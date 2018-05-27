Вызов Функции Хэлп
Друзья трейдеры подскажите в коде.
Написал по учебнику функцию
Какую функцию написали? Где она?
Друзья трейдеры подскажите в коде.
Написал по учебнику функцию
Далее из ОнТик подаю на неё значение
Компилирую ошибок нет.
Пытаюсь вызвать этим методом
muyfuncion();
получаю ошибки wrong parametr counter
как я понимаю в ретурн ложится тру или фолс. Причём здесь колличество переменных.. Просветите
Пока я вижу опечатку. 2 раза признак 9
&& priznak9==true && priznak9==true
Пока я вижу опечатку. 2 раза признак 9
Друзья трейдеры подскажите в коде.
Написал по учебнику функцию
Далее из ОнТик подаю на неё значение
Компилирую ошибок нет.
Пытаюсь вызвать этим методом
muyfuncion();
получаю ошибки wrong parametr counter
как я понимаю в ретурн ложится тру или фолс. Причём здесь колличество переменных.. Просветите
Если хотите вызывать без задания параметров, надо делать функцию с параметрами по умолчанию.
bool myfuncion(bool priznak1=true,bool priznak2=true,bool priznak3=true,bool priznak4=true,bool priznak5=true,bool priznak6=true,bool priznak7=true,bool priznak8=true,bool priznak9=true) { if(priznak1 && priznak2 && priznak3 && priznak4 && priznak5 && priznak6 && priznak7 && priznak8 && priznak9) // ==true необязательно { return(true); } return(false); } bool result = myfuncion(false, false); первые 2 параметра будут false, остальные по умолчанию true
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Yevheniy Kopanitskyy, 2018.05.26 14:38
Друзья трейдеры подскажите в коде.
bool muyfuncion(bool priznak1,bool priznak2,bool priznak3,bool priznak4,bool priznak5,bool priznak6,bool priznak7,bool priznak8,bool priznak9) { if(priznak1==true && priznak2==true && priznak3==true && priznak4==true && priznak5==true && priznak6==true && priznak7==true && priznak9==true && priznak9==true) { return(true); } return(false); }
Написал по учебнику функцию
Далее из ОнТик подаю на неё значение
bool v1=true; bool v2=true; bool v3=true; bool v4=true; bool v5=true; bool v6=true; bool v7=true; bool v8=true; bool v9=true; muyfuncion(v1,v2,v3,v4,v5,v6,v7,v8,v9);
Компилирую ошибок нет.
Пытаюсь вызвать этим методом
muyfuncion();
получаю ошибки wrong parametr counter
как я понимаю в ретурн ложится тру или фолс. Причём здесь колличество переменных.. Просветите
Выделенное не "подаю на неё значения", это и есть вызов функции.
Выделенное не "подаю на неё значения", это и есть вызов функции.
тогда как подать значения в функцию
тогда как подать значения в функцию
Ну извини за неполный ответ.
Это и есть вызов функции с передачей в неё параметров. И чтобы принять возвращаемое значение надо, в данном случае, либо проверить на false\true либо возвращаемое значение присвоить переменной
1.
if(muyfuncion(v1,v2,v3,v4,v5,v6,v7,v8,v9)) Print("Всё получилось");
2.
bool res = muyfuncion(v1,v2,v3,v4,v5,v6,v7,v8,v9);
Ну извини за неполный ответ.
Это и есть вызов функции с передачей в неё параметров. И чтобы принять возвращаемое значение надо, в данном случае, либо проверить на false\true либо возвращаемое значение присвоить переменной
1.
2.
благодарю буду исправлять. Архитектору привет
благодарю буду исправлять. Архитектору привет
А это кто?)))))))
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Друзья трейдеры подскажите в коде.
Написал по учебнику функцию
Далее из ОнТик подаю на неё значение
Компилирую ошибок нет.
Пытаюсь вызвать этим методом
muyfuncion();
получаю ошибки wrong parametr counter
как я понимаю в ретурн ложится тру или фолс. Причём здесь колличество переменных.. Просветите