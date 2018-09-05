Совместная работа - страница 4
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Мне в "кружке" словоблуды на х... А от вменяемых 2-3 Трейдеров я бы не отказался...
Предложение для совместной деятельности
В тестеры я не пойду, речь идет о разработке!!! Я программист, а не тестер.
Чао, словоблуд
В тестеры я не пойду, речь идет о разработке!!! Я программист, а не тестер.
Чао, словоблуд
Для тупых повторяю: " С меня - полная теоретическая схема такой торговой стратегии. "...
Для тупых повторяю: " С меня - полная теоретическая схема такой торговой стратегии. "...
Излагайте...
Для того чтобы объединить группу, нужна Идея... либо деньги... а объединение ради объединения...
Как показывает мой опыт - Идея не нужна. Достаточно только денег.
Как показывает мой опыт - Идея не нужна. Достаточно только денег.
Если перефразировать ....
Ищете группу? Ищите деньги, группа вас найдет сама.
Привет,
Когда торгуют в команде - то создается командная психология.
И торговля становится намного устойчивой чем в одиночку.
Так он давно слинял, только 1 сообщение и было. Теперь наверное Никитин подхватит ))
Конкретизировать нужно, я точно не подхвачу
Для тупых повторяю: " С меня - полная теоретическая схема такой торговой стратегии. "...
Для тупых отвечаю )) А зачем мне стратегия, которая не подтверждена никакими результатами? Этого добра вокруг, как грязи. Я понимаю, что у тебя мания величия, но у меня нет желания возиться с маниа-ками ))
И у меня есть своя стратегия скальпинга, лучше потрачу время на ее разработку
А зачем мне стратегия, которая не подтверждена никакими результатами? Этого добра вокруг, как грязи.
Результаты есть ( см. приложение ), но меня такие результаты устраивают не полностью, так как пока в этой стратегии редкая торговля.
Задача команды - получить более частую торговлю с большей прибыльностью. Сомневаюсь в Вашем заявлении: "Этого добра вокруг, как грязи." Но Вы можете подтвердить это свое заявление примерами, если не пустобрех...