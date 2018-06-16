Насколько велики сезонные колебания продаж и скачиваний?

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Господа! Стоит ли в летние месяцы выкладывать на маркете новые продукты?

Ведь, если все тредеры Европы сейчас на пляже и "забили" на форекс, то  продавать сейчас что-то новое мало смысла. 

Вопрос для тех у кого накоплена соответствующая статистика: "Насколько прослеживаются сезонные колебания продаж?"

 
Aleksey Ivanov:

Господа! Стоит ли в летние месяцы выкладывать на маркете новые продукты?

Ведь, если все тредеры Европы сейчас на пляже и "забили" на форекс, то  продавать сейчас что-то новое мало смысла. 

Вопрос для тех у кого накоплена соответствующая статистика: "Насколько прослеживаются сезонные колебания продаж?"

Ага. Летом никто не торгует. Все пьют пиво на карибских пляжах.

Кто-то отдыхает, а кто-то работает и так всегда.

Выкладывайте.

 

Ну гистограмму хотя бы скачиваний года за три покажите кто-нибудь.

 
Aleksey Ivanov:

Ведь, если все тредеры Европы сейчас на пляже и "забили" на форекс, то  продавать сейчас что-то новое мало смысла. 

Сейчас трейдеры смотрят ЧМ, им не до торговли.

 
Aleksey Ivanov:

Господа! Стоит ли в летние месяцы выкладывать на маркете новые продукты?

Ведь, если все тредеры Европы сейчас на пляже и "забили" на форекс, то  продавать сейчас что-то новое мало смысла. 

Вопрос для тех у кого накоплена соответствующая статистика: "Насколько прослеживаются сезонные колебания продаж?"

сейчас и крипта упала, сезоне отпусков, вся национальная валюта, в чем бы она не была, превращается в страны отдыха,

пока доллар правит всем, он и будет сейчас

кстати на H1 W)

интересно посмотреть у кого как на этом) робота конечно под это не подстроить, неделю ломали 

 

Вот небольшой срок, но сезонность наблюдается. 

GR

 
Uladzimir Izerski:

Вот небольшой срок, но сезонность наблюдается. 


Спасибо.
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