Т3МА хакеры помогите на чом кроме МА6 он основан
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ни на чем...
Ma[i] =iMA(NULL,0,period,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i); - создание массива из показаний MA
MaOn[i]=iMAOnArray(Ma,limit,period,0,MODE_EMA,i); - просто копируется созданный массив МА в MaOn
тут просто находится разворот МА типо если предыдущая точка с учетом сдвига меньше чем следующая и наоборот то типо разворот типа тренд и все такое))
if(y0[i+shift]-y1[i+1+shift]<0 && y1[i+1+shift]-y2[i+2+shift]>0){BufferDn[i+1]=High[i+1]+st*Point;}
if(y0[i+shift]-y1[i+1+shift]>0 && y1[i+1+shift]-y2[i+2+shift]<0){BufferUp[i+1]=Low[i+1]-st*Point;}
кароч тупая хрень запаздывает - слив депозита гарантирован))
...
кароч тупая хрень запаздывает - слив депозита гарантирован))
Ну-ка ну-ка ну-ку ну-ка... где это у нас раздают "гарантированный слив"?!.
Я хочу "гарантированный слив"!..
(скажу по секрету, если торговать "гарантированный слив" зеркально - получается настолько же гарантированная прибыль )
ни на чем...
Ma[i] =iMA(NULL,0,period,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i); - создание массива из показаний MA
MaOn[i]=iMAOnArray(Ma,limit,period,0,MODE_EMA,i); - просто копируется созданный массив МА в MaOn
тут просто находится разворот МА типо если предыдущая точка с учетом сдвига меньше чем следующая и наоборот то типо разворот типа тренд и все такое))
if(y0[i+shift]-y1[i+1+shift]<0 && y1[i+1+shift]-y2[i+2+shift]>0){BufferDn[i+1]=High[i+1]+st*Point;}
if(y0[i+shift]-y1[i+1+shift]>0 && y1[i+1+shift]-y2[i+2+shift]<0){BufferUp[i+1]=Low[i+1]-st*Point;}
кароч тупая хрень запаздывает - слив депозита гарантиро
Педыдущая точка по МА или по свече (графику), а такова как RCI показателей в ниво незаложено только МА со згладжениям да....и спс за комент чуток помогли
а ище сдвиг на сколько где он сказан
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