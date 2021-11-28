А протектор все же работает или нет? - страница 3
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.... Вопрос-то о другом был: там Алексей показывал скрин, на котором значок Cloud Protector был не в меню, а на панели. Вот я и спросил - как?
Путь:
В панели инструментов MetaEditor навести курсор мыши на какую-нибудь кнопку. И щелчком по левой кнопкой мыши вызвать меню. Высветится: "Настроить":
После перехода по нему, в левой части будет выбор того, что можно добавить:
Ненуничёсе!!!
Спасиб, дорогая! Век живи - век учись :)
Ненуничёсе!!!
Спасиб, дорогая! Век живи - век учись :)
Пожалуйста) И это точно: Век живи - век учись. Постоянно
P./S.: Я там сейчас один нюанс добавила о том, когда возможность настройки может отсутствовать. И немного уточнила первоначальный текст
Добавлю всё-таки скрин, когда не будет вызова меню "Настроить". Не для тебя, Артём, а для тех, кто может сходу не разобраться. Поскольку по скрину вверху сложно понять, что подразумевала под пустым полем.
Пометила ниже такой участок красным крестиком:
Да тот пост я читал. Вопрос-то о другом был: там Алексей показывал скрин, на котором значок Cloud Protector был не в меню, а на панели. Вот я и спросил - как?
Абсолютно ничего не делал, запускаюсь в portable, но вряд ли это влияет. Привел полные билды, все ставилось автоматом с MQ Demo
- МТ4 1121, Editor 1808
- МТ5 1860, Editor 1860
есть такие кто без настройки панели работают??? )
этож как поставить винду и оставить родной Wallpaper
есть такие кто без настройки панели работают??? )
этож как поставить винду и оставить родной Wallpaper
вот я не знал ))) лошара... пойду встану в угол на пол-часа
вот я не знал ))) лошара... пойду встану в угол на пол-часа
этож как надо было себя так не любить,
вот у меня так в эдиторе, в МТ тоже по своему
Ненуничёсе!!!
Спасиб, дорогая! Век живи - век учись :)
Ответил, а потом прочел пост Дины, сам этого не знал ))
Вот уж точно "Ненуничёсе!!!" столько лет пользоваться компьютером и не знать этого... Парни, вы откуда? Ведь эти примочки работают в ЛЮБОМ приложении виндовс.
Я и в МТ перенастроил панели, убрал всё что мне точно не понадобится и добавил несколько.
А про этот протектор на форуме был вопрос с картинкой "Что за новые кнопки появились", примерно так.