принты в журнал.
Тогда остаются 2 версии:
1. Полтергейст, черная магия, происки врагов-колдунов.
2. Это не та версия индикатора. Возможно, пишете в копии, а на графике другой индюк.
Первый вариант выглядит более вероятным, особенно если учитывать, что он может быть причиной второго... :)
Полный трэш - опять получил ошибку деления на ноль
Выкладываю код из ME в виде картинки - может я ослеп, но не понимаю что происходит
Ошибка все в той же строкеФайл тот, так как строка с ошибкой сместилась из-за добавления кода для принта.