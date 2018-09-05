Совместная работа - страница 4

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Serqey Nikitin:

Мне в "кружке" словоблуды на х...    А от вменяемых 2-3 Трейдеров я бы не отказался...

Предложение для совместной деятельности

В тестеры я не пойду, речь идет о разработке!!! Я программист, а не тестер.

Чао, словоблуд

 
Alexey Volchanskiy:

В тестеры я не пойду, речь идет о разработке!!! Я программист, а не тестер.

Чао, словоблуд

Для тупых повторяю: " С меня - полная теоретическая схема такой торговой стратегии. "...

 
Serqey Nikitin:

Для тупых повторяю: " С меня - полная теоретическая схема такой торговой стратегии. "...

Излагайте...

 
Для того чтобы объединить группу, нужна Идея... либо деньги... а объединение ради объединения...
 
Sergey Lazarenko:
Для того чтобы объединить группу, нужна Идея... либо деньги... а объединение ради объединения...

Как показывает мой опыт - Идея не нужна. Достаточно только денег.

[Удален]  
Georgiy Merts:

Как показывает мой опыт - Идея не нужна. Достаточно только денег.

Если перефразировать ....

Ищете группу? Ищите деньги, группа вас найдет сама.

 

Привет,


Когда торгуют в команде - то создается командная психология.

И торговля становится намного устойчивой чем в одиночку.

 
Alexey Volchanskiy:

Так он давно слинял, только 1 сообщение и было. Теперь наверное Никитин подхватит ))

Конкретизировать нужно, я точно не подхвачу 

 
Serqey Nikitin:

Для тупых повторяю: " С меня - полная теоретическая схема такой торговой стратегии. "...

Для тупых отвечаю )) А зачем мне стратегия, которая не подтверждена никакими результатами? Этого добра вокруг, как грязи. Я понимаю, что у тебя мания величия, но у меня нет желания возиться с маниа-ками ))

И у меня есть своя стратегия скальпинга, лучше потрачу время на ее разработку

 
Alexey Volchanskiy:

 А зачем мне стратегия, которая не подтверждена никакими результатами? Этого добра вокруг, как грязи.


Результаты есть ( см. приложение ), но меня такие результаты устраивают не полностью, так как пока в этой стратегии редкая торговля.

Задача команды - получить более частую торговлю с большей прибыльностью.  Сомневаюсь в Вашем заявлении: "Этого добра вокруг, как грязи."  Но Вы можете подтвердить это свое заявление примерами, если не пустобрех...

Файлы:
v_1_4-04.zip  37 kb
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