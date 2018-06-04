Сколько пунктов берете за торговый день(как пример) какой тейк профит,грубо говоря - страница 3
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Мешок, тачка, - в 19 веке что-ли живёте? 21 век на дворе, экскаваторами надо пользоваться и самосвалами. "Ласковый май" автобусы грузили деньгами, а Мавроди фурами деньги возил. А вы ...мешок, тачка, - эх, дерёвня.)))
Я еще не настолько крут, чтобы автобусами и самосвалами возить пункты, не рентабельно, поэтому по старинке, да и ручной труд успокаивает, для души, свои ведь пункты, они не тяжелые, а скорее приятные)
Ну тогда инста самая честная ))))))
да уж честнее точно нет компании))
да уж честнее точно нет компании))
Дык, Ламборджини и феррари раздает налево-направо, прям как сеятель с лукошком!