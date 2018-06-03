Индексы LFX

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Возможно, некоторые участники форума сталкивались с индексами, которые когда-то давно использовала компания LiteForex. Это были индексы силы валют и обозначались LFX. Алгоритм их расчёта компания не раскрывала. Но возможно, кто-то знаком с ним, возможно, кто-то встречал индикаторы, написанные по этому алгоритму?
 
Sergey Vradiy:
Возможно, некоторые участники форума сталкивались с индексами, которые когда-то давно использовала компания LiteForex. Это были индексы силы валют и обозначались LFX. Алгоритм их расчёта компания не раскрывала. Но возможно, кто-то знаком с ним, возможно, кто-то встречал индикаторы, написанные по этому алгоритму?

В альпарях интекс доллара был, сейчас не знаю. Он синхронно шел с EURUSD кажется, только в разные стороны. Я пробовал на его основе советник делать коррелирующий. Понятно дело что фигня поулчилась, корелляции эти больше не работают чем работают

 
Sergey Vradiy:
Возможно, некоторые участники форума сталкивались с индексами, которые когда-то давно использовала компания LiteForex. Это были индексы силы валют и обозначались LFX. Алгоритм их расчёта компания не раскрывала. Но возможно, кто-то знаком с ним, возможно, кто-то встречал индикаторы, написанные по этому алгоритму?
https://www.mql5.com/ru/code/7145


Индикатор индексов валют
Индикатор индексов валют
  • голосов: 16
  • 2007.06.19
  • Igor Korepin
  • www.mql5.com
Индикатор Indexes_v7L рассчитывает индексы 8 основных валют. Все 8 индексов будут отображаться в одном окне. Возможно автоматическое определение валютной пары, при установке на график, и вывод соответствующих индексов. Расчет CCI, RSI, Momentum, MACD и Stochastic от индексов валют, а также наложение скользящей средней (Moving Averages...
 
Sergey Kolemanov:

Ну это я знаю, известный индикатор. Проблема вот в чём: он довольно медлительный и строится в отдельном окне. А индексы Лайтфорекс строились в основном окне, как будто это валютные пары, т.е. свечной график. Например:

 
Sergey Vradiy:

Ну это я знаю, известный индикатор. Проблема вот в чём: он довольно медлительный и строится в отдельном окне. А индексы Лайтфорекс строились в основном окне, как будто это валютные пары, т.е. свечной график. Например:

Вообще если работаете с пятёркой, там есть возможность создавать кастомные символы. От Вас требуется только найти формулы нужных Вам индексов...

Например  формула индекса USD выглядит так:

50.14348112 * pow(ask(EURUSD),-0.576) * pow(USDJPY,0.136) * pow(ask(GBPUSD),-0.119) * pow(USDCAD,0.091) * pow(USDSEK,0.042) * pow(USDCHF,0.036)

График будет выглядеть так:

С таким графиком можно работать как с обычным, только торговать по этому инструменту нельзя)

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