А протектор все же работает или нет?

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Просит чел дать ему потестить, решил попробовать эту новую кнопку и уже висит минут 10

sending request to protector service ... 1 1

или я что-то не так делаю? билд 1121
 
Alexey Volchanskiy:

Просит чел дать ему потестить, решил попробовать эту новую кнопку и уже висит минут 10

sending request to protector service ... 1 1

или я что-то не так делаю? билд 1121

Ждал пол-часа и не дождался. Или это воскресенье или все же протектор не работает.

 
Alexey Volchanskiy:

Просит чел дать ему потестить, решил попробовать эту новую кнопку и уже висит минут 10

sending request to protector service ... 1 1

или я что-то не так делаю? билд 1121

Что за протектор? Поделитесь инфой, если не трудно.

 
Ihor Herasko:

Что за протектор? Поделитесь инфой, если не трудно.

Компиляция через MQ как для маркета.

 
Alexey Viktorov:

Компиляция через MQ как для маркета.

Ух ты, пропустил новость по этой фишке. Спасибо.

Правда, это ведь для МТ5. Ветка то по МТ4, а там такого не нашел...

 
Ihor Herasko:

Ух ты, пропустил новость по этой фишке. Спасибо.

Правда, это ведь для МТ5. Ветка то по МТ4, а там такого не нашел...

А я и не смотрел никогда... Был открыт МЕ5 с него и сделал снимок... действительно в МЕ4 нету такого. Правда я не стал обновлять и билд остался 1601 а не 1860 как МЕ5. Бум ждать пока Алексей прояснит ситуёвину, либо он попутал и ищет в МЕ4, либо проверял компиляцию mql4 в МЕ5 и там не сработало, либо обновился, а мы нет...

 
Я протектору подсунул файл от MT4. Отработал и сделал ex4 без всяких ошибок и замечаний. Но вот работать в MT4 индюк отказался, написал, что "новая, неподдерживаемая версия, обновите терминал"
 
Что за протектор?  Как работает,  устроенна? 
 
Andrei Novichkov:
Я протектору подсунул файл от MT4. Отработал и сделал ex4 без всяких ошибок и замечаний. Но вот работать в MT4 индюк отказался, написал, что "новая, неподдерживаемая версия, обновите терминал"

Нужна последняя, 1121. Там есть кнопка компиляции с протекцией, но она не работает, см. первый пост. А это мысль, у меня все версии последние, попробую откомпилировать с защитой в МТ5 и запустить в МТ4

 
Ramiz Mavludov:
Что за протектор?  Как работает,  устроенна? 

В пятерке это уже несколько месяцев есть, компилирует в облаке (или серверах??? хз) MQ и накладывает дополнительную защиту, как в маркете.

А в четверке виснет на этом последнем шаге

sending request to protector service ... 1 1

 
Alexey Volchanskiy:

В пятерке это уже несколько месяцев есть, компилирует в облаке (или серверах??? хз) MQ и накладывает дополнительную защиту, как в маркете.

А в четверке виснет на этом последнем шаге

sending request to protector service ... 1 1

Так, проверил, работает! Делаем так

  1. Компилируем в МТ5 файл .mq4 в режиме с протекцией.
  2. Копируем в МТ4 - .ex4 работает. Версия МТ4 должна быть 1121.
Теперь интересный вопрос - а .ex4 реально защищается или это заглушка?

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