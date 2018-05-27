Вызов Функции Хэлп

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Друзья трейдеры подскажите в коде.

bool muyfuncion(bool priznak1,bool priznak2,bool priznak3,bool priznak4,bool priznak5,bool priznak6,bool priznak7,bool priznak8,bool priznak9)
  {
   if(priznak1==true && priznak2==true && priznak3==true && priznak4==true && priznak5==true && priznak6==true && priznak7==true && priznak9==true && priznak9==true)
     {
      
      return(true);
     }
   
   return(false);
   
   
  }

Написал по учебнику функцию

Далее из ОнТик подаю на неё значение 


         bool v1=true;
         bool v2=true;
         bool v3=true;
         bool v4=true;
         bool v5=true;
         bool v6=true;
         bool v7=true;
         bool v8=true;
         bool v9=true;

         muyfuncion(v1,v2,v3,v4,v5,v6,v7,v8,v9);

Компилирую ошибок нет.

Пытаюсь вызвать этим методом

muyfuncion();

получаю ошибки wrong parametr counter

как я понимаю в ретурн ложится тру или фолс. Причём здесь колличество переменных.. Просветите

 
Yevheniy Kopanitskyy:

Друзья трейдеры подскажите в коде.

Написал по учебнику функцию

Какую функцию написали? Где она?
 
Alexandr Saprykin:
Какую функцию написали? Где она?
редактиравал
 
Yevheniy Kopanitskyy:

Друзья трейдеры подскажите в коде.

Написал по учебнику функцию

Далее из ОнТик подаю на неё значение


Компилирую ошибок нет.

Пытаюсь вызвать этим методом

muyfuncion();

получаю ошибки wrong parametr counter

как я понимаю в ретурн ложится тру или фолс. Причём здесь колличество переменных.. Просветите

Пока я вижу опечатку. 2 раза признак 9

&& priznak9==true && priznak9==true
 
Sergey Savinkin:

Пока я вижу опечатку. 2 раза признак 9

исправил фунция не вызывается
 
Yevheniy Kopanitskyy:

Друзья трейдеры подскажите в коде.

Написал по учебнику функцию

Далее из ОнТик подаю на неё значение


Компилирую ошибок нет.

Пытаюсь вызвать этим методом

muyfuncion();

получаю ошибки wrong parametr counter

как я понимаю в ретурн ложится тру или фолс. Причём здесь колличество переменных.. Просветите

Если хотите вызывать без задания параметров, надо делать функцию с параметрами по умолчанию.

bool myfuncion(bool priznak1=true,bool priznak2=true,bool priznak3=true,bool priznak4=true,bool priznak5=true,bool priznak6=true,bool priznak7=true,bool priznak8=true,bool priznak9=true)
  {
   if(priznak1 && priznak2 && priznak3 && priznak4 && priznak5 && priznak6 && priznak7 && priznak8 && priznak9) // ==true необязательно
     {
      return(true);
     }
   return(false);
  }

bool result = myfuncion(false, false); первые 2 параметра будут false, остальные по умолчанию true

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Вызов Функции Хэлп

Yevheniy Kopanitskyy, 2018.05.26 14:38

Друзья трейдеры подскажите в коде.

bool muyfuncion(bool priznak1,bool priznak2,bool priznak3,bool priznak4,bool priznak5,bool priznak6,bool priznak7,bool priznak8,bool priznak9)
  {
   if(priznak1==true && priznak2==true && priznak3==true && priznak4==true && priznak5==true && priznak6==true && priznak7==true && priznak9==true && priznak9==true)
     {
      
      return(true);
     }
   
   return(false);
   
   
  }

Написал по учебнику функцию

Далее из ОнТик подаю на неё значение 


         bool v1=true;
         bool v2=true;
         bool v3=true;
         bool v4=true;
         bool v5=true;
         bool v6=true;
         bool v7=true;
         bool v8=true;
         bool v9=true;

         muyfuncion(v1,v2,v3,v4,v5,v6,v7,v8,v9);

Компилирую ошибок нет.

Пытаюсь вызвать этим методом

muyfuncion();

получаю ошибки wrong parametr counter

как я понимаю в ретурн ложится тру или фолс. Причём здесь колличество переменных.. Просветите


Выделенное не "подаю на неё значения", это и есть вызов функции.

 
Alexey Viktorov:

Выделенное не "подаю на неё значения", это и есть вызов функции.

тогда как подать значения в функцию

 
Yevheniy Kopanitskyy:

тогда как подать значения в функцию

Ну извини за неполный ответ.

Это и есть вызов функции с передачей в неё параметров. И чтобы принять возвращаемое значение надо, в данном случае, либо проверить на false\true либо возвращаемое значение присвоить переменной

1.

if(muyfuncion(v1,v2,v3,v4,v5,v6,v7,v8,v9))
 Print("Всё получилось");

2.

bool res = muyfuncion(v1,v2,v3,v4,v5,v6,v7,v8,v9);
 
Alexey Viktorov:

Ну извини за неполный ответ.

Это и есть вызов функции с передачей в неё параметров. И чтобы принять возвращаемое значение надо, в данном случае, либо проверить на false\true либо возвращаемое значение присвоить переменной

1.

2.

благодарю буду исправлять. Архитектору привет


 
Yevheniy Kopanitskyy:

благодарю буду исправлять. Архитектору привет


А это кто?)))))))

12
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