Поясните, что это? - страница 3

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Alexey Volchanskiy:
Alexey Viktorov:

А чем тебе не нравится справа в нижнем углу ссылка "Нарушение"? По сути это и есть пометка на удаление или оставление без внимания, если модераторы не узрели нарушений. Видимо, многое в этом случае, зависит от пояснений причин недовольства этим постом...

Ни разу не пользовался, на тебе, что ли попробовать )))  Я даже не в курсе, что будет дальше после нажатия на эту кнопку.

Нажал на себе, выскочило окошко с выпадающим списком Спам, Оскорбления, Реклама, Другое. И поле ввода для написания ябеды. Чего, нормальная штука, буду пользоваться.

Но это опять же, удалять будут модераторы. А так может сам автор ветки, что быстрее

Через полчаса услышишь негромкое шуршание шин под окнами и звук шагов в кованных хромовых сапогах по лестнице... И спи спокойно...

А вообще - появляется у каждого модератора значок, что есть сообщения о нарушениях. По нему переходим и видим кто что написал. Ну и далее - по месту таксказать..

 
Artyom Trishkin:

Через полчаса услышишь негромкое шуршание шин под окнами и звук шагов в кованных хромовых сапогах по лестнице... И спи спокойно...

А вообще - появляется у каждого модератора значок, что есть сообщения о нарушениях. По нему переходим и видим кто что написал. Ну и далее - по месту таксказать..

Ну, я так и предполагал.

А-а-а-а, что это!!! Звуки сапогов на лестнице!!! Они приближаются, прощайте друзья!!!

 
Alexey Volchanskiy:

Ну, я так и предполагал.

А-а-а-а, что это!!! Звуки сапогов на лестнице!!! Они приближаются, прощайте друзья!!!

Держись! Я дам тебе парабеллум (с)

 
кстати, мысль про FAQ - на мой взгляд разумно добавить "в FAQ" и "в цитатник", по первой предлагается копировать пост в общий FAQ,  по второй перенести в "интересное и юмор" :-)

 
Maxim Kuznetsov:
кстати, мысль про FAQ - на мой взгляд разумно добавить "в FAQ" и "в цитатник", по первой предлагается копировать пост в общий FAQ,  по второй перенести в "интересное и юмор" :-)

И таким образом FAQ наполнится всем "чем угодно". Кто-то дал неверный ответ на чей-то вопрос (что часто бывает), а кто-то взял, и добавил в FAQ, потому, что сам не знает как правильно. И будет опять помойка.

 
Artyom Trishkin:

И таким образом FAQ наполнится всем "чем угодно". Кто-то дал неверный ответ на чей-то вопрос (что часто бывает), а кто-то взял, и добавил в FAQ, потому, что сам не знает как правильно. И будет опять помойка.

на то и модераторы :-) посчитал сколько раз кликнули  на FAQ, прочёл и скопировал в нужный раздел
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