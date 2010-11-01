Количество трейдов в тестере

Новый комментарий
 

День добрый.

В результатах тестера есть столбец "количество трейдов" , в хелпе говорится о "количестве сделок".

Вопрос: Как  "количество трейдов" связано с "количеством сделок".

Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal
Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal
  • www.mql5.com
Торговые функции / HistoryDealsTotal - Документация по MQL5
 

Где именно в хелпе?



 

Четвертая в списке

Файлы:
qlbutj_jxfrll.jpg  66 kb
 
Спасибо, сейчас исправим на трейды (сделки с фиксацией прибыли или убытка)

 
А если сделка на открытие, 100 пунктов туда, сто назад, и сделка на закрытие по цене открытия, с нулевой прибылью, то трейдом не считается ?
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5
 
Valmars:
А если сделка на открытие, 100 пунктов туда, сто назад, и сделка на закрытие по цене открытия, с нулевой прибылью, то трейдом не считается ?

Для большей ясности более чёткий критерий, любая сделка с направлением OUT в том числе и IN/OUT есть трейд.

Если посмотрите вниемательнее то теперь у сделок есть тип и направление.

Например: тип может быть sell а направление IN, или sell и OUT.

 
Valmars:
А если сделка на открытие, 100 пунктов туда, сто назад, и сделка на закрытие по цене открытия, с нулевой прибылью, то трейдом не считается ?

Проверьте. По идее, сделки делятся на два типа: in и out. Вот out'ы и есть трейды (если по простому на словах).
 
Rosh:
Проверьте. По идее, сделки делятся на два типа: in и out. Вот out'ы и есть трейды (если по простому на словах).

Тогда так и надо написать в документации, а прибыль- убыток не при-чём.
 
Valmars:

Тогда так и надо написать в документации, а прибыль- убыток не при-чём.
Причём причём, out это фиксация прибыли/убытков.
 
Urain:
Причём причём, out это фиксация прибыли/убытков.

Хорошо,  к какой категории относятся трейды с нулевой прибылью в отчёте, к прибыльным или к убыточным ?

В MT4 такие трейды считаются прибыльными, наверное и тут так же.

 
Valmars:

Хорошо,  к какой категории относятся трейды с нулевой прибылью в отчёте, к прибыльным или к убыточным ?

В MT4 такие трейды считаются прибыльными, наверное и тут так же.

Суть сделки с направлением out фиксация прибыли и не важно будет ли она положительная, отрицательная, или нулевая.
12
Новый комментарий