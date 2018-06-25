MT5 Build 1861 проблемные вопросы - страница 3
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Есть еще один момент if(high[2]>high[1]) - тип double. Выдает false, хотя high[2]=0.98017 high[1]=0.97987 почему?
у вас что то не так скомпилировалось наверно ))
и обратите внимание как тип double виден процессору, там всегда есть мизерные значения, даже если вы явно их не присваивали, это важная особенность, из-за которой сравнивать на равенство double традиционно ( == ) не получится, погуглите сравнение в с++ вещественных типов, ситуация одинаковая
у вас что то не так скомпилировалось наверно ))и обратите внимание как тип double виден процессору, там всегда есть мизерные значения, даже если вы явно их не присваивали, это важная особенность, из-за которой сравнивать на равенство double традиционно ( == ) не получится, погуглите сравнение в с++ вещественных типов, ситуация одинаковая
Там же видно _result = true, вроде и false то нет...
Там же видно _result = true, вроде и false то нет...
я показал человеку, что все работает как надо, измените условие и получите false, у нее что то не так собралось поэтому у нее и дает не верный результат
Это ошибка по объемам? Реальный объем равен 0, хотя в стакане он отображается.
Это ошибка по объемам? Реальный объем равен 0, хотя в стакане он отображается.
вы сравниваете разные объемы - лимитники и те что прошли по рынку
вы сравниваете разные объемы - лимитники и те что прошли по рынку
Не нужно ничего "наивно" считать.
Просто нужно ГРАМОНТНО приводить типы (смысл тут не причем).
Есть правила, которые нужно просто соблюдать.
Не надо путать людей. Я взял слово "наивно" в кавычки не просто так, и воспринимать его буквально - как раз наивно. У PeriodSeconds, как и у любой функции, есть не только тип возвращаемого значения, но и контракт. Для PeriodSeconds это железобетонный контракт на неотрицательное значение. Знаковый тип был выбран просто, чтобы не плодить предупреждения в кодах. Делать дополнительное приведение к ulong бессмысленно, потому что у меня уже есть этот тип в выражении, так что расширение до ulong будет сделано автоматически для всех операндов. Писанина заглавными буквами не прибавляет утверждениям правильности.
И вообще - зачем-то привязались к мелочи, которая не имеет никакого отношения к основной проблеме, с которой я столкнулся при переходе на 1861.