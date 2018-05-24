Что не так с interface? - вопрос к разработчикаам
Навеяно тем, что вчера один форумчанин заявил, что в MQL5 нет интерфейсов. Но я-то помню, что их ввели где-то с год назад.
Полез в справку редактора, в меню и правда нет. Но по Указателю открывается одинокая страничка, которая болтается, ни с чем не связанная. Скачал .chm из Документации - та же картина.
В web-документации вообще не нашел.
Вопрос к разработчикам - они еще не доделаны или как, можно ли их использовать?
PS простенький пример из справки работает
Ага! Это у нас такая справка замечательная! Запихнули их в Справочник MQL5Основы языкаТипы данныхСтруктуры, классы и интерфейсы и все, в разделе ООП о них ни слова.
Вот чисто случайно нашел. Но в о встроенной справке все равно одиноко болтающаяся страница, хотя в Типы данных упоминаются.
Короче, это место справки сделано через одно место.
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Кстати, то же и с union
Алексей, а не могли Вы поделиться, в каком случае планируется использовать интерфейсы?
Для себя я, к сожалению, пришёл к тому что, поскольку множественная реализация интерфейсов не дозволена на текущий момент, то нет особого смысла использовать их. Я имею в виду нечто такое:
interface IA { virtual void MethodA() = 0; }; interface IB { virtual void MethodB() = 0; }; interface IC { virtual void MethodC() = 0; }; class CMyClass : public IA, IB, IC { public: virtual void MethodA() override { //... } virtual void MethodB() override { //... } virtual void MethodC() override { //... } };
Для себя я, к сожалению, пришёл к тому что, поскольку множественная реализация интерфейсов не дозволена на текущий момент, то нет особого смысла использовать их.
Я же написал в первом посте причину: Навеяно тем, что вчера один форумчанин заявил, что в MQL5 нет интерфейсов. Но я-то помню, что их ввели где-то с год назад.
Решил проверить и обнаружил глюки со справкой. Я пока не использую.
А чт выдает при множественном - ошику компиляции? Воще основная цель интерфейсов как раз во множественном.
да, недопилили чуток
И зачем тогда они нужны?
Я же написал в первом посте причину: Навеяно тем, что вчера один форумчанин заявил, что в MQL5 нет интерфейсов. Но я-то помню, что их ввели где-то с год назад.
Решил проверить и обнаружил глюки со справкой. Я пока не использую.
А чт выдает при множественном - ошику компиляции? Воще основная цель интерфейсов как раз во множественном.
Ох, извиняюсь, невнимательно прочитал, видимо (по поводу причины). Подумалось, что есть конкретный кейс применения...
Ага, её родимую:
Ох, извиняюсь, невнимательно прочитал, видимо (по поводу причины). Подумалось, что есть конкретный кейс применения...
Ага, её родимую:
Ясненько, ну и пусть себе лежат, хотя мне сейчас множественное особо и не нужно. На плюсах давно использовали, но там был большой проект, классы спецом затачивались под множественное.
И зачем тогда они нужны?
надеюсь допилят, пока только для красоты.
Шоб было ))
Шоб было ))
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Навеяно тем, что вчера один форумчанин заявил, что в MQL5 нет интерфейсов. Но я-то помню, что их ввели где-то с год назад.
Полез в справку редактора, в меню и правда нет. Но по Указателю открывается одинокая страничка, которая болтается, ни с чем не связанная. Скачал .chm из Документации - та же картина.
В web-документации вообще не нашел.
Вопрос к разработчикам - они еще не доделаны или как, можно ли их использовать?
PS простенький пример из справки работает