Как достучаться до Хранилища? - страница 2
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не, в плане работы хранилище конечно удобнее всего, но когда там пропадают данные... это не хранилище, а черная дыра какая-то
нема на битбакете поддержки mql, вроде говорили, на гитхабе ее ввели
не, в плане работы хранилище конечно удобнее всего, но когда там пропадают данные... это не хранилище, а черная дыра какая-то
Ни разу ничего из старого и нового хранилища не пропало. В этом суть системы версионного хранения.
Используйте любой Subversion клиент для доступа к старому и новому хранилищам, чтобы посмотреть всю историю:
С апгрейдом метаедитора мы переводим всех на новое хранилище https://storage.mql5.io, сохраняя все содержимое старого хранилища. Файлы можно забрать со старого и перезалить на новое.
Старое хранилище мы выключим через 1-2 года, когда убедимся, что все переехали.
Ни разу ничего из старого и нового хранилища не пропало. В этом суть системы версионного хранения.
Используйте любой Subversion клиент для доступа к старому и новому хранилищам, чтобы посмотреть всю историю:
С апгрейдом метаедитора мы переводим всех на новое хранилище https://storage.mql5.io, сохраняя все содержимое старого хранилища. Файлы можно забрать со старого и перезалить на новое.
Старое хранилище мы выключим через 1-2 года, когда убедимся, что все переехали.
Да пробовал я уже эти адреса - не работают, вот скриншоты, TortoiseSVN свежий, сегодня с сайта https://tortoisesvn.net/downloads.html качал
нема на битбакете поддержки mql, вроде говорили, на гитхабе ее ввели
а какая такая специфичная поддержка желается ? текст, он и есть текст. Там хоть поэмы на древнекельтском пиши..
генерация документации по коментам или иерархия классов/графы использования...а оно есть в Storage ??
подсветка синтаксиса в броузере это-ж не поддержка.. по этому критерию mql все поддерживают, потому-что он на С++ похож
а какая такая специфичная поддержка желается ? текст, он и есть текст. Там хоть поэмы на древнекельтском пиши..
генерация документации по коментам или иерархия классов/графы использования...а оно есть в Storage ??
подсветка синтаксиса в броузере это-ж не поддержка.. по этому критерию mql все поддерживают, потому-что он на С++ похож
Я сам не знаю, чего там такого вкусного. Просто открыл на ББ новый аккаунт, предложили выбрать язык из списка языков так на 50, выбрал С++.
Да пробовал я уже эти адреса - не работают, вот скриншоты, TortoiseSVN свежий, сегодня с сайта https://tortoisesvn.net/downloads.html качал
Надо полный путь указать:
Надо полный путь указать:
Спасибо, вот теперь заработало. Вы бы на странице пользователя, вкладка Хранилище все это написали, самим же меньше мороки будет, каждому по отдельности отвечать. А то пока там только фраза "Репозиторий находится по адресу https://storage.mql5.com", что не соответствует реальности.
Успехов!