ТРЕЙДЕР - это великолепная профессия! - страница 4

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Serqey Nikitin:
За месяц - это можно, даже не буду спорить...  А вот покажи свои результаты, конечно в тесте - ведь с малолетки многого не спросишь, хотя бы за три года...

если буду умножать в двое больше твоих лотов, то за пару недель 

 
давай я с тобой поделюсь сейчас гениальной тактикой, 10 тыс стоплосс, sell EUR/USD 
 
Fast528:
давай я с тобой поделюсь сейчас гениальной тактикой, 10 тыс стоплосс, sell EUR/USD 

вот смотри сейчас

3500 стоп это значит что на М1 твой скальпер определил долгосрочный тренд,через 100 твоих пунктов он так же открывается в ту же сторону? или долгосрочный тренд резко меняется?

ребята тут по 1,5-3 пункта шкребут, стопы по 50, ты умножил на 100 и сразу победил)

 
Fast528:
давай я с тобой поделюсь сейчас супер тактикой, 10 тыс стоплосс, sell EUR/USD 

Не надо соплей...

Покажи хотя бы такого уровня... всего за пол-года...

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даже смотреть не буду
 
Serqey Nikitin:

Недоросль! Я же тебе эту идею БЕСПЛАТНО ДАРЮ!!!  Ставишь стоп = 3500 пунктов, и у Тебя, также как и у меня, не будет НИ ОДНОЙ убыточной сделки!!!

P.S. Это он имеет ввиду этого советника ( для тех, кто не в теме )...

Такую ТС человек в здравом уме применять на реальном счёте не будет, это всё оканчивается вот так:

В итоге год закрыт совсем плохо

Такое можно только в тестере погонять, и делится картинками с тестера
 
Vitaly Muzichenko:

Такую ТС человек в здравом уме применять на реальном счёте не будет, это всё оканчивается вот так:


Преждевременные выводы...   В советнике - 4 РАЗНЫХ варианта закрытия позиции..., а стоп просто выбрал побольше, чтобы он не влиял на основную стратегию.  Можно было бы его вообще отключить, но советник разработан с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ стопом, поэтому выбора не было...

А оптимизировать стоп  - у  меня уже не хватило здоровья, хотя прикинуть его оптимальный размер по отчету - достаточно легко...

 P.S. Меня просто интересует другой вопрос...   Как можно делать такие заявления,  АБСОЛЮТНО ничего не зная о самой стратегии?

 

Самому то не смешно, м1 скальпер 3500 пунктов?

Я уже дал тебе гениальную идею, стоп10000 открываться вниз

Кстати, прикидывал размер депо для пересиживания?

Если тейк профит  уменьшить в 10 раз, то ещё больше шансов на победу, а если 2-3 пункта брать, то вообще 100% победа, как я раньше не додумался

 
Serqey Nikitin:

Преждевременные выводы...   В советнике - 4 РАЗНЫХ варианта закрытия позиции..., а стоп просто выбрал побольше, чтобы он не влиял на основную стратегию.  Можно было бы его вообще отключить, но советник разработан с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ стопом, поэтому выбора не было...

А оптимизировать стоп  - у  меня уже не хватило здоровья, хотя прикинуть его оптимальный размер по отчету - достаточно легко...

 P.S. Меня просто интересует другой вопрос...   Как можно делать такие заявления,  АБСОЛЮТНО ничего не зная о самой стратегии?

Что за ... юхня? Это не выводы, и тем более не преждевременные, Я вам показал реальную картину, с реального счёта, реального управляющего.

Здесь нет лохов на этом ресурсе, и чем оканчивается торговля со стопом в 100500 пунктов - все давным-давно знают.

 
Vitaly Muzichenko:

Что за ... юхня? Это не выводы, и тем более не преждевременные, Я вам показал реальную картину, с реального счёта, реального управляющего.

Здесь нет лохов на этом ресурсе, и чем оканчивается торговля со стопом в 100500 пунктов - все давным-давно знают.

Ну и зачем так нервничать?  Такое впечатление, что Вас этот отчет сильно ЗАЦЕПИЛ...  Расслабьтесь и получайте удовольствие, дышите через нос...
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