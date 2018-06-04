Сколько пунктов берете за торговый день(как пример) какой тейк профит,грубо говоря - страница 3

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khorosh:

Мешок, тачка, - в 19 веке что-ли живёте? 21 век на дворе, экскаваторами надо пользоваться и самосвалами. "Ласковый май" автобусы грузили деньгами, а Мавроди фурами деньги возил. А вы ...мешок, тачка, - эх, дерёвня.)))

Я еще не настолько крут, чтобы автобусами и самосвалами возить пункты, не рентабельно, поэтому по старинке, да и ручной труд успокаивает, для души, свои ведь пункты, они не тяжелые, а скорее приятные)

 
Alexey Volchanskiy:
Ну тогда инста самая честная ))))))

да уж честнее точно нет компании))

 
Maxim Romanov:

да уж честнее точно нет компании))

Дык, Ламборджини и феррари раздает налево-направо, прям как сеятель с лукошком!


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