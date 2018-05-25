Т3МА хакеры помогите на чом кроме МА6 он основан

Новый комментарий
 
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   T3MA_ALARM.mq4 |
//|                                     Copyright © 2011, Martingeil |
//|                                                    fx.09@mail.ru | 
//+------------------------------------------------------------------+
//исправленный Martingeil, теперь можно в тестере увидеть его стрелки.
#property copyright "Copyright © 2011, Martingeil"
#property link      "fx.09@mail.ru"

//---- indicator settings
#property  indicator_chart_window
#property  indicator_buffers 2
#property  indicator_color1  Blue
#property  indicator_color2  Red
//---- indicator parameters
extern int  period = 4; //12
extern int  shift  = 0; //сдвиг по бару
//---- indicator buffers
double BufferUp[],BufferDn[];
int q,st=5;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
   IndicatorBuffers(2);
//---- drawing settings
   SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW,2);
   SetIndexArrow(0,233);
   SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW,2);
   SetIndexArrow(1,234);   
   
   SetIndexBuffer(0,BufferUp);//стрелка синяя верх
   SetIndexBuffer(1,BufferDn);//стрелка красная вниз
//---- name for DataWindow and indicator subwindow label
   IndicatorShortName("T3MA-ALARM ("+period+")");
//---- initialization done
if(Digits==3 || Digits==5) q=10; 
st=st*q;
return(0);}

int deinit()
{
ObjectDelete("low");
ObjectDelete("high");  
}  
//+----------------------------------------------------------------------+
//| Moving Average of Oscillator                                         |
//+----------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//---- ArraySetAsSeries --------------------------------------------------  
double Ma[500],MaOn[500];
double y0[500],y1[500],y2[500];
int    i,limit=ArraySize(Ma); 
ArraySetAsSeries(Ma,true);
//---- IndicatorCounted --------------------------------------------------
int    counted_bars=IndicatorCounted();
int    limit1=Bars-counted_bars;
       if (limit1>1){limit1=Bars-period-1;} 
//---- EMA --------------------------------------------------------------- 
for(i=limit1; i>=0; i--)  Ma[i]  =iMA(NULL,0,period,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
for(i=limit1; i>=0; i--)  MaOn[i]=iMAOnArray(Ma,limit,period,0,MODE_EMA,i); 
   
for(i=limit1; i>=0; i--)
   {   
       y0[i+shift]=MaOn[i+shift];
       y1[i+1+shift]=MaOn[i+1+shift];
       y2[i+2+shift]=MaOn[i+2+shift];
       
       if(y0[i+shift]-y1[i+1+shift]<0 && y1[i+1+shift]-y2[i+2+shift]>0){BufferDn[i+1]=High[i+1]+st*Point;}
       if(y0[i+shift]-y1[i+1+shift]>0 && y1[i+1+shift]-y2[i+2+shift]<0){BufferUp[i+1]=Low[i+1]-st*Point;}            
//---- Signal Trend Up || Dn ---------------------------------------------   
       if(y0[i]-y1[i+1]>0) Comment ("\n SWAPLONG = ",MarketInfo(Symbol(),MODE_SWAPLONG),
   "   SWAPSHORT = ",MarketInfo(Symbol(),MODE_SWAPSHORT),"\n BUY TREND ",DoubleToStr(Close[i],Digits));
      
       else if(y0[i]-y1[i+1]<0) Comment ("\n SWAPLONG = ",MarketInfo(Symbol(),MODE_SWAPLONG),
   "   SWAPSHORT = ",MarketInfo(Symbol(),MODE_SWAPSHORT),"\n SELL TREND ",DoubleToStr(Close[i],Digits)); 
   } 


//---- done
return(0);}
//+---------------------------------------------------------------------+

[Удален]  

ни на чем...

Ma[i]  =iMA(NULL,0,period,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i); - создание массива из показаний MA

MaOn[i]=iMAOnArray(Ma,limit,period,0,MODE_EMA,i); - просто копируется созданный массив МА в MaOn


тут просто находится разворот МА типо если предыдущая точка с учетом сдвига меньше чем следующая и наоборот то типо разворот типа тренд и все такое))

if(y0[i+shift]-y1[i+1+shift]<0 && y1[i+1+shift]-y2[i+2+shift]>0){BufferDn[i+1]=High[i+1]+st*Point;}

if(y0[i+shift]-y1[i+1+shift]>0 && y1[i+1+shift]-y2[i+2+shift]<0){BufferUp[i+1]=Low[i+1]-st*Point;}

кароч тупая хрень запаздывает - слив депозита гарантирован))

 
MANS_FOREX:

...

кароч тупая хрень запаздывает - слив депозита гарантирован))

Ну-ка ну-ка ну-ку ну-ка... где это у нас раздают "гарантированный слив"?!. 

Я хочу "гарантированный слив"!..
(скажу по секрету, если торговать "гарантированный слив" зеркально - получается настолько же гарантированная прибыль )


 
MANS_FOREX:

ни на чем...

Ma[i]  =iMA(NULL,0,period,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i); - создание массива из показаний MA

MaOn[i]=iMAOnArray(Ma,limit,period,0,MODE_EMA,i); - просто копируется созданный массив МА в MaOn


тут просто находится разворот МА типо если предыдущая точка с учетом сдвига меньше чем следующая и наоборот то типо разворот типа тренд и все такое))

if(y0[i+shift]-y1[i+1+shift]<0 && y1[i+1+shift]-y2[i+2+shift]>0){BufferDn[i+1]=High[i+1]+st*Point;}

if(y0[i+shift]-y1[i+1+shift]>0 && y1[i+1+shift]-y2[i+2+shift]<0){BufferUp[i+1]=Low[i+1]-st*Point;}

кароч тупая хрень запаздывает - слив депозита гарантиро

Педыдущая точка по МА или по свече (графику), а такова как RCI показателей в ниво незаложено только МА со згладжениям да....и спс за комент чуток помогли
а ище сдвиг на сколько где он сказан

 
готово ище разок спс за инфу ничерта не сказали но я розгадал ево...
Новый комментарий