убрать сетку

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Подскажите как убрать сетку, клеточки для нового открытого графика на mt4 или автомотическая привязка шаблона.

что бы вобще их не когда не видеть.

Заранее благодарен.

 
Нажмите правой кнопкой мыши по графику, выберите свойства, и там цвет сетки установите такой же как у фона, затем опять правой кнопкой по графику и выберите шаблоны - сохранить шаблон и введите имя default Теперь при открытии нового графика будет автоматически применяться данный шаблон.
 
Alexey Valeev:
Нажмите правой кнопкой мыши по графику, выберите свойства, и там цвет сетки установите такой же как у фона, затем опять правой кнопкой по графику и выберите шаблоны - сохранить шаблон и введите имя default Теперь при открытии нового графика будет автоматически применяться данный шаблон.

отлично. сделал ещё лучше. сохранил шаблон с индикаторами, фоном и отключённой сеткой под именем default.

конец клеточкам. огромное спасибо.

 

Зачем так изгаляться... Не проще отключить показ сетки?


или простым нажатием ctl+g

А что касается шаблона, это бесспорно.

 
Alexey Viktorov:

Зачем так изгаляться... Не проще отключить показ сетки?

Действительно, а я и забыл что её там отключить можно.

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