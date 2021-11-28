А протектор все же работает или нет?
Просит чел дать ему потестить, решил попробовать эту новую кнопку и уже висит минут 10
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Ждал пол-часа и не дождался. Или это воскресенье или все же протектор не работает.
Просит чел дать ему потестить, решил попробовать эту новую кнопку и уже висит минут 10
sending request to protector service ... 1 1
Что за протектор? Поделитесь инфой, если не трудно.
Что за протектор? Поделитесь инфой, если не трудно.
Компиляция через MQ как для маркета.
Компиляция через MQ как для маркета.
Ух ты, пропустил новость по этой фишке. Спасибо.
Правда, это ведь для МТ5. Ветка то по МТ4, а там такого не нашел...
Ух ты, пропустил новость по этой фишке. Спасибо.
Правда, это ведь для МТ5. Ветка то по МТ4, а там такого не нашел...
А я и не смотрел никогда... Был открыт МЕ5 с него и сделал снимок... действительно в МЕ4 нету такого. Правда я не стал обновлять и билд остался 1601 а не 1860 как МЕ5. Бум ждать пока Алексей прояснит ситуёвину, либо он попутал и ищет в МЕ4, либо проверял компиляцию mql4 в МЕ5 и там не сработало, либо обновился, а мы нет...
Я протектору подсунул файл от MT4. Отработал и сделал ex4 без всяких ошибок и замечаний. Но вот работать в MT4 индюк отказался, написал, что "новая, неподдерживаемая версия, обновите терминал"
Нужна последняя, 1121. Там есть кнопка компиляции с протекцией, но она не работает, см. первый пост. А это мысль, у меня все версии последние, попробую откомпилировать с защитой в МТ5 и запустить в МТ4
Что за протектор? Как работает, устроенна?
В пятерке это уже несколько месяцев есть, компилирует в облаке (или серверах??? хз) MQ и накладывает дополнительную защиту, как в маркете.
А в четверке виснет на этом последнем шаге
sending request to protector service ... 1 1
В пятерке это уже несколько месяцев есть, компилирует в облаке (или серверах??? хз) MQ и накладывает дополнительную защиту, как в маркете.
А в четверке виснет на этом последнем шаге
sending request to protector service ... 1 1
Так, проверил, работает! Делаем так
- Компилируем в МТ5 файл .mq4 в режиме с протекцией.
- Копируем в МТ4 - .ex4 работает. Версия МТ4 должна быть 1121.
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Просит чел дать ему потестить, решил попробовать эту новую кнопку и уже висит минут 10
sending request to protector service ... 1 1