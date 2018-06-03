Индексы LFX
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Возможно, некоторые участники форума сталкивались с индексами, которые когда-то давно использовала компания LiteForex. Это были индексы силы валют и обозначались LFX. Алгоритм их расчёта компания не раскрывала. Но возможно, кто-то знаком с ним, возможно, кто-то встречал индикаторы, написанные по этому алгоритму?
В альпарях интекс доллара был, сейчас не знаю. Он синхронно шел с EURUSD кажется, только в разные стороны. Я пробовал на его основе советник делать коррелирующий. Понятно дело что фигня поулчилась, корелляции эти больше не работают чем работают
Возможно, некоторые участники форума сталкивались с индексами, которые когда-то давно использовала компания LiteForex. Это были индексы силы валют и обозначались LFX. Алгоритм их расчёта компания не раскрывала. Но возможно, кто-то знаком с ним, возможно, кто-то встречал индикаторы, написанные по этому алгоритму?
- голосов: 16
- 2007.06.19
- Igor Korepin
- www.mql5.com
Ну это я знаю, известный индикатор. Проблема вот в чём: он довольно медлительный и строится в отдельном окне. А индексы Лайтфорекс строились в основном окне, как будто это валютные пары, т.е. свечной график. Например:
Ну это я знаю, известный индикатор. Проблема вот в чём: он довольно медлительный и строится в отдельном окне. А индексы Лайтфорекс строились в основном окне, как будто это валютные пары, т.е. свечной график. Например:
Вообще если работаете с пятёркой, там есть возможность создавать кастомные символы. От Вас требуется только найти формулы нужных Вам индексов...
Например формула индекса USD выглядит так:
50.14348112 * pow(ask(EURUSD),-0.576) * pow(USDJPY,0.136) * pow(ask(GBPUSD),-0.119) * pow(USDCAD,0.091) * pow(USDSEK,0.042) * pow(USDCHF,0.036)
График будет выглядеть так:
С таким графиком можно работать как с обычным, только торговать по этому инструменту нельзя)
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