ТРЕЙДЕР - это великолепная профессия! - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
За месяц - это можно, даже не буду спорить... А вот покажи свои результаты, конечно в тесте - ведь с малолетки многого не спросишь, хотя бы за три года...
если буду умножать в двое больше твоих лотов, то за пару недель
давай я с тобой поделюсь сейчас гениальной тактикой, 10 тыс стоплосс, sell EUR/USD
вот смотри сейчас
3500 стоп это значит что на М1 твой скальпер определил долгосрочный тренд,через 100 твоих пунктов он так же открывается в ту же сторону? или долгосрочный тренд резко меняется?
ребята тут по 1,5-3 пункта шкребут, стопы по 50, ты умножил на 100 и сразу победил)
давай я с тобой поделюсь сейчас супер тактикой, 10 тыс стоплосс, sell EUR/USD
Не надо соплей...
Покажи хотя бы такого уровня... всего за пол-года...
Недоросль! Я же тебе эту идею БЕСПЛАТНО ДАРЮ!!! Ставишь стоп = 3500 пунктов, и у Тебя, также как и у меня, не будет НИ ОДНОЙ убыточной сделки!!!
P.S. Это он имеет ввиду этого советника ( для тех, кто не в теме )...
Такую ТС человек в здравом уме применять на реальном счёте не будет, это всё оканчивается вот так:
В итоге год закрыт совсем плохоТакое можно только в тестере погонять, и делится картинками с тестера
Такую ТС человек в здравом уме применять на реальном счёте не будет, это всё оканчивается вот так:
Преждевременные выводы... В советнике - 4 РАЗНЫХ варианта закрытия позиции..., а стоп просто выбрал побольше, чтобы он не влиял на основную стратегию. Можно было бы его вообще отключить, но советник разработан с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ стопом, поэтому выбора не было...
А оптимизировать стоп - у меня уже не хватило здоровья, хотя прикинуть его оптимальный размер по отчету - достаточно легко...
P.S. Меня просто интересует другой вопрос... Как можно делать такие заявления, АБСОЛЮТНО ничего не зная о самой стратегии?
Самому то не смешно, м1 скальпер 3500 пунктов?
Я уже дал тебе гениальную идею, стоп10000 открываться вниз
Кстати, прикидывал размер депо для пересиживания?
Если тейк профит уменьшить в 10 раз, то ещё больше шансов на победу, а если 2-3 пункта брать, то вообще 100% победа, как я раньше не додумался
Преждевременные выводы... В советнике - 4 РАЗНЫХ варианта закрытия позиции..., а стоп просто выбрал побольше, чтобы он не влиял на основную стратегию. Можно было бы его вообще отключить, но советник разработан с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ стопом, поэтому выбора не было...
А оптимизировать стоп - у меня уже не хватило здоровья, хотя прикинуть его оптимальный размер по отчету - достаточно легко...
P.S. Меня просто интересует другой вопрос... Как можно делать такие заявления, АБСОЛЮТНО ничего не зная о самой стратегии?
Что за ... юхня? Это не выводы, и тем более не преждевременные, Я вам показал реальную картину, с реального счёта, реального управляющего.
Здесь нет лохов на этом ресурсе, и чем оканчивается торговля со стопом в 100500 пунктов - все давным-давно знают.
Что за ... юхня? Это не выводы, и тем более не преждевременные, Я вам показал реальную картину, с реального счёта, реального управляющего.
Здесь нет лохов на этом ресурсе, и чем оканчивается торговля со стопом в 100500 пунктов - все давным-давно знают.