Вот как тут можно придумать стратегию если такие разрывы (на демосчёте)

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Вот такое сегодня на демо сервере робофорекса 


Не было связи с серверами, а потом аж такой разрыв на 13 минут.  Думал у меня проблемы, переустановил всё  начисто и ничего не поменялось.  

 
Evgeniy Chumakov:

Вот такое сегодня на демо сервере робофорекса 


Не было связи с серверами, а потом аж такой разрыв на 13 минут.  Думал у меня проблемы, переустановил всё  начисто и ничего не поменялось.  

Первым делом нужно проверить этот промежуток на реальном счёте.

 
Evgeniy Chumakov:

Вот такое сегодня на демо сервере робофорекса 


Не было связи с серверами, а потом аж такой разрыв на 13 минут.  Думал у меня проблемы, переустановил всё  начисто и ничего не поменялось.  

Такое (потеря сязи с серверами) на демо бывает у разных брокеров. Ваша стратегия (будущая) не должна зависеть от потери связи.

 
Vladimir Karputov:

Первым делом нужно проверить этот промежуток на реальном счёте.


Там такой разрыв на всех парах, так что вряд ли  это из-за не прихода котировок.  Смотрел на онлайн ресурсе данные есть.    

 
Evgeniy Chumakov:


Там такой разрыв на всех парах, так что вряд ли  это из-за не прихода котировок.  Смотрел на онлайн ресурсе данные есть.    

 
Evgeniy Chumakov:


Там такой разрыв на всех парах, так что вряд ли  это из-за не прихода котировок.  Смотрел на онлайн ресурсе данные есть.    

Скажу вам по секрету на демо счетах ДЦ еще могут тестировать обновление серверного ПО, менять параметры спецификации символа и т.п. и еще проводить какие то работы во время которых сервер не доступен.

 
Evgeniy Chumakov:

Вот такое сегодня на демо сервере робофорекса 


Не было связи с серверами, а потом аж такой разрыв на 13 минут.  Думал у меня проблемы, переустановил всё  начисто и ничего не поменялось.  

А в чём проблема тестить стратегию на реальном счете? Хотя бы на центовом?

RoboFX Cent
 
Evgeniy Chumakov:

Вот такое сегодня на демо сервере робофорекса 


Не было связи с серверами, а потом аж такой разрыв на 13 минут.  Думал у меня проблемы, переустановил всё  начисто и ничего не поменялось.  


Это вам повезло. Потому что разрывы и зависания надо отлаживать, а у вас был такой замечательный шанс, что не надо было "рубить" собственный роутер
 
Maxim Kuznetsov:

Это вам повезло. Потому что разрывы и зависания надо отлаживать, а у вас был такой замечательный шанс, что не надо было "рубить" собственный роутер
Чем мне повезло?  Про шанс и роутер ваще не понял.
 
Evgeniy Chumakov:
Чем мне повезло?  Про шанс и роутер ваще не понял.

Он имеет в виду, стресс тест советника. Проверка как он себя поведет при обрыве связи, зависании терминала и др. форс мажорах.

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