Вот как тут можно придумать стратегию если такие разрывы (на демосчёте)
Вот такое сегодня на демо сервере робофорекса
Не было связи с серверами, а потом аж такой разрыв на 13 минут. Думал у меня проблемы, переустановил всё начисто и ничего не поменялось.
Первым делом нужно проверить этот промежуток на реальном счёте.
Вот такое сегодня на демо сервере робофорекса
Не было связи с серверами, а потом аж такой разрыв на 13 минут. Думал у меня проблемы, переустановил всё начисто и ничего не поменялось.
Такое (потеря сязи с серверами) на демо бывает у разных брокеров. Ваша стратегия (будущая) не должна зависеть от потери связи.
Первым делом нужно проверить этот промежуток на реальном счёте.
Там такой разрыв на всех парах, так что вряд ли это из-за не прихода котировок. Смотрел на онлайн ресурсе данные есть.
Там такой разрыв на всех парах, так что вряд ли это из-за не прихода котировок. Смотрел на онлайн ресурсе данные есть.
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Вот как тут можно придумать стратегию если такие разрывы (на демосчёте)
Vladimir Karputov, 2018.06.25 18:02
Первым делом нужно проверить этот промежуток на реальном счёте.
Там такой разрыв на всех парах, так что вряд ли это из-за не прихода котировок. Смотрел на онлайн ресурсе данные есть.
Скажу вам по секрету на демо счетах ДЦ еще могут тестировать обновление серверного ПО, менять параметры спецификации символа и т.п. и еще проводить какие то работы во время которых сервер не доступен.
Вот такое сегодня на демо сервере робофорекса
Не было связи с серверами, а потом аж такой разрыв на 13 минут. Думал у меня проблемы, переустановил всё начисто и ничего не поменялось.
А в чём проблема тестить стратегию на реальном счете? Хотя бы на центовом?
Вот такое сегодня на демо сервере робофорекса
Не было связи с серверами, а потом аж такой разрыв на 13 минут. Думал у меня проблемы, переустановил всё начисто и ничего не поменялось.
Это вам повезло. Потому что разрывы и зависания надо отлаживать, а у вас был такой замечательный шанс, что не надо было "рубить" собственный роутер
Это вам повезло. Потому что разрывы и зависания надо отлаживать, а у вас был такой замечательный шанс, что не надо было "рубить" собственный роутер
Чем мне повезло? Про шанс и роутер ваще не понял.
Он имеет в виду, стресс тест советника. Проверка как он себя поведет при обрыве связи, зависании терминала и др. форс мажорах.
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Вот такое сегодня на демо сервере робофорекса
Не было связи с серверами, а потом аж такой разрыв на 13 минут. Думал у меня проблемы, переустановил всё начисто и ничего не поменялось.