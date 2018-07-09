потерял кнопку - страница 2
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Ваши настойчивость и упорство достойны лучшего применения и напоминают действия одного сказочного героя
Замечательная простая кнопка, только располагается на том же месте, что и панелька торговли в один клик, так что видно либо кнопку, либо панельку. Как бы изменить место кнопки, чуток сдвинуть её вниз, при моих знаниях по редактированию это невозможно. Я понимаю, учиться... О, получилось. Однако, с другим советником на пару не работает на одном графике. Служебную кнопку можно сделать, чтоб была сразу во всех окошках, как кнопка торговли в один клик?
Проиграли справедливо, хорваты мастеровитее, сплошняком из лучших клубов, где муштруют как надо, плюс крепкая физическая и умственная закваска (южных) славян.
А у нас всё как обдычно, халявное отношение к поставленной задаче, потеря концентрации, сплошняком неточные и безадресные передачи.
Ваши настойчивость и упорство достойны лучшего применения и напоминают действия одного сказочного героя
Как интересно следить за вашим диалогом, особенно для чайника. А вот у кого из вас лучше получается на реальных счетах?
Кто из вас катается на поршах? Правда интересно (тем более что у меня 2113, а хотелось бы 911...).