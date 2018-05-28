Как достучаться до Хранилища? - страница 2

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Alexey Volchanskiy:

не, в плане работы хранилище конечно удобнее всего, но когда там пропадают данные... это не хранилище, а черная дыра какая-то

нема на битбакете поддержки mql, вроде говорили, на гитхабе ее ввели

 
Alexey Volchanskiy:

не, в плане работы хранилище конечно удобнее всего, но когда там пропадают данные... это не хранилище, а черная дыра какая-то

Ни разу ничего из старого и нового хранилища не пропало. В этом суть системы версионного хранения.

Используйте любой Subversion клиент для доступа к старому и новому хранилищам, чтобы посмотреть всю историю:

  • https://storage.mql5.com
  • https://storage.mql5.io

С апгрейдом метаедитора мы переводим всех на новое хранилище https://storage.mql5.io, сохраняя все содержимое старого хранилища. Файлы можно забрать со старого и перезалить на новое.

Старое хранилище мы выключим через 1-2 года, когда убедимся, что все переехали.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Ни разу ничего из старого и нового хранилища не пропало. В этом суть системы версионного хранения.

Используйте любой Subversion клиент для доступа к старому и новому хранилищам, чтобы посмотреть всю историю:

  • https://storage.mql5.com
  • https://storage.mql5.io

С апгрейдом метаедитора мы переводим всех на новое хранилище https://storage.mql5.io, сохраняя все содержимое старого хранилища. Файлы можно забрать со старого и перезалить на новое.

Старое хранилище мы выключим через 1-2 года, когда убедимся, что все переехали.

Да пробовал я уже эти адреса - не работают, вот скриншоты, TortoiseSVN свежий, сегодня с сайта https://tortoisesvn.net/downloads.html качал


Downloads · TortoiseSVN
Downloads · TortoiseSVN
  • tortoisesvn.net
To find out what is happening with the project and when you can expect the next major release, take a look at our project status page.Stable Branch BuildsWe maintain ongoing Release Candidates as well. These contain the latest official release plus latest bugfixes and will eventually become the next official release. They are not built nightly...
 
Alexey Volchanskiy:

нема на битбакете поддержки mql, вроде говорили, на гитхабе ее ввели

а какая такая специфичная поддержка желается ? текст, он и есть текст. Там хоть поэмы на древнекельтском пиши..

генерация документации по коментам или иерархия классов/графы использования...а оно есть в Storage ??

подсветка синтаксиса в броузере это-ж не поддержка.. по этому критерию mql все поддерживают, потому-что он на С++ похож

 
Maxim Kuznetsov:

а какая такая специфичная поддержка желается ? текст, он и есть текст. Там хоть поэмы на древнекельтском пиши..

генерация документации по коментам или иерархия классов/графы использования...а оно есть в Storage ??

подсветка синтаксиса в броузере это-ж не поддержка.. по этому критерию mql все поддерживают, потому-что он на С++ похож

Я сам не знаю, чего там такого вкусного. Просто открыл на ББ новый аккаунт, предложили выбрать язык из списка языков так на 50, выбрал С++.

 
Alexey Volchanskiy:

Да пробовал я уже эти адреса - не работают, вот скриншоты, TortoiseSVN свежий, сегодня с сайта https://tortoisesvn.net/downloads.html качал

Надо полный путь указать:

  • https://storage.mql5.com/svn/Personal
  • https://storage.mql5.com/svn/Projects

 
MetaQuotes Software Corp.:

Надо полный путь указать:

  • https://storage.mql5.com/svn/Personal
  • https://storage.mql5.com/svn/Projects

Спасибо, вот теперь заработало. Вы бы на странице пользователя, вкладка Хранилище все это написали, самим же меньше мороки будет, каждому по отдельности отвечать. А то пока там только фраза "Репозиторий находится по адресу https://storage.mql5.com", что не соответствует реальности.

Успехов!

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