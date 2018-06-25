Поясните, что это? - страница 3
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А чем тебе не нравится справа в нижнем углу ссылка "Нарушение"? По сути это и есть пометка на удаление или оставление без внимания, если модераторы не узрели нарушений. Видимо, многое в этом случае, зависит от пояснений причин недовольства этим постом...
Ни разу не пользовался, на тебе, что ли попробовать ))) Я даже не в курсе, что будет дальше после нажатия на эту кнопку.
Нажал на себе, выскочило окошко с выпадающим списком Спам, Оскорбления, Реклама, Другое. И поле ввода для написания ябеды. Чего, нормальная штука, буду пользоваться.
Но это опять же, удалять будут модераторы. А так может сам автор ветки, что быстрее
Через полчаса услышишь негромкое шуршание шин под окнами и звук шагов в кованных хромовых сапогах по лестнице... И спи спокойно...
А вообще - появляется у каждого модератора значок, что есть сообщения о нарушениях. По нему переходим и видим кто что написал. Ну и далее - по месту таксказать..
Через полчаса услышишь негромкое шуршание шин под окнами и звук шагов в кованных хромовых сапогах по лестнице... И спи спокойно...
А вообще - появляется у каждого модератора значок, что есть сообщения о нарушениях. По нему переходим и видим кто что написал. Ну и далее - по месту таксказать..
Ну, я так и предполагал.
А-а-а-а, что это!!! Звуки сапогов на лестнице!!! Они приближаются, прощайте друзья!!!
Ну, я так и предполагал.
А-а-а-а, что это!!! Звуки сапогов на лестнице!!! Они приближаются, прощайте друзья!!!
Держись! Я дам тебе парабеллум (с)
кстати, мысль про FAQ - на мой взгляд разумно добавить "в FAQ" и "в цитатник", по первой предлагается копировать пост в общий FAQ, по второй перенести в "интересное и юмор" :-)
И таким образом FAQ наполнится всем "чем угодно". Кто-то дал неверный ответ на чей-то вопрос (что часто бывает), а кто-то взял, и добавил в FAQ, потому, что сам не знает как правильно. И будет опять помойка.
И таким образом FAQ наполнится всем "чем угодно". Кто-то дал неверный ответ на чей-то вопрос (что часто бывает), а кто-то взял, и добавил в FAQ, потому, что сам не знает как правильно. И будет опять помойка.