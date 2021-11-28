А протектор все же работает или нет? - страница 3

Новый комментарий
 
Artyom Trishkin:

.... Вопрос-то о другом был: там Алексей показывал скрин, на котором значок Cloud Protector был не в меню, а на панели. Вот я и спросил - как?

Путь:

  • Навести курсор мыши на какую-нибудь кнопку в имеющейся панели инструментов MetaEditor. Затем щелчком по левой правой кнопкой мыши вызвать меню. Высветится: "Настроить":

/*Справочно: Если навести на пустой участок поля панели инструментов, а не на какую-нибудь имеющуюся там кнопку, то возможность перехода к настройке не появляется*/

  • После щелчка по кнопке "Настроить" появится настройка панели инструментов. Там, в левой части, будет выбор того, что можно добавить:


 
Dina Paches:

В панели инструментов MetaEditor навести курсор мыши на какую-нибудь кнопку. И щелчком по левой кнопкой мыши вызвать меню. Высветится: "Настроить":

После перехода по нему, в левой части будет выбор того, что можно добавить:


Ненуничёсе!!!

Спасиб, дорогая! Век живи - век учись :)

 
Artyom Trishkin:

Ненуничёсе!!!

Спасиб, дорогая! Век живи - век учись :)

Пожалуйста) И это точно: Век живи - век учись. Постоянно

P./S.: Я там сейчас один нюанс добавила о том, когда возможность настройки может отсутствовать. И немного уточнила первоначальный текст

 
Artyom Trishkin:

Добавлю всё-таки скрин, когда не будет вызова меню "Настроить". Не для тебя, Артём, а для тех, кто может сходу не разобраться. Поскольку по скрину вверху сложно понять, что подразумевала под пустым полем.

Пометила ниже такой участок красным крестиком:


 
Artyom Trishkin:

Да тот пост я читал. Вопрос-то о другом был: там Алексей показывал скрин, на котором значок Cloud Protector был не в меню, а на панели. Вот я и спросил - как?


Абсолютно ничего не делал, запускаюсь в portable, но вряд ли это влияет. Привел полные билды, все ставилось автоматом с MQ Demo

мт4 - МТ4 1121, Editor 1808

мт5 - МТ5 1860, Editor 1860

 
Ответил, а потом прочел пост Дины, сам этого не знал ))
 

есть такие кто без настройки панели работают??? )

этож как поставить винду и оставить родной Wallpaper

 
Fast528:

есть такие кто без настройки панели работают??? )

этож как поставить винду и оставить родной Wallpaper

вот я не знал ))) лошара... пойду встану в угол на пол-часа

 
Alexey Volchanskiy:

вот я не знал ))) лошара... пойду встану в угол на пол-часа

этож как надо было себя так не любить,

вот у меня так в эдиторе, в МТ тоже по своему


 
Artyom Trishkin:

Ненуничёсе!!!

Спасиб, дорогая! Век живи - век учись :)

Alexey Volchanskiy:
Ответил, а потом прочел пост Дины, сам этого не знал ))

Вот уж точно "Ненуничёсе!!!" столько лет пользоваться компьютером и не знать этого... Парни, вы откуда? Ведь эти примочки работают в ЛЮБОМ приложении виндовс.

Я и в МТ перенастроил панели, убрал всё что мне точно не понадобится и добавил несколько.

А про этот протектор на форуме был вопрос с картинкой "Что за новые кнопки появились", примерно так.

12345
Новый комментарий