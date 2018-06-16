Насколько велики сезонные колебания продаж и скачиваний?
Господа! Стоит ли в летние месяцы выкладывать на маркете новые продукты?
Ведь, если все тредеры Европы сейчас на пляже и "забили" на форекс, то продавать сейчас что-то новое мало смысла.
Вопрос для тех у кого накоплена соответствующая статистика: "Насколько прослеживаются сезонные колебания продаж?"
Ага. Летом никто не торгует. Все пьют пиво на карибских пляжах.
Кто-то отдыхает, а кто-то работает и так всегда.
Выкладывайте.
Ну гистограмму хотя бы скачиваний года за три покажите кто-нибудь.
Ведь, если все тредеры Европы сейчас на пляже и "забили" на форекс, то продавать сейчас что-то новое мало смысла.
Сейчас трейдеры смотрят ЧМ, им не до торговли.
Господа! Стоит ли в летние месяцы выкладывать на маркете новые продукты?
Ведь, если все тредеры Европы сейчас на пляже и "забили" на форекс, то продавать сейчас что-то новое мало смысла.
Вопрос для тех у кого накоплена соответствующая статистика: "Насколько прослеживаются сезонные колебания продаж?"
сейчас и крипта упала, сезоне отпусков, вся национальная валюта, в чем бы она не была, превращается в страны отдыха,
пока доллар правит всем, он и будет сейчас
кстати на H1 W)
интересно посмотреть у кого как на этом) робота конечно под это не подстроить, неделю ломали
Вот небольшой срок, но сезонность наблюдается.
Вот небольшой срок, но сезонность наблюдается.
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Господа! Стоит ли в летние месяцы выкладывать на маркете новые продукты?
Ведь, если все тредеры Европы сейчас на пляже и "забили" на форекс, то продавать сейчас что-то новое мало смысла.
Вопрос для тех у кого накоплена соответствующая статистика: "Насколько прослеживаются сезонные колебания продаж?"