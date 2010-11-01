Количество трейдов в тестере
Четвертая в списке
Файлы:
qlbutj_jxfrll.jpg 66 kb
Спасибо, сейчас исправим на трейды (сделки с фиксацией прибыли или убытка)
А если сделка на открытие, 100 пунктов туда, сто назад, и сделка на закрытие по цене открытия, с нулевой прибылью, то трейдом не считается ?
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
- www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5
Valmars:
А если сделка на открытие, 100 пунктов туда, сто назад, и сделка на закрытие по цене открытия, с нулевой прибылью, то трейдом не считается ?
А если сделка на открытие, 100 пунктов туда, сто назад, и сделка на закрытие по цене открытия, с нулевой прибылью, то трейдом не считается ?
Для большей ясности более чёткий критерий, любая сделка с направлением OUT в том числе и IN/OUT есть трейд.
Если посмотрите вниемательнее то теперь у сделок есть тип и направление.
Например: тип может быть sell а направление IN, или sell и OUT.
Valmars:Проверьте. По идее, сделки делятся на два типа: in и out. Вот out'ы и есть трейды (если по простому на словах).
А если сделка на открытие, 100 пунктов туда, сто назад, и сделка на закрытие по цене открытия, с нулевой прибылью, то трейдом не считается ?
А если сделка на открытие, 100 пунктов туда, сто назад, и сделка на закрытие по цене открытия, с нулевой прибылью, то трейдом не считается ?
Rosh:
Проверьте. По идее, сделки делятся на два типа: in и out. Вот out'ы и есть трейды (если по простому на словах).
Проверьте. По идее, сделки делятся на два типа: in и out. Вот out'ы и есть трейды (если по простому на словах).
Тогда так и надо написать в документации, а прибыль- убыток не при-чём.
Valmars:Причём причём, out это фиксация прибыли/убытков.
Тогда так и надо написать в документации, а прибыль- убыток не при-чём.
Тогда так и надо написать в документации, а прибыль- убыток не при-чём.
Urain:
Причём причём, out это фиксация прибыли/убытков.
Причём причём, out это фиксация прибыли/убытков.
Хорошо, к какой категории относятся трейды с нулевой прибылью в отчёте, к прибыльным или к убыточным ?
В MT4 такие трейды считаются прибыльными, наверное и тут так же.
Valmars:Суть сделки с направлением out фиксация прибыли и не важно будет ли она положительная, отрицательная, или нулевая.
В MT4 такие трейды считаются прибыльными, наверное и тут так же.
Хорошо, к какой категории относятся трейды с нулевой прибылью в отчёте, к прибыльным или к убыточным ?
В MT4 такие трейды считаются прибыльными, наверное и тут так же.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
День добрый.
В результатах тестера есть столбец "количество трейдов" , в хелпе говорится о "количестве сделок".
Вопрос: Как "количество трейдов" связано с "количеством сделок".