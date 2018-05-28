убрать сетку
Нажмите правой кнопкой мыши по графику, выберите свойства, и там цвет сетки установите такой же как у фона, затем опять правой кнопкой по графику и выберите шаблоны - сохранить шаблон и введите имя default Теперь при открытии нового графика будет автоматически применяться данный шаблон.
Alexey Valeev:
Нажмите правой кнопкой мыши по графику, выберите свойства, и там цвет сетки установите такой же как у фона, затем опять правой кнопкой по графику и выберите шаблоны - сохранить шаблон и введите имя default Теперь при открытии нового графика будет автоматически применяться данный шаблон.
Нажмите правой кнопкой мыши по графику, выберите свойства, и там цвет сетки установите такой же как у фона, затем опять правой кнопкой по графику и выберите шаблоны - сохранить шаблон и введите имя default Теперь при открытии нового графика будет автоматически применяться данный шаблон.
отлично. сделал ещё лучше. сохранил шаблон с индикаторами, фоном и отключённой сеткой под именем default.
конец клеточкам. огромное спасибо.
Зачем так изгаляться... Не проще отключить показ сетки?
или простым нажатием ctl+g
А что касается шаблона, это бесспорно.
Alexey Viktorov:
Зачем так изгаляться... Не проще отключить показ сетки?
Действительно, а я и забыл что её там отключить можно.
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Подскажите как убрать сетку, клеточки для нового открытого графика на mt4 или автомотическая привязка шаблона.
что бы вобще их не когда не видеть.
Заранее благодарен.